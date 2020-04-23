Пятница, 24 Апрель, 05:35

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,13
€ 81,15
18°

62773 +4774
Обь
438см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Стало известно, будут ли на Алтае вводить пропуска с QR-кодами по примеру Москвы

, ИА "Амител"
В ближайшее время новая цифровая система заработает в 21-м регионе страны

Пропускную систему с QR-кодами, которую уже отработали в Москве, внедрят еще в 21 регионе России. В первую очередь к ней подключат семь областей в центральной части страны. Затем – Поволжье, Сибирь и Кавказ. В Алтайском крае вводить подобную систему в ближайшее время не планируют. Однако, как стало известно amic.ru, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, жителей региона при каждом выходе на улицу все-таки обяжут получать специальное разрешение через мобильное приложение. 

Когда цифровые пропуска внедрят в Барнауле?

Решение о внедрении цифровой системы получения пропусков принимает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Алтайском крае, который возглавляет губернатор Виктор Томенко. Сейчас пока речи о внедрении системы не идет. Но к таким решительным мерам руководство региона готово. Если количество зараженных вырастет, а люди будут нарушать режим изоляции, то власти края внедрят платформу цифровых пропусков, разработанную федеральным Министерством цифрового развития и связи.

Как работает приложение?

Скачать приложение "Госуслуги СТОП коронавирус" можно на платформах App Store и Play Market. Для пользователя достаточно будет иметь смартфон. Программа запросит доступ к данным на портале "Госуслуги", после этого можно будет получить QR-код. Его нужно предъявить проверяющему в случае запроса во время перемещения по городу. При этом необходим документ, удостоверяющий личность. Одной из особенностей приложения, как сообщили в ведомстве, является таймер пребывания на улице с QR-кодом. Отметим, в Москве была принята другая платформа выдачи цифровых пропусков, созданная на базе портала мэрии. В Алтайском крае "свою" платформу разрабатывать пока не собираются.

И в каких случаях нужно будет получать разрешение на выход из дома?

Для выхода есть несколько причин:

– поход/поездка в магазин или аптеку;

– выгул домашнего животного, вынос мусора;

– уход за пожилым человеком;

– поездка в больницу или поликлинику;

– поездка на работу или обратно домой;

– длительная поездка или иная причина.

Для этого варианта необходимо указать действительный повод в поле уточнения причины. Во всех остальных случаях уточнять, зачем вам нужно выйти на улицу, не требуется. 

В каких регионах уже действует система?

В Москве и Московской области. 21 апреля принято решение о внедрении платформы еще в 21-м регионе страны, где сложная ситуация с коронавирусом, а граждане нарушают режим изоляции. Первые на очереди: Костромская, Тамбовская, Ярославская, Владимировская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели систему начнут внедрять в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Кавказа. 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

23.04.2020 13:22
гость

Так люди уже махрово нарушают. Дети бесхозные гуляют полные дворы.

23.04.2020 13:26
777

Будем надеяться, что у нашего губернатора хватит ума, чтобы не идти на собянинском поводке. Слава богу он пока все делает адекватно обстановке.

23.04.2020 13:27
Сибиряк

Пусть для начала на себя ответственность возьмут и введут ЧС, а тогда уже подумаем на счет пропусков.
Привыкли, что Законы и Конституция для "власти" необязательны. Страх совсем потеряли!

23.04.2020 13:27
- гость -

на каком основании, у нас САМОизоляция, а не ЧП. Вот и пускай КЮры выдают кто на карантине, остальные то причём...?

23.04.2020 13:31
- гость -

Как будто QR код от вируса защищает, ага!
Вирус пройдёт, а ошейник останется. А вы, "граждане", привыкайте пока спрашивать разрешения.

23.04.2020 13:31
- гость -

вам реальное ЧС надо? Сами же офигеете потом... Пусть уж лучше полумеры.

23.04.2020 13:31
- гость -

В Москве пропуск нужен только для передвижения на транспорте. Чтобы сходить в магазин, вынести мусор и т.п. - пропуск не нужен. Но могут проверить паспорт (временную регистрацию), что ты это делаешь недалеко от дома.

23.04.2020 13:35
- гость -

23.04.2020 13:26
777
Будем надеяться, что у нашего губернатора хватит ума, чтобы не идти на собянинском поводке. Слава богу он пока все делает адекватно обстановке.

Согласна с вами. И все же праздно гуляющих нужно построить - желателтно ш рафануть разок другой их или их родителей.

23.04.2020 13:37
- гость -

23.04.2020 13:31
- гость -
вам реальное ЧС надо? Сами же офигеете потом... Пусть уж лучше полумеры.

Точно. Не проникся еще гражданин самоизоляцией...

23.04.2020 13:40
- гость -

Наш глава молодец. И полиция не перегибает.

23.04.2020 13:41
Гость

Народонаселение само шею в ошейник просовывает, ещё и рычит на других , которые не видят в этой системе никакого смысла в борьбе с вирусом, в штатах посмотрите улицы пустые а заболевших поток исчисляется десятками тысяч в сутки.

