Не до ледовых дворцов: алтайскому спорту собираются урезать расходы из-за COVID-19

Бюджет Алтайского края на 2020 год потерял 18 миллиардов рублей из-за последствий пандемии коронавируса. Губернатор Виктор Томенко уже признался, что придется урезать расходы по всем основным направлениям экономики. Особенно серьезно нужно пересмотреть краевую адресную инвестиционную программу и отказаться от ряда крупных строек. Под удар, в первую очередь, может попасть ледовый дворец "Алтай" за 750 миллионов рублей, возведение которого должно было начаться в этом году. Кроме того, всему алтайскому спорту придется жить ближайшее время в условиях жесткой экономии.

Не до жиру

Сейчас на уровне краевого правительства решается, на чем именно экономить. Спикер АКЗС Александр Романенко уже пообещал, что "социальная" составляющая останется прежней: бюджетники не должны лишиться зарплат, которые и так не высоки. В других регионах страны, бюджеты которых также не досчитались миллиардов рублей из-за коронавируса, в расход пустили именно профессиональный спорт. В Приморье, например, закрыли хоккейный клуб "Адмирал", который с переменным успехом, но выступал в КХЛ, и распустили футбольную команду "Луч". Освободившиеся несколько сотен миллионов рублей отправили на борьбу с вирусом. В Омской области решается вопрос с уменьшением зарплат игрокам местного "Авангарда" на 30%. Как говорится, не до жиру, быть бы живу.

Как пояснил amic.ru министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, команды мастеров не должны пострадать из-за последствий эпидемии. По его словам, в этом году бюджет на спорт увеличился почти в два раза по сравнению с 2019-м. Если отрасль и лишится какой-то части от бюджетного пирога, тогда спорт снова будет жить в привычных условиях экономии, но каких-то катастрофических последствий не случится. Более того, министр уверен, что содержать профессиональные команды может и бизнес. Такая история произошла в этом сезоне с хоккейной командой "Динамо-Алтай", которой активно помогал бизнесмен Михаил Дроздов. Правда, готов ли бизнес, который и сам едва держится на плаву из-за ограничительных мер, вкладывать деньги в спорт – большой вопрос.

По словам Алексея Перфильева, похожая ситуация с детскими спортивными школами, которым значительно увеличили финансирование с этого года. Если они лишатся этих денег, то снова будут работать в привычных условиях прошлых лет – "по достатку".

Сложнее со строительством крупных спортивных объектов. По информации amic.ru, краевые власти намерены достроить гребной канал в Барнауле, где в следующем году пройдет этап Кубка мира. А вот возведение ледового дворца "Алтай" могут отложить на неопределенное время. В этом году проект прошел государственную экспертизу. Из-за его дороговизны – более 750 миллионов рублей – строительство должно было пройти в несколько этапов и завершиться к 2024 году. Поскольку пока даже не определен подрядчик, который должен вести строительство, то экономический кризис может надолго отложить появление дворца, долгожданного для всех любителей хоккея.

Как пояснил министр Алексей Перфильев, сейчас по каждому спортивному объекту, который входил в проект "КАИБ", решается вопрос: получит он (объект) денег или нет.

"Идут переговоры. Итогов никаких нет. Что необходимо достроить в первую очередь – будет выполнено. На новые проекты придется еще раз посмотреть. По каждому объекту будем смотреть отдельно", – сообщил министр.

Построить ледовый дворец "Алтай" планировали еще в 2014 году за федеральные средства, но из-за финансового кризиса в стране проект "урезали" и удешевили. Возводить дворец краевые власти собирались своими силами. Сначала в 2018-м, потом 2019-м, а теперь, вероятнее всего, строительство снова отложат.

"Письма счастья"

Вопрос дальнейшего финансирования профессиональных клубов сейчас стоит острее всего. Уже понятно, что многим из них придется отказаться от дорогих игроков и сделать ставку на местных воспитанников.

Как стало известно amic.ru, хоккейный клуб "Алтай", футбольная школа "Динамо" и детская школа Алексея Смертина уже получили "письма счастья" об урезании бюджета на 10%. И это только начало.

