Воскресенье, 26 Апрель, 00:37

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,72
€ 80,25
11°

74588 +5966
Обь
437см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Алтайские власти прокомментировали возможное введение онлайн-пропусков в крае

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Решение об этом может принять губернатор Виктор Томенко

Министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов сообщил, что власти всерьез рассматривают возможность введения онлайн-пропусков по примеру Московской области и других регионов страны. Об этом он сообщил amic.ru. 

По словам Зрюмова, сейчас прорабатываются механизмы, регулирующие порядок выдачи цифровых пропусков. Решение об обязательном использовании жителями приложения "Госуслуги СТОП коронавирус" может принять только глава региона Виктор Томенко.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников допустил, что уже в ближайшие дни в регионе могут обязать жителей получать каждый раз разрешение на выход из дома.

Скачать приложение "Госуслуги СТОП коронавирус" можно на платформах App Store и Play Market. Для пользователя достаточно будет иметь смартфон. Программа запросит доступ к данным на портале "Госуслуги", после этого можно будет получить QR-код. Его нужно предъявить проверяющему в случае запроса во время перемещения по городу. При этом необходим документ, удостоверяющий личность. Одной из особенностей приложения является таймер пребывания на улице с QR-кодом.

Жители должны получить разрешение на выход из дома в случае похода в магазин или аптеку, выгула животных, поездки в больницу, на работу или к родственникам.

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

25.04.2020 09:17
гость

Нет смартфона=нет права выхода на улицу?
А где право выбора-цифровизироваться или оставаться человеком?!

25.04.2020 09:21
месный

Ээээ чудо! Как насчёт ст. 27 Конституции России??!?!?!?!

25.04.2020 09:25
Бапппка

Это чо - всех заставят покупать смартфоны, у кого их нет?

25.04.2020 09:28
Бапппка

Н-дяяяя... хочешь жрать или глотнуть пилюльку - покупай смартфон

25.04.2020 09:28
CALIBR

Это новшество в первую очередь для регионов- доноров ,имеющих возможность профинансироваться из своих средств . В России 85 регионов - 21 ( предложенных) - Москва,Питер = 62 оставшихся ,но дотационных.

25.04.2020 09:29
- гость -

Что происходит? Объясните, кто понимает.

25.04.2020 09:32
CALIBR

Что происходит на свете?
— Да просто весна.
— Просто весна, полагаете вы?
— Да. Полагаю.
— Как бы ни так! Нас с утра и до ночи пугают
Чем-то ужасным, лишая покоя и сна…

Что же со всем этим будет?
— Да будет апрель.
— Будет апрель, вы считаете?
— Да, я считаю!
С добрыми сказками каждый свой день сочетаю
И ни к чему мне пустой суеты канитель.

Что же за всем этим следует?
— Следует жить!
Шить сарафаны, украсить улыбками лица!
— Вы полагаете, в радости страх растворится?
— Я полагаю, со страхом не стоит дружить.

Вы посмотрите: земля продолжает кружить!
Значит, весной полагается так же влюбляться,
Видеть прекрасное, верить, мечтать, удивляться…
Что-то волшебное в жизни своей совершить…
/Ю.Левитанский/

25.04.2020 09:34
тю!

Что происходит на свете?
— Да просто весна.

О! Таки точно! Весеннее обострение!

25.04.2020 09:41
гость

Голодай, но смартфон покупай. Может продавцы смартфонов власть простимулировали?

25.04.2020 09:44
Гы

Гы... у мну кот ходит гулять сам по себе... А ему надо смартфон покупать?

25.04.2020 09:48
- гость -

Чудо чудное происходит.А простыми словами-режим свирепствует.
Сообщение Калибру.Вы нашли наконец-то на просторах чистого незамутнённого интернета( в отличии от ТВ)ролик, в котором чулпан х. целует в дёсна горбачёва?
Так же есть фото,на котором альбац целует горбачёва в щёчку,а макаревич с лохматым смотрят на него масляными глазками?

25.04.2020 09:50
- гость -

Какой кот без смартфона.Особенно в апрельские дни.

25.04.2020 09:56
- гость -

CALIBR, зачем вы так Левитанского переврали?

25.04.2020 09:57
CALIBR

25.04.2020 09:48
- гость -
++++++++++++++
Не искал и не буду ,по простой причине : уважаю Чулпан за её красоту, профессионализм, благотворительность (фонд помощи больным детям) и уверен,что с кем попало она не целуется в отличии от вас ,тролля безродного.