23.04.2020 13:42
- гость -

а почему полумеры...да потомучто при Чп государство все расходы на себя должно взять...но государство только под контроль почему то всё хочет взять? . а расходы как нибудь сами сами...

23.04.2020 13:46
- гость -

цифровое рабство ахой.

23.04.2020 13:49
- гость -

Губернатор наш молодчина! На фоне остальных регионов, у нас, я считаю, самый адекватный и взвешенный подход к проблеме короновируса. В общем, молодец! Уважаю!

23.04.2020 13:56
- гость -

Томенко молодец, что не ведётся на эту ахинею. И да, как кюар защитит-то? Это домашний арест называется. Вместо браслета на ногу, пока в телефон, потом ошейник на шею, при попытке пресечь периметр - ошейник взрывается? . Юристы ещё остались? Тут же непочатый край работы

23.04.2020 13:57
месный

а кого нет смартфонов - выдадут?

23.04.2020 14:06
!

вводите ЧС или идите лесом, просто ЧС вводить не хотят потому что тогда никаких налогов не будет и прочего, а они хотят и налоги, и бабла напилить и карантин соблюсти

23.04.2020 14:13
- гость -

23.04.2020 14:06

Ага, и анализы и маски за счёт граждан

23.04.2020 14:17
- гость -

какое ЧП? в крае примерно 2млн 300 тыс человек больных за две недели 144 чел....Какой процент больных получается от общего кол-ва населения? даже 1 % нет ...либо нам что-то не договаривают...либо наоборот....как говорится "а был ли мальчик? "

23.04.2020 14:18
- гость -

Хотите ЧС, когда ваш транспорт изымается во благо человечества, а вас горшки мыть?

23.04.2020 14:18
- гость -

Голодные игры устроили какие-то. Согнали всех по дистриктам.

23.04.2020 14:25
Дмитрий

Алтай-это Горный Алтай, а Алтайский край, так и есть Алтайский край. Учите географию.

23.04.2020 14:26
Чучмек

А если нет смартфона и приложение не на что установить?

23.04.2020 14:28
Z

Вопрос, чисто из праздного любопытства, а у наших ОПСОСОВ трафик по приложению "Госуслуги СТОП коронавирус" - бесплатный?

23.04.2020 14:28
- гость -

Полицию сократили, кто будет контролировать пропуска?

23.04.2020 14:34
- гость -

Статья 127. Незаконное лишение свободы 1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, — наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Объективная сторона незаконного лишения свободы выражается в ограничении человека свободы передвижения в пространстве и времени, удержании его в определенном месте путем запирания, связывания или под угрозой применения насилия к нему или другому человеку.

23.04.2020 14:42
Главный алтайский шаман

Помню служил я в армии и по долгу службы мы как раз отрабатывали наши действия (военных) при введении режима ЧС. Диванным сторонникам обьявления режима хочу сказать: Не торопите вы ЭТО, что при обьявлении такого режима мы все без исключения будем чувствовать себя как зэки во время бунта в колонии. Город будет поделен на локальные зоны, на улицах военная техника и проезжающий по улице БТР.

23.04.2020 15:04
- гость -

ООН голод обещает, а эти пропуска внедряют. Еще неизвестно, что лучше умереть от голода или короновируса.

23.04.2020 15:08
- гость -

2020 14:42
Главный алтайский шаман—-бред свой не пиши тут

23.04.2020 15:11
- гость -

23.04.2020 14:25
Дмитрий
Алтай - это Горный Алтай, а Алтайский край, так и есть Алтайский край. Учите географию.

Алтай - это НЕ Горный Алтай!
Алтай - это географическое обозначение территории Земли.
А территориально в составе РФ есть Алтайский край и Республика Алтай.
Учите географию, сэр!

23.04.2020 15:30
гость

Писали же что на работающих компания должна заявки подавать в систему.
Только если у нас начнут останавливать официально нетрудоустроенных с черной зарплатой, которые каждый день будут ездить "за хлебушком" с горы на Космонавтов например. Что будет?
Или отслеживать, что гражданин выносит мусор пять дней в неделю по 10 часов?

23.04.2020 15:54
Будем РАЗУМНЫ!

Надо вводить РАЗУМНЫE ограничeния, а нe так что в мeлком магазинe 1 покупатeля нeльзя, иначe штраф 300 тысяч, а в лeруа или машкe, в автобусe 30-50 чeловeк это нормально.

Eсли нe ошибаюсь, в Ульяновской области разрeшeно всe кромe массовых мeроприятий, но трeбования такиe: всe в масках, пeрчатках, в салонах красоты и т.п. нe болee 1 клиeнта в один момeнт врeмeни, в торговых организациях (ЛЮБЫХ!) нe болee 3 покупатeлeй на каждыe 50 кв.м., обработка, вeнтиляция, санитайзeры, расстояния и т.д.

