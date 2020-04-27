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Будем жить назло. Что изменилось в Змеиногорском районе после введения карантина

, ИА "Амител"
Местные жители рассказали, хватает ли им продуктов, штрафует ли полиция за нахождение на улице и кто виноват в этой ситуации
Фото: ulpravda.ru

Фото: ulpravda.ru

С 24 апреля в Змеиногорском районе – первом и пока единственном в Алтайском крае – действует режим карантина. И если раньше местным жителям было рекомендовано не выходить из дома, то теперь запрещено. Но тут вам не Москва, и люди по-прежнему свободно передвигаются по населенному пункту, хотя и стали делать это реже. Настроения в муниципалитете, где с подтвержденным вирусом уже 141 человек (45% от общего количества зараженных в крае), разные. Кто-то говорит о заговоре, кто-то не верит в существование вируса, а кто-то сидит дома, боясь выйти даже в магазин.

Вместо третьей мировой войны

Пенсионерка, заместитель Совета ветеранов, первый секретарь горкома КПРФ в Змеиногорске Надежда Корболина сказала в беседе с amic.ru, что вся эта история с коронавирусом – просто нагнетание паники. Она задается вопросом: а может, это кому-то на руку?

"Вот говорят же, что это все заговор мировых воротил, банкиров, чтобы переделать рынок. Вместо третьей мировой войны. Очень может быть, что так оно и есть на самом деле. А власти просто хотят избавиться от лишних ртов. Так мы тут и шутим с пенсионерами: живем назло", – рассказала она.

Корболина не винит первого заболевшего работника Корбалихинского рудника из Башкирии. Да, заразу в район привез он, от него пошла цепная реакция. Но куда смотрели чиновники и руководство предприятия, которое допустило его к работе, рассуждает пенсионерка.

Паники нет. Есть опасения

Главный редактор газеты "Змеиногорский вестник" Людмила Кейбол говорит, что ситуация стабильная. Многие воспринимают карантин как нормальную меру и ничего страшного в ней не видят.

"Тихо, спокойно. Кто закрылся еще в начале апреля из-за коронавируса, так те и не работают. А кто работал, все на своих местах. Но людей на улице стало заметно меньше. Стали более осторожными, маски надевают, дистанцию держат. Нам пока жители не жалуются на какие-то ограничения, больше просто задают вопросы по пропускам", – рассказала amic.ru журналист.

Редакция "Змеиногорского вестника" предложила читателям сказать слова поддержки врачам. И жители охотно благодарят медиков.

Судя по сообщениям в соцсетях, люди, скорее, негодуют, почему район не закрыли раньше, чтобы не пустить вирус.

"Не хватает нам ракет (район входит в зону падения отделяющихся частей ракет, запускаемых с Байконура, – прим. авт.), а теперь еще и "корона". Братскую могилу нам готовят – в шахту всех и зарыть нас!" – написала в Instagram местная жительница.

С голоду не умрем

Надежда Корболина рассказала amic.ru, что продукты, лекарства – все есть. А вот масок, которые требуют носить, нет.

"У меня был запас из 100 масок. Я, как в аптеках они закончились, сразу позвонила депутату от нашего района Александру Романенко (спикер краевого парламента, – прим. авт.), рассказала о ситуации. Так он мне коробку с масками прислал. Я вот теперь раздаю, кому надо. А у кого нет, кто платком нос закрывает, кто марлей. Делают вид, что замаскировались", – отметила собеседница.

Но если в самом городе полки магазинов не опустели, то в некоторых селах люди успели понервничать. Местный житель села Карамышево рассказал, что в первые день-два не было хлеба, видимо, на оформление пропуска потребовалось время, но сейчас все нормализовалось.

Полиция ходит

Сейчас на улицах Змеиногорска дежурят полицейские отряды. Через громкоговорители призывают оставаться дома.

На выходных в соцсетях появилось видео, как стражи правопорядка избивают местного жителя дубинками якобы за несоблюдение карантина. Сейчас информацию проверяет главк МВД.

Местные говорят, что их останавливают, но штрафы не выписывают. Вот, например, Николай передвигается по городу, как и раньше.

"Подходили ко мне тут полицейские. Что вы, говорят, без маски ходите. А я им отвечаю: вы сами-то чего к народу подходите, сами же и распространяете. Никаких протоколов не выписали. А выпишут, так пусть сами мне на жизнь потом и зарабатывают", – рассказал он amic.ru.

А вот жительница города Татьяна говорит, что она и ее семья намерены сидеть на карантине, пока все не вылечатся.

"Не то чтобы я боялась умереть от коронавируса, но лишний раз цеплять заразу не хочется. Вдруг потом в течение жизни какие осложнения будут. На руднике 600 человек работает. Представляете, сколько может быть вокруг носителей. Так зачем лишний раз ходить и друг на друга дышать", – пояснила она.

Водой что ли обрабатывают?

Сейчас улицы и остановки обрабатывают дезинфицирующими средствами. Люди ждут, что будут "чистить от заразы" и жилые дома.

"У нас в подъезде никто пока не ходил, а в соседнем доме, знакомая рассказывала, пришли, чем-то опрыскали без масок, перчаток и костюмов защитных. Даже не пахло ничем. Водой, что ли, брызгали", – говорит пенсионерка Екатерина.

А еще в соцсетях задаются вопросом: а раз карантин, так, может, и выплаты какие гражданам положены. Что кому положено, amic.ru попытался узнать у главы района. Но получить оперативный комментарий не удалось.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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