25.04.2020 10:00
CALIBR

25.04.2020 09:56
- гость -
CALIBR, зачем вы так Левитанского переврали?
+++++++++++++++
Напишите в оригинале - посрамите гугл.

25.04.2020 10:01
- гость -

Благотворительность-то да,это хорошо.Особенно если у тебя бешенные гонорары как у тех же футболистов или хоккеистов.

25.04.2020 10:04
CALIBR

25.04.2020 10:01
- гость -
Благотворительность-то да,это хорошо.Особенно если у тебя бешенные гонорары как у тех же футболистов или хоккеистов.
+++++++++++++++++
Чулпан Хаматова известна своей общественной деятельностью, заключающейся в привлечении внимания общества к проблемам детей с онкологическими заболеваниями. Вместе с актрисой Диной Корзун в 2005 году организовала на сцене «Современника» благотворительный концерт «Подари мне жизнь», чтобы помочь детям с гематологическими заболеваниями. В 2006 году Чулпан и Дина стали соучредителями благотворительного фонда «Подари жизнь», помогающего детям, страдающим от онкологических и онкогематологических заболеваний. К лету 2009 года фонд собрал и направил на лечение этих заболеваний более 500 млн рублей.

* сгинь , тролль.

25.04.2020 10:06
Мадам

У Юрия Левитанского - "Диалог у новогодней ёлки"... текст иной

25.04.2020 10:09
Артемий

Совсем "с ума посходили" . Пропуска это прямое нарушение Конституции о праве на свободное передвижение. Бабла захотели срубить на штрафах. Бюджеты пополнить за счёт людей.

25.04.2020 10:11
CALIBR

25.04.2020 10:06
Мадам
У Юрия Левитанского - "Диалог у новогодней ёлки"... текст иной
++++++++++++
Согласен. Считайте,что я - официант,принимающий претензию за непрожаренную поваром (интернет) ,котлету.

25.04.2020 10:11
- гость -

Калибр, а ты согласился бы денежными фондами ворочать? Или возраст уже не тот?

25.04.2020 10:14
Alex1976

А денег дадут что-бы можно было дома сидеть и в магазин только ходить, а иначе паситесь лесом со своей цифровой гопстопщиной.

25.04.2020 10:18
- гость -

Странно всё это с пропусками...

25.04.2020 10:18
Я

25.04.2020 09:21
месный
Ээээ чудо! Как насчёт ст. 27 Конституции России??!?!?!?!

На грудь себе её повешайте, вирус отпугивать

25.04.2020 10:21
Гость

Сравнили Алтайский край депрессивный и нищий с процветающей Московской областью . Это просто некорректно ! Хотя здесь на окраине России чиновники Карлинского разлива могут позволить себе всё ! А то что народ просто нищий им плевать .

25.04.2020 10:25
CALIBR

http://youtu.be/9YaU0kjFiCI

25.04.2020 10:29
Morena

Может сразу клеймо чипированное на лоб и все дела.

25.04.2020 10:29
@@

10:11 CALIBR
Наконец дошла очередь и до калибра опубликовать стихи на слова: "Что происходит на свете?"
Хотя на амике ответ на этот вопрос первый раз был опубликован 15.04.2020 в следующем варианте:
@- Что происходит на свете?
- А просто вирус.
- Просто вирус, полагаете вы?
- Полагаю.
Я ведь и сам, как уже знаете, не хожу,
В ваши уснувшие ранней порою дома.
- Что же со всем этим будет?
- А будет пандемия.
- Будет пандемия, вы считаете?
- Да я считаю.
Я ведь давно эту белую книгу читаю,
Этот с картинками вирусов старинный букварь.
- Чем же всё это окончится?
- Будет здоровая жизнь.
- Будет здоровая, вы уверены?
- Да, я уверен.
Я уже слышал, и слух этот вами проверен,
Будто бы в роще сегодня звенела свирель.
- Что же из этого следует?
- Следует жить,
Шить сарафаны и легкие платья из ситца.
- Вы полагаете, всё это будет носиться?
- Я полагаю, что всё это следует шить!
Следует шить, ибо сколько вирусу не кружить,
Не долговечна его кабала и опала,
Так разрешите же в честь нашей свадьбы,
Руку на танец, сударыня, вам предложить.
Месяц - серебряный шар со свечою внутри,
И медицинские маски по кругу, по кругу,
Вальс начинается, дайте ж сударыня руку,
И раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три.@


