Алтайские власти прокомментировали возможное введение онлайн-пропусков в крае

Министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов сообщил, что власти всерьез рассматривают возможность введения онлайн-пропусков по примеру Московской области и других регионов страны. Об этом он сообщил amic.ru.
По словам Зрюмова, сейчас прорабатываются механизмы, регулирующие порядок выдачи цифровых пропусков. Решение об обязательном использовании жителями приложения "Госуслуги СТОП коронавирус" может принять только глава региона Виктор Томенко.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников допустил, что уже в ближайшие дни в регионе могут обязать жителей получать каждый раз разрешение на выход из дома.
Скачать приложение "Госуслуги СТОП коронавирус" можно на платформах App Store и Play Market. Для пользователя достаточно будет иметь смартфон. Программа запросит доступ к данным на портале "Госуслуги", после этого можно будет получить QR-код. Его нужно предъявить проверяющему в случае запроса во время перемещения по городу. При этом необходим документ, удостоверяющий личность. Одной из особенностей приложения является таймер пребывания на улице с QR-кодом.
Жители должны получить разрешение на выход из дома в случае похода в магазин или аптеку, выгула животных, поездки в больницу, на работу или к родственникам.
Комментарии
Нет смартфона=нет права выхода на улицу?
А где право выбора-цифровизироваться или оставаться человеком?!
Ээээ чудо! Как насчёт ст. 27 Конституции России??!?!?!?!
Это чо - всех заставят покупать смартфоны, у кого их нет?
Н-дяяяя... хочешь жрать или глотнуть пилюльку - покупай смартфон
Это новшество в первую очередь для регионов- доноров ,имеющих возможность профинансироваться из своих средств . В России 85 регионов - 21 ( предложенных) - Москва,Питер = 62 оставшихся ,но дотационных.
Что происходит? Объясните, кто понимает.
Что происходит на свете?
— Да просто весна.
— Просто весна, полагаете вы?
— Да. Полагаю.
— Как бы ни так! Нас с утра и до ночи пугают
Чем-то ужасным, лишая покоя и сна…
Что же со всем этим будет?
— Да будет апрель.
— Будет апрель, вы считаете?
— Да, я считаю!
С добрыми сказками каждый свой день сочетаю
И ни к чему мне пустой суеты канитель.
Что же за всем этим следует?
— Следует жить!
Шить сарафаны, украсить улыбками лица!
— Вы полагаете, в радости страх растворится?
— Я полагаю, со страхом не стоит дружить.
Вы посмотрите: земля продолжает кружить!
Значит, весной полагается так же влюбляться,
Видеть прекрасное, верить, мечтать, удивляться…
Что-то волшебное в жизни своей совершить…
/Ю.Левитанский/
Что происходит на свете?
— Да просто весна.
О! Таки точно! Весеннее обострение!
Голодай, но смартфон покупай. Может продавцы смартфонов власть простимулировали?
Гы... у мну кот ходит гулять сам по себе... А ему надо смартфон покупать?
Чудо чудное происходит.А простыми словами-режим свирепствует.
Сообщение Калибру.Вы нашли наконец-то на просторах чистого незамутнённого интернета( в отличии от ТВ)ролик, в котором чулпан х. целует в дёсна горбачёва?
Так же есть фото,на котором альбац целует горбачёва в щёчку,а макаревич с лохматым смотрят на него масляными глазками?
Какой кот без смартфона.Особенно в апрельские дни.
CALIBR, зачем вы так Левитанского переврали?
25.04.2020 09:48
- гость -
++++++++++++++
Не искал и не буду ,по простой причине : уважаю Чулпан за её красоту, профессионализм, благотворительность (фонд помощи больным детям) и уверен,что с кем попало она не целуется в отличии от вас ,тролля безродного.
25.04.2020 09:56
- гость -
CALIBR, зачем вы так Левитанского переврали?
+++++++++++++++
Напишите в оригинале - посрамите гугл.
Благотворительность-то да,это хорошо.Особенно если у тебя бешенные гонорары как у тех же футболистов или хоккеистов.
25.04.2020 10:01
- гость -
Благотворительность-то да,это хорошо.Особенно если у тебя бешенные гонорары как у тех же футболистов или хоккеистов.
+++++++++++++++++
Чулпан Хаматова известна своей общественной деятельностью, заключающейся в привлечении внимания общества к проблемам детей с онкологическими заболеваниями. Вместе с актрисой Диной Корзун в 2005 году организовала на сцене «Современника» благотворительный концерт «Подари мне жизнь», чтобы помочь детям с гематологическими заболеваниями. В 2006 году Чулпан и Дина стали соучредителями благотворительного фонда «Подари жизнь», помогающего детям, страдающим от онкологических и онкогематологических заболеваний. К лету 2009 года фонд собрал и направил на лечение этих заболеваний более 500 млн рублей.
* сгинь , тролль.