это РАЗУМНО.

А нe как у нас, дeбилизм и двойные стандарты.
У знакомых у рeбeнка зуб болит нeдeлю, нe могут найти гдe полeчиться.

23.04.2020 16:06
месный

23.04.2020 14:42
Главный алтайский шаман

Ну а щас в тойже москве чё, тоже самое тока без БТР пока и зон.

23.04.2020 16:35
- гость -

"А нe как у нас, дeбилизм и двойные стандарты.
У знакомых у рeбeнка зуб болит нeдeлю, нe могут найти гдe полeчиться." я нашла

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
00:20
В Республике Алтай подтверждены новые случаи заражения коронавирусом 0
23:44
Алтайское село три недели остается без центрального водоснабжения 0
23:10
Пенсионерка из Сибири подожгла траву на даче и чуть не сгорела сама 0
22:44
Житель Рубцовска вынудил подростка спрыгнуть со второго этажа 0
22:10
Ягненок муфлона родился в барнаульском зоопарке. Фото и видео 0
21:38
Еще у более 50 человек в Змеиногорском районе подозревают коронавирус 0
21:13
Маски по 25,5 рубля за штуку продают в магазинах Алтайского края 0
20:41
Предприниматели не могут получить обещанные на зарплаты деньги 0
20:13
В алтайском селе сгорело десять домов 1
19:40
Собака набросилась на ребенка в Бийске и укусила его за щеку 1
19:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 25 1
18:53
"Геи одолели меня". Дмитрий Пухляш Красилов рассказал о личной жизни 0
18:44
Системообразующий "Алтайвагон" через полгода может остаться без тысячи сотрудников 2
18:33
Запуск фонтанов в Барнауле могут отложить из-за коронавируса 1
18:06
Лес горит вблизи станции Озерки в Алтайском крае. Поселок заволокло дымом. Видео 5
17:56
Огромная пробка образовалась между Алтайским краем и Республикой Алтай из-за КПП 6
17:48
"Фото для личного пользования". Главврач Змеиногорской ЦРБ – о костюмах медиков 9
17:36
РЖД изменил порядок покупки билетов на поезда 2
17:27
Общественные территории Барнаула начали обрабатывать от клещей 0
17:14
"Материал довольно интересный". Председатель АКЗС – о дистанционном обучении 1
17:02
В Алтайском крае пройдет акция "Сад памяти", посвященная ветеранам ВОВ 0
16:54
Алтайский сварщик выиграл в лотерею новую квартиру 12
16:42
13 застрявших в Индии алтайских туристов вернутся домой 24 апреля 6
16:30
Путин уверен, что парад в честь Дня Победы обязательно состоится 4
16:18
172 дежурные группы работают в детских садах Барнаула 0
16:04
Новосибирский гастролер. В Барнауле ограбили офис микрозаймов 0
15:52
Число зараженных COVID-19 в России превысило 60 тысяч 4
15:40
Налог для самозанятых. Кого это коснется и кому будет выгодно 17
15:33
+15. Алтайский парламент назначил членов Общественной палаты по своей квоте 1
15:23
Омбудсмен поддержал идею запрета продажи алкоголя в Алтайском крае 51
15:10
Плюс один город. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика 6
15:03
Россельхозбанк продлил срок действия просроченных карт 1
14:50
Алтайский край получил 179 миллионов на доплаты медикам, лечащим пациентов с COVID-19 9
14:36
Четыре краснокнижные птицы погибли на Алтае из-за контрабандистов 0
14:24
Министр рассказал, почему на Алтае не прекращается отопительный сезон в летнюю жару 31
14:13
"Республика Алтай уже давно заказала средства защиты". Хорохордин ответил Мантурову 0
14:01
Барнаулец с автовышки устроил концерт для возлюбленной 4
13:51
"Коллектив не очень". Начальник ГОЧС Бийска ответил на увольнение 4
13:38
"Это невозможно". Власти не закрывают алтайский рудник с 39 случаями COVID-19 7
13:24
Число зараженных коронавирусом выросло в Алтайском крае 9
13:19
Склады горят в Барнауле. Видео 7
13:13
Стало известно, будут ли на Алтае вводить пропуска с QR-кодами по примеру Москвы 34
13:03
Заворотнюк была при смерти, а теперь ее выписали. Что известно о состоянии актрисы? 9
12:49
Очередная группа алтайских туристов возвращается из Таиланда 14
12:42
COVID-19 ни при чем. Почему в Алтайском крае "просело" промпроизводство? 11
12:19
Защиту змеиногорских медиков показали в Алтайском крае 66
12:00
Депутаты Госдумы предложили разблокировать Telegram 12
11:40
Около 20 % сотрудников алтайских промпредприятий не вышли на работу после локдауна 13
11:34
Ребенка, вылечившегося от COVID-19, выписали из больницы в Алтайском крае 7
11:28
А вдруг госпитализация? Что собрать с собой в больницу, если заразился коронавирусом 11

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.