25.04.2020 10:44
гость

а как быть если нет смартфона, знаю много людей которые не могут позволить его и интернет, которые не зарегистрированные в гост услугах и слухом и духом не знают кто такой гугл, плей маркет и им не возможно таже объяснить, какой то заговор против народа

25.04.2020 10:52
гость

Жванецкий "Турникеты"

25.04.2020 10:53
CALIBR

25.04.2020 10:29
@@

Наконец дошла очередь и до калибра опубликовать стихи на слова: "Что происходит на свете?"
+++++++++++++++
А что - была очередь ?

25.04.2020 11:02
Z

25.04.2020 10:52
гость
Жванецкий "Турникеты"
----------------------

Как скоро начнут ловить и сажать за распространение данного сочинения?

25.04.2020 11:17
- гость -

В Московской области их ввели, чтоб в Москву на работу ездить, а вы тут все позакрывались от соседей. И эпидемситуация там более серьезна.

25.04.2020 11:24
- гость -

А где разум у власти?

25.04.2020 11:29
- гость -

Да за каким нужен этот цирк, надо уже отменять "самоизоляцию" и выходить на работу, ничего не изменится в количестве заболевших. Первую неделю апреля все сидели дома, остальные три недели дома не сидит почти никто, заболевших по Барнаулу прибавляется стабильно по 4-5 человек в день. Раз нет связи с сидением дома, зачем это нужно-то?

25.04.2020 11:30
Z

25.04.2020 11:24
- гость -
А где разум у власти?
-----------------------
Совесть? А что это такое? Это наверное что невкусное? (с)

25.04.2020 11:30
Z

*что-то

25.04.2020 11:38
- гость -

В нормальных странах смартфонами зараженных отслеживают, а севернее северной корее всех остальных.

25.04.2020 11:39
елена

Я из Алтайского края.Да на хрен мне их чипирование вместе со смартфонами, только зрение портить,есть комп с фотошопом, где я могу фотки обработать и обычный телефончик за 600 руб,который я уже неоднократно стирала в автомате и хорошо!

25.04.2020 12:37
- гость -

Вот такой путь: Губернатор выбирает итальянский вариант (коронавирус фигня, средства защиты не нужны; неделя самоизоляции - всё, пипец, угробили экономику, теперь не восстановим), 215 инфицированных, и логический переход к электронным пропускам.

25.04.2020 12:39
- гость -

а почему не по паспортам???
чем им выданный имиже паспорт не нравиться???
составьте списки кому можно на улице появляться, а кому нет.
хотя такие списки есть:
у кого подтвердилась болезнь,
кто контактировал с больными,
кто прибыл в из другого региона или из другой страны!!!!!!!
ПАСПОРТА!!! обычные наши паспорта!!!
зачем эти сложности со штрихкодами???

25.04.2020 12:43
- гость -

10:25
--------------------------------
В этом украинском клипе Крым окрашен жёлтым цветом как и вся Украина.Однако,Крым уже как пять лет принадлежит России.По Калибру плачет статья за сепаратизм,за распространение злокачественных идей.

25.04.2020 12:50
- гость -

По паспортам ментам в лёгкую штрафы на улице выписывать.

25.04.2020 13:00
- гость -

ебн меченого оставил без пенсии.Тому пришлось рекламировать пищу.Но добрые дяди с Запада горбача не оставили в беде- был создан фонд его имени.Он от него харчуется,лечится,живёт и процветает.

25.04.2020 13:16
- гость -

Я думаю пропуска от психиатров , нужно выписывать чиновникам.

25.04.2020 13:26
Марина

Это прямое нарушение прав человека! Если желаете ввести онлайн пропуски, введите чрезвычайное положение! Неужели придётся каждый раз, чтобы сходить в магазин, спрашивпть разрешение? Почему-то нас никто не спрашивает, а есть ли у Вас продукты, чтобы с голоду не умереть. Что за бред с пропусками!

