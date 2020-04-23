Стало известно, будут ли на Алтае вводить пропуска с QR-кодами по примеру Москвы

Пропускную систему с QR-кодами, которую уже отработали в Москве, внедрят еще в 21 регионе России. В первую очередь к ней подключат семь областей в центральной части страны. Затем – Поволжье, Сибирь и Кавказ. В Алтайском крае вводить подобную систему в ближайшее время не планируют. Однако, как стало известно amic.ru, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, жителей региона при каждом выходе на улицу все-таки обяжут получать специальное разрешение через мобильное приложение.
Когда цифровые пропуска внедрят в Барнауле?
Решение о внедрении цифровой системы получения пропусков принимает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Алтайском крае, который возглавляет губернатор Виктор Томенко. Сейчас пока речи о внедрении системы не идет. Но к таким решительным мерам руководство региона готово. Если количество зараженных вырастет, а люди будут нарушать режим изоляции, то власти края внедрят платформу цифровых пропусков, разработанную федеральным Министерством цифрового развития и связи.
Как работает приложение?
Скачать приложение "Госуслуги СТОП коронавирус" можно на платформах App Store и Play Market. Для пользователя достаточно будет иметь смартфон. Программа запросит доступ к данным на портале "Госуслуги", после этого можно будет получить QR-код. Его нужно предъявить проверяющему в случае запроса во время перемещения по городу. При этом необходим документ, удостоверяющий личность. Одной из особенностей приложения, как сообщили в ведомстве, является таймер пребывания на улице с QR-кодом. Отметим, в Москве была принята другая платформа выдачи цифровых пропусков, созданная на базе портала мэрии. В Алтайском крае "свою" платформу разрабатывать пока не собираются.
И в каких случаях нужно будет получать разрешение на выход из дома?
Для выхода есть несколько причин:
– поход/поездка в магазин или аптеку;
– выгул домашнего животного, вынос мусора;
– уход за пожилым человеком;
– поездка в больницу или поликлинику;
– поездка на работу или обратно домой;
– длительная поездка или иная причина.
Для этого варианта необходимо указать действительный повод в поле уточнения причины. Во всех остальных случаях уточнять, зачем вам нужно выйти на улицу, не требуется.
В каких регионах уже действует система?
В Москве и Московской области. 21 апреля принято решение о внедрении платформы еще в 21-м регионе страны, где сложная ситуация с коронавирусом, а граждане нарушают режим изоляции. Первые на очереди: Костромская, Тамбовская, Ярославская, Владимировская, Белгородская и Орловская области. Со следующей недели систему начнут внедрять в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока и Кавказа.
Комментарии
Так люди уже махрово нарушают. Дети бесхозные гуляют полные дворы.
Будем надеяться, что у нашего губернатора хватит ума, чтобы не идти на собянинском поводке. Слава богу он пока все делает адекватно обстановке.
Пусть для начала на себя ответственность возьмут и введут ЧС, а тогда уже подумаем на счет пропусков.
Привыкли, что Законы и Конституция для "власти" необязательны. Страх совсем потеряли!
на каком основании, у нас САМОизоляция, а не ЧП. Вот и пускай КЮры выдают кто на карантине, остальные то причём...?
Как будто QR код от вируса защищает, ага!
Вирус пройдёт, а ошейник останется. А вы, "граждане", привыкайте пока спрашивать разрешения.
вам реальное ЧС надо? Сами же офигеете потом... Пусть уж лучше полумеры.
В Москве пропуск нужен только для передвижения на транспорте. Чтобы сходить в магазин, вынести мусор и т.п. - пропуск не нужен. Но могут проверить паспорт (временную регистрацию), что ты это делаешь недалеко от дома.
23.04.2020 13:26
777
Будем надеяться, что у нашего губернатора хватит ума, чтобы не идти на собянинском поводке. Слава богу он пока все делает адекватно обстановке.
Согласна с вами. И все же праздно гуляющих нужно построить - желателтно ш рафануть разок другой их или их родителей.
23.04.2020 13:31
- гость -
вам реальное ЧС надо? Сами же офигеете потом... Пусть уж лучше полумеры.
Точно. Не проникся еще гражданин самоизоляцией...
Наш глава молодец. И полиция не перегибает.
Народонаселение само шею в ошейник просовывает, ещё и рычит на других , которые не видят в этой системе никакого смысла в борьбе с вирусом, в штатах посмотрите улицы пустые а заболевших поток исчисляется десятками тысяч в сутки.
