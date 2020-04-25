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Скованные одним вирусом. Как будут работать дома-интернаты на Алтае в полной изоляции?

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Правительство края решило максимально обезопасить обитателей интернатов и домов престарелых
Фото: правительство Алтайского края

Фото: правительство Алтайского края

Дома для престарелых и психдиспансеры рискуют стать очагами массового распространения коронавируса в Алтайском крае. Большинство постояльцев социальных учреждений – люди пожилого возраста и входят в группу риска. Проникновение инфекции в дома-интернаты могут привести к тяжелым последствиям и большому количеству смертей. Краевые власти приняли экстренные меры и до 1 июня перевели 11 социальных учреждений в закрытый режим работы. Соответствующий указ 24 апреля подписал глава региона Виктор Томенко. В перспективе данные меры могут сделать обязательными для всех домов-интернатов. В разгар пандемии соцработники будут вынуждены оставить близких и остаться на работе спасать стариков. 

Две смены по 14 дней

Согласно указу Виктора Томенко, в тех районах края, где обнаружены случаи заражения коронавирусом, социальные учреждения с 27 апреля перейдут на закрытый режим работы. Пока таких в регионе 11: в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Первомайском, Павловском, Локтевском, Егорьевском и Тюменцевском районах. Там проживает более 2 тысяч стариков.

Руководство интернатов должно сформировать сменные бригады – каждые по 14 дней. Сотрудники будут спать, есть на работе и не выходить две недели за пределы дома-интерната. После этого их сменит вторая бригада. 

За работу "взаперти" соцработникам пообещали дополнительные надбавки к зарплате – из средств краевого бюджета и фонда заработной платы. Какие именно – в ведомстве не уточнили. Сейчас средняя заработная плата соцработников в регионе около 17-19 тысяч рублей.

Кормить персонал будут за счет государства. Деньги на такие случаи заложены в краевом бюджете. Во многих домах-интернатах заранее заготовили запас еды на месяц, чтобы исключить вообще все контакты с внешним миром.

Как рассказали amic.ru в Министерстве социальной защиты населения Алтайского края, в перспективе данные меры могут ввести во всех домах-интернатах края. Тем более Минтруд РФ уже дал рекомендации регионам перевести их в закрытый режим работы.

Еще в начале апреля посторонним запретили вообще переступать порог домов престарелых и интернатов в Алтайском крае. У всех постояльцев несколько раз в день измеряют температуру. Также стали чаще проводить дезинфекцию помещений. Но этих мер показалось недостаточно, и тогда стариков решили вообще изолировать от внешнего мира. А чтобы сотрудники случайно не принесли инфекцию с собой, они также должны проживать на этой территории. К слову, все стационарные учреждения социального обслуживания для пожилых уже закрыты в 29 регионах, в том числе и Республике Алтай.

Сейчас в стационарных организациях социального обслуживания края проживает 5062 гражданина пожилого возраста и инвалидов. Часть стариков на время пандемии вернулись к родственникам домой. Однако не у всех постояльцев домов престарелых есть близкие, и заботиться о них придется все равно государству.  

На работу идут одинокие люди

Как рассказала amic.ru директор Целинного дома-интерната малой вместимости для престарелых и инвалидов Светлана Кулагина, уже сформирована группа сотрудников, которая отправится в первую круглосуточную смену. Это две сиделки, старшая медицинская сестра, повар и его помощник, слесарь-сантехник. Все они одинокие люди и готовы помогать старикам во время эпидемии. Однако на вторую смену придется просить выйти "семейных" сотрудников. Людей, которым не с кем на время смены оставить детей, решили освободить от работы. К тому же сейчас начался сезон работ на огороде, и если не успеть вовремя все посадить, то осенью можно остаться без урожая.

Как поясняет ситуацию Светлана Кулагина, ей в учреждении повезло с сотрудниками, и люди готовы находиться со стариками в такое непростое время. В интернате сейчас их около 30.  

"Мы подобрали такой персонал на первую смену, который может выдержать ее без ущерба себе и своей семье. Матерей-одиночек мы не будем привлекать к работе. Кроме того, часть сотрудников работает в удаленном режиме. Если понадобится, то я сама планирую выйти в первую смену", – пояснила директор дома-интерната.

По ее словам, учреждение находится на окраине села неподалеку от леса. Поэтому постояльцы и персонал во время карантина смогут часто гулять на свежем воздухе. Старики, по мнению Светланы Кулагиной, вообще не переживают из-за пандемии коронавируса. Для них это всего лишь репортажи по телевизору.  

"Все не совсем серьезно воспринимают эту пандемию. Думают, что от них она происходит где-то далеко. Смотрят выпуски новостей, мы их просим, главное, не выходить за пределы территории. В остальном же старики живут в обычном режиме", – заключила директор дома-интерната.

Отметим, что за время распространения коронавируса в России возникло несколько вспышек заболевания в интернатах. Одна из них произошла в Саратовской области. В Вяземском доме-интернате для пожилых и инвалидов было зафиксировано более 80 зараженных. В результате вспышки вируса скончался 74-летний постоялец интерната с подтвержденным COVID-19. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

25.04.2020 07:48
- гость -

За работу "взаперти" соцработникам пообещали дополнительные надбавки к зарплате – из средств краевого бюджета и фонда заработной платы. Какие именно – в ведомстве не уточнили.

Ключевая фраза, пообещали, не уточнили, типа Родина вас не забудет, но и не вспомнит

25.04.2020 09:18
- гость -

Надбавки получат...Административные работники...

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