25.04.2020 13:30
- гость -

25.04.2020 11:29
- гость -
Да за каким нужен этот цирк, надо уже отменять "самоизоляцию" и выходить на работу, ничего не изменится в количестве заболевших. Первую неделю апреля все сидели дома, остальные три недели дома не сидит почти никто, заболевших по Барнаулу прибавляется стабильно по 4-5 человек в день. Раз нет связи с сидением дома, зачем это нужно-то?
-----------------------------
Вы же сами замечаете, что все работают, никакой самоизоляции, заболевших прибавляется. Их возраст далеко не пенсионный.
Люди 65+ до сих пор сидят на карантине. Сколько таких среди заболевших в Барнауле?

25.04.2020 13:30
- гость -

Электронный пропуск... Цифровизация... Денюжки кто то огреб под шумок... И наверняка немалые...

25.04.2020 13:32
гость

В Москве этот бред уже работает и оппозиция почему то не дергается, чего то боится. Посмотрим

25.04.2020 14:01
- гость -

25.04.2020 13:26
Марина
Это прямое нарушение прав человека! Если желаете ввести онлайн пропуски, введите чрезвычайное положение! Неужели придётся каждый раз, чтобы сходить в магазин, спрашивпть разрешение? Почему-то нас никто не спрашивает, а есть ли у Вас продукты, чтобы с голоду не умереть. Что за бред с пропусками!
------------
В Москве введена пропускная система, но это для тех, кто передвигается на транспорте - личном или общественном. В ближайшие магазины спокойно все ходят. И собак выгуливают. И прочее.

25.04.2020 15:12
Мазафака

Придётся теперь гулять возле дома, сто метров же сказали, а раньше можно было сходить туда, где народу меньше.

25.04.2020 16:18
александр

чтобы зарегистрироваться в госуслугах, нужно сходить в госуслуги, а они закрыты на карантин

25.04.2020 16:24
@@

10:53 CALIBR @А что - была очередь ?@

Чего тогда ждали, коли очереди не было? Или долго доходило?

25.04.2020 16:32
CALIBR

25.04.2020 16:24
@@
Чего тогда ждали, коли очереди не было? Или долго доходило?
+++++++++++++++
Ждал,когда идиоты начнут вопросы задавать. Устроит ?

25.04.2020 16:53
- гость -

Калибр,ты согласился бы мешками с деньгами ворочать или просто разговаривать и обмениваться комментами?

25.04.2020 16:58
CALIBR

Хватай мешки - вокзал поехал.Догоняй.

25.04.2020 17:01
- гость -

В Калининград?

25.04.2020 17:54
- гость -

На госуслугах зарегиться не так быстро. Довелось водить в МФЦ бабушку 80 лет. Целый день потратили.У меня седина пробилась. Пришлось идти на прием к заведующей, потому что они пароль не сразу дают. Хорошо, чиновница вошла в положение, послали СМС в тот же день.

25.04.2020 18:20
aleksey22

25.04.2020 14:01
- гость -
В Москве введена пропускная система, но это для тех, кто передвигается на транспорте...
---
А еще эти пропуска можно оформить, отправив СМС. Или через оператора, позвонив по телефону. Т.е. Интернет не нужен и смартфон покупать не обязательно. Но для многих специальное приложение на смартфоне сделает процесс оформления пропуска проще и быстрее. Только как это донести до людей, если они не умеют работать с первоисточником, а обсуждают только заголовки?

25.04.2020 12:39
- гость -
Вам всё равно придется оформлять пропуск, но, например, общение с ППС-ником будет более длительным - продиктовать номер и серию паспорта, которые он должен будет напечатать в своем смартфоне, в случае ошибки - повторить. А так достаточно предъявить QR-код. Аналогично с штрих-кодами в магазинах: вспомните, сколько времени тратили на кассе до появления штрих-кодов. И да, QR-код не более чем машиночитаемый номер пропуска, к которому технически проще привязывать всю остальную информацию, а не чип или что-то подобное.

25.04.2020 19:36
@@

16:32 CALIBR @Ждал,когда идиоты начнут вопросы задавать@.

Тут в 10:53 какой-то CALIBR вопрос задал: "А что - была очередь ?"

Нехорошо ругаться, хотя по поводу этого задающего вопросы в 10:53, наверное вам видней

25.04.2020 19:57
- гость -


25.04.2020 09:48
- гость -


Давно бы уже разместили фото и припозорили CALа

25.04.2020 20:39
- гость -

Да по факту делов 5 минут, оформить пропуск в Москве. Даже если в Барнауле введут, оформил и поехал, все.... И выдают всем этот пропуск, кто не ездил за границу и не контактный. Т.е. все те, кто не под официальной бумагой пропуск получают спокойно, т.к. нет оснований для отказа.

