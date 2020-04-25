Алтайские власти прокомментировали возможное введение онлайн-пропусков в крае

Министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов сообщил, что власти всерьез рассматривают возможность введения онлайн-пропусков по примеру Московской области и других регионов страны. Об этом он сообщил amic.ru.

По словам Зрюмова, сейчас прорабатываются механизмы, регулирующие порядок выдачи цифровых пропусков. Решение об обязательном использовании жителями приложения "Госуслуги СТОП коронавирус" может принять только глава региона Виктор Томенко.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников допустил, что уже в ближайшие дни в регионе могут обязать жителей получать каждый раз разрешение на выход из дома.

Скачать приложение "Госуслуги СТОП коронавирус" можно на платформах App Store и Play Market. Для пользователя достаточно будет иметь смартфон. Программа запросит доступ к данным на портале "Госуслуги", после этого можно будет получить QR-код. Его нужно предъявить проверяющему в случае запроса во время перемещения по городу. При этом необходим документ, удостоверяющий личность. Одной из особенностей приложения является таймер пребывания на улице с QR-кодом.

Жители должны получить разрешение на выход из дома в случае похода в магазин или аптеку, выгула животных, поездки в больницу, на работу или к родственникам.