Из-за досрочного окончания турниров с участием алтайских клубов многие игроки фактически весь апрель находились на контракте без игровой практики. Им сократили зарплату на 30%. Клуб не получил миллионы рублей из-за отмены плей-офф на продаже билетов. Не секрет, что Барнаул – хоккейный город, и обновленная "Титов-арена" на полуфинальных играх могла бы быть заполнена на 100%. А это деньги, на которые и живет клуб в провинции. Кроме того, в хоккейном "Динамо" контракты у игроков заканчивались в мае, и сейчас перед клубом пугающая неизвестность: никто точно не может сказать, когда начнется новый сезон, и кто на него заявится из команд-конкурентов. И без коронавируса по ходу прошедшего чемпионата просто перестали финансировать клуб из Мордовии.

В футбольном же "Динамо" все еще рассчитывают доиграть сезон, хотя надежды тают с каждым днем. Два месяца команда фактически не играет, не зарабатывает на домашних играх, но с другой стороны – не тратит деньги на перелеты. Высока вероятность, что в будущем профессиональные спортсмены уже не смогут рассчитывать на крупные контракты. Даже в Европе в таких футбольных грандах, как "Барселона", урезают игрокам зарплаты на 30%.

Как рассказал amic.ru директор баскетбольного клуба "АлтайБаскет" Виталий Мантлер, ситуация в спорте сейчас непростая. Впрочем, речи о сокращении финансирования клуба пока не идет, а руководство "АлтайБаскета" подбирает игроков на следующий сезон. Только в условиях кризиса непонятно, сколько платить игрокам.

"Ситуация сложная. Никто не знает, что будет завтра. Сейчас мы занимаемся подбором игроков на следующий сезон. Пытаемся договориться с игроками о контрактах, учитывая принятый в начале года бюджет. Баскетбольный рынок не отреагировал на кризис. В отличие от футбола, где всем игрокам сокращают зарплаты, у руководства федерации баскетбола нет четкого понимания, сколько команд будут выступать в той или иной лиге. Возможно, многие клубы из регионов просто не смогут заявиться на сезон из-за отсутствия денег", – пояснил Виталий Мантлер.

"С голоду не умерли, но близки к этому"

По мнению директора учреждения спортивной подготовки "Спортивная школа олимпийского резерва по плаванию "Обь" Александра Звягинцева, еще в конце марта прекратились все тренировки с детьми. Тренеры уверены, что в этом году уже не будет крупных соревнований. Закончится это тем, что произойдет отток спортсменов. К возможному урезанию бюджета Александр Звягинцев относится с пониманием. По его мнению, в 2015 году его школу вообще лишили финансирования и тогда ситуация была критической. Сейчас же из-за отсутствия соревнований удается сэкономить на выездах, проживании в гостинице и прочих командировочных расходах. Потенциально эти средства могут пойти на будущую деятельность спортивной школы.

Что касается бассейна "Обь", то, по словам директора Сергея Кашникова, сейчас без работы находятся около 150 человек. Бассейн принадлежит правительству Алтайского края (то есть организация не относится к среднему или малому бизнесу), поэтому "Обь" не может претендовать на получение беспроцентных кредитов в банке. Кроме того, из-за отсутствия тренировок у детей бассейн потерял 1,5 миллиона из бюджета края, которые шли на аренду помещений. В итоге "Обь" сейчас несет убытки около 3,5 миллиона рублей в месяц.

"С голоду пока не умерли, но близки к этому. Намерен обратиться за помощью к губернатору Виктору Томенко. У меня около 150 сотрудников. Им нужно платить зарплату. Президент дал поручение, а как его вообще выполнять? У нас была некая подушка безопасности благодаря хорошей прибыли в начале года, но и она уже закончилась. Если бы мы получили из бюджета региона 1,5 миллиона на аренду за апрель, а потом в августе спортсмены могли бы заниматься у нас бесплатно, например, это серьезно бы нам помогло", – сказал Сергей Кашников.

Что будет с сельской олимпиадой?

Неизвестно, что будет с различными крупными соревнованиями, которые были намечены на лето в Алтайском крае. Например, с сельской олимпиадой спортсменов, церемония открытия которой должна пройти 23 июля в Мамонтово. Райцентр уже получил 14 миллионов рублей на подготовку к турниру. На эти деньги на местном стадионе постелили новое легкоатлетическое покрытие, сделали новые площадки для баскетбола и волейбола, а также установили новые кресла на трибунах. В Министерстве спорта надеются, что при самых благоприятных прогнозах олимпиаду не перенесут. В крайнем случае, соревнования могут сместить на несколько недель.