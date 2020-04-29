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"Раньше секса не было, теперь – безработицы". Как бизнесмен за кредитом под 0% ходил

, ИА "Амител"
Кредит бизнесмену дали. Но только через три недели и благодаря налаженным контактам
Ресторан / Фото: besplatka.ua

Ресторан / Фото: besplatka.ua

Бизнесмен Валерий Покорняк, владеющий заводом по производству макаронных изделий, гостиницей и рестораном, стал первым предпринимателем Алтайского края, получившим беспроцентный кредит. Бизнесмен рассказал amic.ru, что заем удалось получить только благодаря личным связям в банковской сфере, ведь в кредитных организациях пока не готовы к работе с таким продуктом.

Ждали три недели

Госпрограмму беспроцентных кредитов для малого бизнеса, которая поможет российским предпринимателям справиться с долгами по зарплатам, правительство России утвердило 2 апреля. Уже через несколько дней некоторые банки страны заявили: они готовы принимать заявки от предпринимателей. Валерий Покорняк (ему принадлежит гостиница "Улитка" и ресторан Prima Pasta в Барнауле, – прим. ред.) обратился за кредитом через несколько дней после утверждения программы и после уверений в "готовности" со стороны банков. Но получил его только спустя три недели.

"В Алтайском крае мы стали первыми, кому выдали беспроцентный кредит. Как только стало известно о таком продукте, мы сразу подали заявку. Почти три недели информации по ней не было, и я лично обратился к управляющему алтайским отделением ВТБ. Уже он запросил данные в Москве. Получить кредит удалось только благодаря налаженным контактам. А сама процедура совершенно не отработана", – говорит бизнесмен.

По условиям программы, заем под 0% банки страны выдают только действующим предприятиям, которые не находятся в предбанкротном состоянии, не имеют просрочек по кредитам и работают на рынке не менее года. Минимальный срок займа – полгода. И это большой минус программы, отмечает Валерий Покорняк.

"Каждый сотрудник наших компаний получит ту зарплату, которая была у него до закрытия организаций. Проблема с беспроцентным займом была еще и в том, что его предлагают минимум на шесть месяцев и выдают соответствующую за этот период сумму. Нам не нужен полугодовой "запас", нам достаточно на один-два месяца. Но из-за условий программы мы взяли на шесть", – отмечает бизнесмен.

"Раньше секса не было, теперь – безработицы"

Компании малого бизнеса незаслуженно обделены вниманием государства, считает Валерий Покорняк. По его мнению, силы, средства и ресурсы страны часто направляют на помощь гигантам экономики: "Газпрому", РЖД, "Роснефти". Но в этих компаниях, говорит бизнесмен, трудятся только 2% жителей страны, а вот на предприятиях малого и среднего бизнеса работают 25% россиян.

"Правительство должно помогать малому и среднему бизнесу, это опора любого государства. Ведь именно эти компании обслуживают и "Газпром", и РЖД. Но почему-то руководство страны сразу бросилось на помощь крупным организациям. Нам "достался" только беспроцентный кредит. Это как после пожара: у вас сгорел дом, а вам дают кредит, чтобы его построить. Но ведь чрезвычайное положение, в которое мы попали, гораздо хуже, чем пожар, наводнение, землетрясение вместе взятые. Но никто об этом не думает", – говорит бизнесмен.

Валерий Покорняк уверен: если сейчас не увеличить поддержку малого и среднего бизнеса, то мы столкнемся с необратимыми последствиями, ведь "количество пострадавших компаний будет увеличиваться с геометрической прогрессией".  

"В мире никто не выдает беспроцентные кредиты. В Германии через неделю пострадавшим компаниям выплатили по 9-15 тыс. евро. В Америке люди массово встают на биржу труда. В марте их было 200 тысяч, сейчас 22 млн. Это ни плохо, ни хорошо. Американцы за один день могут все оформить и получать 600 долларов в неделю. А у нас типа нет безработицы. Раньше не было секса, теперь – безработицы", – говорит Валерий Покорняк.

Президент Владимир Путин еще 15 апреля заявил, что предпринимателям страны трудно получить беспроцентный кредит, потому что банки неохотно идут навстречу заемщикам. Чтобы исправить ситуацию, глава государства предложил не менее 75% объема зарплатных кредитов обеспечить гарантиями Внешэкономбанка. Путин был уверен, что это снизит риски для коммерческих банков и увеличит доступность кредитов. Но, судя по "количеству" выданных в Алтайском крае беспроцентных кредитов, и эта мера пока не помогла.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

29.04.2020 09:47
- гость -

А у нас типа нет безработицы. Раньше не было секса, теперь – безработицы", – говорит Валерий Покорняк.

Так никто не работает , все сексом заняты, в основном с мозгами.

29.04.2020 09:56
гость

Банки зло - и в этот кризис им прийдется доставать заначку!

29.04.2020 10:00
- гость -

Работать руками в своем доме не стремно. Стремно когда твой бос чичолинский.

29.04.2020 10:05
- гость -

гостиница, ресторан, завод - малый бизнес? Нуну...
А я-то, наивный думал, что малый бизнес - это чебуречная или типа того...

29.04.2020 10:17
- гость -

Валерик было дело в баксах кредит брал, выдали за 2 дня.
банк не буду называть.

29.04.2020 10:19
- гость -

ну а так то он капитан очевидность прям

29.04.2020 10:47
- гость -

29.04.2020 10:17
- гость -
Валерик было дело в баксах кредит брал, выдали за 2 дня.
банк не буду называть.

Ну и? это была страшная тайна? ой, вы, главное, банк не говорите. А то, не бог..ой-ой-ой

29.04.2020 10:52
- гость -

Альтернативно одаренным из параллельной вселеннной полудурикам, живущим в виртуальной реальности. Никто и Никогда и Нигде этого не говорил.

29.04.2020 10:54
гость

Валерий, а вы все налоги оплатили? Ваше предприятие вроде как банкротила налоговая. Должникам кредиты дают?

29.04.2020 11:57
- гость -


29.04.2020 10:05
- гость -
Чебуречная - это даже не микробизнес. У организации, попадающей под понятие микробизнес стоимость активов и выручка за год не должны превышать 125 млн. руб., а у малого бизнеса - 800 млн. рублей.

29.04.2020 12:35
Южанка

Чебуречная - микропредприятие, если не как ИП оформлено. Что же еще-то? И таких микро - большинство.

29.04.2020 15:17
гость

" ...Получить кредит удалось только благодаря налаженным контактам..."

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