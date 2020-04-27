В Алтайском крае вылечившиеся от COVID-19 остаются под меднаблюдением

В Алтайском крае после выписки из больницы вылечившиеся от COVID-19 пациенты еще две недели находятся под домашним наблюдением врачей. Об этом во время пресс-конференции 27 апреля рассказал Дмитрий Попов, министр здравоохранения региона, отвечая на вопрос amic.ru.

"В течение максимум двух недель они должны наблюдаться со стороны медицинских работников на предмет появления каких-либо симптомов. Пока еще научное сообщество до конца не высказалось по поводу формирования иммунитета, устойчивости к этой инфекции. Поэтому думаем, что необходимо соблюдать в том числе и общепринятый режим с учетом всех ограничительных мероприятий, которые есть в Алтайском крае", – пояснил Попов.

Из больницы пациентов выписывают только после двукратного подтверждения отсутствия коронавируса. К 27 апреля, по данным оперштаба, из клиник выписали 29 человек, в том числе троих детей.

Ранее amic.ru писал, что, по данным на 27 апреля, в Алтайском крае 310 зараженных. Еще у одного человека вирус лабораторно пока не подтвержден, но есть все признаки заболевания.