"Боятся дышать": москвичка c COVID прилетела к парню на Алтай и напугала все село

Первой заразившейся коронавирусом в Романовском районе Алтайского края стала жительница Москвы, которая приехала в село Сидоровка к своему молодому человеку и его родителям. Уже на вторые сутки после прилета у нее выявили COVID-19 и отправили на лечение в Барнаул. При этом никаких симптомов болезни у девушки нет, а заразилась она еще в столице страны, сообщил amic.ru глава администрации Романовского района Андрей Науменко.

По его словам, девушка прилетела из Москвы 23 апреля. В этот же день ей сделали тест на коронавирус. Спустя два дня пришел результат – положительный. По прилету девушка контактировала с четырьмя жителями села Сидоровка (родственниками ее молодого человека). Им также сделали тест. Сейчас они находятся дома на самоизоляции и ждут результатов. При этом новость о появление первого заразившегося стала настоящим событием для села, где проживает около 1200 человек.

"Типичная ситуация. Вирус привезли из Москвы. Высока вероятность, что она успела заразить других людей. У девушки нет симптомов болезни, она выступает именно как разносчик инфекции. Сейчас все жители деревни Сидоровка напуганы. Люди даже боятся дышать. Сегодня наша задача, чтобы несколько крупных предприятий в селе продолжали свою работу", – пояснил Андрей Науменко.

По его словам, еще три человека из Романовского района находятся дома на изоляции. Они могли контактировать с жителем поселка Мирный Родинского района, который возвращался на рейсовом автобусе с вахты. В дороге мужчина почувствовал недомогание. По прибытии домой ему сделали тест на коронавирус, результат которого оказался положительным. Рядом с вахтовиком в автобусе находились два жителя Романовского района. Также с мужчиной могла контактировать работник автостанции в Романово. Сейчас женщина находится дома на самоизоляции.

По данным оперативного штаба за 27 апреля, общее число инфицированных в Алтайском крае достигло 310 человек. За минувшие сутки в Барнауле выявлено 13 заболевших, в Павловском районе – двое, в Бийске – шестеро, в Первомайском районе – двое, в Змеиногорске и Поспелихинском районе – по одному. Впервые коронавирус зарегистрирован в Немецком и Романовском районах.