25.04.2020 21:16
месный

25.04.2020 20:39
- гость -

Далеко не у всех есть компьютер или сматрфон им то как быть?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
23:48
Матвиенко посоветовала не ждать возобновления полетов за рубеж в этом году 0
22:55
Еще шесть случаев заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
22:36
Губернатор Кузбасса анонсировал ввод пропускной системы 0
21:21
В Змеиногорском районе открыли три КПП для блокировки въезда и выезда 0
20:38
Депутат Госдумы заболел COVID-19 2
19:53
Пригожин сообщил о смерти главреда "Русского радио" 1
19:28
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 27 2
18:59
В Алтайском крае ищут адресата письма с фронта 77-летней давности 1
17:59
Алтайский край вошел в топ-15 по заражениям COVID-19 за сутки 25
17:30
Два человека пострадали при пожаре в Барнауле 0
16:58
Грузовик задним ходом протаранил легковушку в Барнауле. Видео 3
16:27
На смену жаре в Алтайский край идет похолодание 40
15:58
Массовое ДТП произошло в Барнауле. Фото 8
15:30
Правила проезда между регионами России прояснили в ГИБДД 2
14:58
Около 15 домиков сгорело в рубцовском садоводстве 6
14:28
В Барнауле обработали хлорным раствором еще несколько улиц 13
13:55
Глава Роспотребнадзора считает, что режим самоизоляции нужно продлить 30
13:27
В закрытом на карантин Змеиногорском районе дезинфицируют улицы 5
12:52
Еще четыре человека вылечили от коронавируса в Алтайском крае 5
12:16
Штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае 0
11:40
В Алтайском крае резко выросло число зараженных коронавирусом 43
11:21
Коронавирус выявили у монахинь минского монастыря. На Пасху там были верующие 3
10:42
Владелице питбуля на Алтае откусила руку собственная собака 26
10:23
Шаг к идеальной фигуре. Эффективные упражнения от известного тренера 2
10:14
Крупный лесной пожар потушили в Алтайском крае 3
09:37
Анатолий Вассерман рассказал, что жалеет о своем обете не заниматься сексом 11
09:07
Алтайские власти прокомментировали возможное введение онлайн-пропусков в крае 63
08:48
Большинство работодателей отказались сохранять "удаленку" после самоизоляции 13
08:33
Еще 58 человек взяли под наблюдение в Республике Алтай из-за коронавируса 1
08:06
Огонь со всех сторон. В Алтайском крае в пожарах погибли уже сотни гектаров леса 11
07:37
На Алтае мотоциклист сбил корову и сбежал с места ДТП 4
07:08
Скованные одним вирусом. Как будут работать дома-интернаты на Алтае в полной изоляции? 2
06:32
Самый грустный пес на свете. В интернете нашли символ одиночества в самоизоляции 5
06:01
Грозы придут в Алтайский край 25 апреля 1
23:33
Новый случай заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай 3
23:16
Набиуллина назвала негативные последствия раздачи денег населению в период пандемии 33
22:48
Высокая стоимость и низкая безопасность. Исследователи оценили транспорт Барнаула 1
22:14
На картошку и пробежку. СПЧ просит разрешить россиянам гулять на майские праздники 1
21:41
Автомобиль колесом провалился под асфальт в Барнауле 1
21:11
Дома-интернаты изолировали в Алтайском крае 5
20:37
Виктор Томенко направил дополнительную группу медиков в Змеиногорск 1
20:02
Карта распространения COVID-19 в Сибири. Инфографика 0
19:45
Томенко принес соболезнования семье скончавшегося мужчины, зараженного коронавирусом 4
19:44
Жесткий карантин в Змеиногорском районе. Что запретили жителям и надолго ли это? 0
19:31
Двухнедельный карантин установили в Алтайском крае. Кого он коснется? 2
19:26
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 26 0
18:45
Частная клиника в Барнауле впервые подтвердила заражение COVID-19 19
18:33
Опубликован полный текст постановления губернатора о карантине в Змеиногорском районе 4
18:15
Все там же. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика 1
17:42
Путин подписал закон о переносе даты окончания Второй мировой войны 15

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.