У Юрия Левитанского - "Диалог у новогодней ёлки"... текст иной
Совсем "с ума посходили" . Пропуска это прямое нарушение Конституции о праве на свободное передвижение. Бабла захотели срубить на штрафах. Бюджеты пополнить за счёт людей.
25.04.2020 10:06
Мадам
У Юрия Левитанского - "Диалог у новогодней ёлки"... текст иной
++++++++++++
Согласен. Считайте,что я - официант,принимающий претензию за непрожаренную поваром (интернет) ,котлету.
Калибр, а ты согласился бы денежными фондами ворочать? Или возраст уже не тот?
А денег дадут что-бы можно было дома сидеть и в магазин только ходить, а иначе паситесь лесом со своей цифровой гопстопщиной.
Странно всё это с пропусками...
25.04.2020 09:21
месный
Ээээ чудо! Как насчёт ст. 27 Конституции России??!?!?!?!
На грудь себе её повешайте, вирус отпугивать
Сравнили Алтайский край депрессивный и нищий с процветающей Московской областью . Это просто некорректно ! Хотя здесь на окраине России чиновники Карлинского разлива могут позволить себе всё ! А то что народ просто нищий им плевать .
Может сразу клеймо чипированное на лоб и все дела.
10:11 CALIBR
Наконец дошла очередь и до калибра опубликовать стихи на слова: "Что происходит на свете?"
Хотя на амике ответ на этот вопрос первый раз был опубликован 15.04.2020 в следующем варианте:
@- Что происходит на свете?
- А просто вирус.
- Просто вирус, полагаете вы?
- Полагаю.
Я ведь и сам, как уже знаете, не хожу,
В ваши уснувшие ранней порою дома.
- Что же со всем этим будет?
- А будет пандемия.
- Будет пандемия, вы считаете?
- Да я считаю.
Я ведь давно эту белую книгу читаю,
Этот с картинками вирусов старинный букварь.
- Чем же всё это окончится?
- Будет здоровая жизнь.
- Будет здоровая, вы уверены?
- Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот вами проверен,
Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
- Что же из этого следует?
- Следует жить,
Шить сарафаны и легкие платья из ситца.
- Вы полагаете, всё это будет носиться?
- Я полагаю, что всё это следует шить!
Следует шить, ибо сколько вирусу не кружить,
Не долговечна его кабала и опала,
Так разрешите же в честь нашей свадьбы,
Руку на танец, сударыня, вам предложить.
Месяц - серебряный шар со свечою внутри,
И медицинские маски по кругу, по кругу,
Вальс начинается, дайте ж сударыня руку,
И раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три.@
а как быть если нет смартфона, знаю много людей которые не могут позволить его и интернет, которые не зарегистрированные в гост услугах и слухом и духом не знают кто такой гугл, плей маркет и им не возможно таже объяснить, какой то заговор против народа
Жванецкий "Турникеты"
25.04.2020 10:29
@@
Наконец дошла очередь и до калибра опубликовать стихи на слова: "Что происходит на свете?"
+++++++++++++++
А что - была очередь ?
25.04.2020 10:52
гость
Жванецкий "Турникеты"
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Как скоро начнут ловить и сажать за распространение данного сочинения?
В Московской области их ввели, чтоб в Москву на работу ездить, а вы тут все позакрывались от соседей. И эпидемситуация там более серьезна.
А где разум у власти?
Да за каким нужен этот цирк, надо уже отменять "самоизоляцию" и выходить на работу, ничего не изменится в количестве заболевших. Первую неделю апреля все сидели дома, остальные три недели дома не сидит почти никто, заболевших по Барнаулу прибавляется стабильно по 4-5 человек в день. Раз нет связи с сидением дома, зачем это нужно-то?
25.04.2020 11:24
- гость -
А где разум у власти?
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Совесть? А что это такое? Это наверное что невкусное? (с)
*что-то
В нормальных странах смартфонами зараженных отслеживают, а севернее северной корее всех остальных.
Я из Алтайского края.Да на хрен мне их чипирование вместе со смартфонами, только зрение портить,есть комп с фотошопом, где я могу фотки обработать и обычный телефончик за 600 руб,который я уже неоднократно стирала в автомате и хорошо!
Вот такой путь: Губернатор выбирает итальянский вариант (коронавирус фигня, средства защиты не нужны; неделя самоизоляции - всё, пипец, угробили экономику, теперь не восстановим), 215 инфицированных, и логический переход к электронным пропускам.
а почему не по паспортам???
чем им выданный имиже паспорт не нравиться???
составьте списки кому можно на улице появляться, а кому нет.
хотя такие списки есть:
у кого подтвердилась болезнь,
кто контактировал с больными,
кто прибыл в из другого региона или из другой страны!!!!!!!
ПАСПОРТА!!! обычные наши паспорта!!!
зачем эти сложности со штрихкодами???
10:25
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В этом украинском клипе Крым окрашен жёлтым цветом как и вся Украина.Однако,Крым уже как пять лет принадлежит России.По Калибру плачет статья за сепаратизм,за распространение злокачественных идей.