а почему полумеры...да потомучто при Чп государство все расходы на себя должно взять...но государство только под контроль почему то всё хочет взять? . а расходы как нибудь сами сами...
цифровое рабство ахой.
Губернатор наш молодчина! На фоне остальных регионов, у нас, я считаю, самый адекватный и взвешенный подход к проблеме короновируса. В общем, молодец! Уважаю!
Томенко молодец, что не ведётся на эту ахинею. И да, как кюар защитит-то? Это домашний арест называется. Вместо браслета на ногу, пока в телефон, потом ошейник на шею, при попытке пресечь периметр - ошейник взрывается? . Юристы ещё остались? Тут же непочатый край работы
а кого нет смартфонов - выдадут?
вводите ЧС или идите лесом, просто ЧС вводить не хотят потому что тогда никаких налогов не будет и прочего, а они хотят и налоги, и бабла напилить и карантин соблюсти
23.04.2020 14:06
Ага, и анализы и маски за счёт граждан
какое ЧП? в крае примерно 2млн 300 тыс человек больных за две недели 144 чел....Какой процент больных получается от общего кол-ва населения? даже 1 % нет ...либо нам что-то не договаривают...либо наоборот....как говорится "а был ли мальчик? "
Хотите ЧС, когда ваш транспорт изымается во благо человечества, а вас горшки мыть?
Голодные игры устроили какие-то. Согнали всех по дистриктам.
Алтай-это Горный Алтай, а Алтайский край, так и есть Алтайский край. Учите географию.
А если нет смартфона и приложение не на что установить?
Вопрос, чисто из праздного любопытства, а у наших ОПСОСОВ трафик по приложению "Госуслуги СТОП коронавирус" - бесплатный?
Полицию сократили, кто будет контролировать пропуска?
Статья 127. Незаконное лишение свободы 1. Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, — наказывается ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
Объективная сторона незаконного лишения свободы выражается в ограничении человека свободы передвижения в пространстве и времени, удержании его в определенном месте путем запирания, связывания или под угрозой применения насилия к нему или другому человеку.
Помню служил я в армии и по долгу службы мы как раз отрабатывали наши действия (военных) при введении режима ЧС. Диванным сторонникам обьявления режима хочу сказать: Не торопите вы ЭТО, что при обьявлении такого режима мы все без исключения будем чувствовать себя как зэки во время бунта в колонии. Город будет поделен на локальные зоны, на улицах военная техника и проезжающий по улице БТР.
ООН голод обещает, а эти пропуска внедряют. Еще неизвестно, что лучше умереть от голода или короновируса.
2020 14:42
Главный алтайский шаман—-бред свой не пиши тут
23.04.2020 14:25
Дмитрий
Алтай - это Горный Алтай, а Алтайский край, так и есть Алтайский край. Учите географию.
Алтай - это НЕ Горный Алтай!
Алтай - это географическое обозначение территории Земли.
А территориально в составе РФ есть Алтайский край и Республика Алтай.
Учите географию, сэр!
Писали же что на работающих компания должна заявки подавать в систему.
Только если у нас начнут останавливать официально нетрудоустроенных с черной зарплатой, которые каждый день будут ездить "за хлебушком" с горы на Космонавтов например. Что будет?
Или отслеживать, что гражданин выносит мусор пять дней в неделю по 10 часов?
Надо вводить РАЗУМНЫE ограничeния, а нe так что в мeлком магазинe 1 покупатeля нeльзя, иначe штраф 300 тысяч, а в лeруа или машкe, в автобусe 30-50 чeловeк это нормально.
Eсли нe ошибаюсь, в Ульяновской области разрeшeно всe кромe массовых мeроприятий, но трeбования такиe: всe в масках, пeрчатках, в салонах красоты и т.п. нe болee 1 клиeнта в один момeнт врeмeни, в торговых организациях (ЛЮБЫХ!) нe болee 3 покупатeлeй на каждыe 50 кв.м., обработка, вeнтиляция, санитайзeры, расстояния и т.д.
это РАЗУМНО.
А нe как у нас, дeбилизм и двойные стандарты.
У знакомых у рeбeнка зуб болит нeдeлю, нe могут найти гдe полeчиться.
23.04.2020 14:42
Главный алтайский шаман
Ну а щас в тойже москве чё, тоже самое тока без БТР пока и зон.
"А нe как у нас, дeбилизм и двойные стандарты.
У знакомых у рeбeнка зуб болит нeдeлю, нe могут найти гдe полeчиться." я нашла