По паспортам ментам в лёгкую штрафы на улице выписывать.
ебн меченого оставил без пенсии.Тому пришлось рекламировать пищу.Но добрые дяди с Запада горбача не оставили в беде- был создан фонд его имени.Он от него харчуется,лечится,живёт и процветает.
Я думаю пропуска от психиатров , нужно выписывать чиновникам.
Это прямое нарушение прав человека! Если желаете ввести онлайн пропуски, введите чрезвычайное положение! Неужели придётся каждый раз, чтобы сходить в магазин, спрашивпть разрешение? Почему-то нас никто не спрашивает, а есть ли у Вас продукты, чтобы с голоду не умереть. Что за бред с пропусками!
25.04.2020 11:29
- гость -
Да за каким нужен этот цирк, надо уже отменять "самоизоляцию" и выходить на работу, ничего не изменится в количестве заболевших. Первую неделю апреля все сидели дома, остальные три недели дома не сидит почти никто, заболевших по Барнаулу прибавляется стабильно по 4-5 человек в день. Раз нет связи с сидением дома, зачем это нужно-то?
-----------------------------
Вы же сами замечаете, что все работают, никакой самоизоляции, заболевших прибавляется. Их возраст далеко не пенсионный.
Люди 65+ до сих пор сидят на карантине. Сколько таких среди заболевших в Барнауле?
Электронный пропуск... Цифровизация... Денюжки кто то огреб под шумок... И наверняка немалые...
В Москве этот бред уже работает и оппозиция почему то не дергается, чего то боится. Посмотрим
25.04.2020 13:26
Марина
Это прямое нарушение прав человека! Если желаете ввести онлайн пропуски, введите чрезвычайное положение! Неужели придётся каждый раз, чтобы сходить в магазин, спрашивпть разрешение? Почему-то нас никто не спрашивает, а есть ли у Вас продукты, чтобы с голоду не умереть. Что за бред с пропусками!
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В Москве введена пропускная система, но это для тех, кто передвигается на транспорте - личном или общественном. В ближайшие магазины спокойно все ходят. И собак выгуливают. И прочее.
Придётся теперь гулять возле дома, сто метров же сказали, а раньше можно было сходить туда, где народу меньше.
чтобы зарегистрироваться в госуслугах, нужно сходить в госуслуги, а они закрыты на карантин
10:53 CALIBR @А что - была очередь ?@
Чего тогда ждали, коли очереди не было? Или долго доходило?
25.04.2020 16:24
@@
Чего тогда ждали, коли очереди не было? Или долго доходило?
+++++++++++++++
Ждал,когда идиоты начнут вопросы задавать. Устроит ?
Калибр,ты согласился бы мешками с деньгами ворочать или просто разговаривать и обмениваться комментами?
Хватай мешки - вокзал поехал.Догоняй.
В Калининград?
На госуслугах зарегиться не так быстро. Довелось водить в МФЦ бабушку 80 лет. Целый день потратили.У меня седина пробилась. Пришлось идти на прием к заведующей, потому что они пароль не сразу дают. Хорошо, чиновница вошла в положение, послали СМС в тот же день.
25.04.2020 14:01
- гость -
В Москве введена пропускная система, но это для тех, кто передвигается на транспорте...
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А еще эти пропуска можно оформить, отправив СМС. Или через оператора, позвонив по телефону. Т.е. Интернет не нужен и смартфон покупать не обязательно. Но для многих специальное приложение на смартфоне сделает процесс оформления пропуска проще и быстрее. Только как это донести до людей, если они не умеют работать с первоисточником, а обсуждают только заголовки?
25.04.2020 12:39
- гость -
Вам всё равно придется оформлять пропуск, но, например, общение с ППС-ником будет более длительным - продиктовать номер и серию паспорта, которые он должен будет напечатать в своем смартфоне, в случае ошибки - повторить. А так достаточно предъявить QR-код. Аналогично с штрих-кодами в магазинах: вспомните, сколько времени тратили на кассе до появления штрих-кодов. И да, QR-код не более чем машиночитаемый номер пропуска, к которому технически проще привязывать всю остальную информацию, а не чип или что-то подобное.
16:32 CALIBR @Ждал,когда идиоты начнут вопросы задавать@.
Тут в 10:53 какой-то CALIBR вопрос задал: "А что - была очередь ?"
Нехорошо ругаться, хотя по поводу этого задающего вопросы в 10:53, наверное вам видней
25.04.2020 09:48
- гость -
Давно бы уже разместили фото и припозорили CALа
Да по факту делов 5 минут, оформить пропуск в Москве. Даже если в Барнауле введут, оформил и поехал, все.... И выдают всем этот пропуск, кто не ездил за границу и не контактный. Т.е. все те, кто не под официальной бумагой пропуск получают спокойно, т.к. нет оснований для отказа.
25.04.2020 20:39
- гость -
Далеко не у всех есть компьютер или сматрфон им то как быть?