"Вопроса не стоит": власти Алтая не будут вводить в регионе онлайн-пропуска

В Алтайском крае не планируют вводить систему получения онлайн-пропусков по примеру Москвы и Московской области. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов.
"Могу успокоить жителей Алтайского края. Вопроса не стоит о внедрении онлайн-пропусков. Но всем регионам, включая и Алтайский край, поступило поручение от президента изучить опыт на примеры Москвы и Московской области. Мы посмотрели, как работает приложение "Госуслуги СТОП коронавирус". Оно доступно для всех, его может изучить любой. Но каждый субъект применяет сам решение о внедрении этой технологии. Позиция правительства края – не вводить эту систему", – сказал Евгений Зрюмов.
Отметим, что в 13 регионах страны уже введены специальные системы для обязательного получения пропуска на выход из дома. Прежде всего, это субъекты рядом с Москвой, где наиболее сложная эпидемиологическая обстановка из-за коронавируса. Жители должны получить разрешение на выход из дома в случае похода в магазин или аптеку, выгула животных, поездки в больницу, на работу или к родственникам.
Скачать приложение "Госуслуги СТОП коронавирус" можно на платформах App Store и Play Market. Для пользователя достаточно будет иметь смартфон. Программа запросит доступ к данным на портале "Госуслуги", после этого можно будет получить QR-код. Его нужно предъявить проверяющему в случае запроса во время перемещения по городу. При этом необходим документ, удостоверяющий личность. Одной из особенностей приложения является таймер пребывания на улице с QR-кодом.
Комментарии
Анекдот:
На совещании в мэрии Москвы, во времена пандемии коронавируса:
— Штрафы за перемещение людей по улице без пропуска надо установить зонально: там где нарушают — увеличить, чтобы боялись нарушать. Там где не нарушают — уменьшить, чтобы не боялись нарушать.
Нормальный подход. Хоть с этим проблемы не будет.
Отметим, что в 13 регионах страны уже введены специальные системы для обязательного получения пропуска на выход из дома.
ст 27 конституции России - чё не не слышали и не читали? Или там указом на каждый адрес кокретно карантин наложен? Или каждому решением суда домашний арест наложен, дак за что?
клеймо зверя - отменяется!
Пока!...?
сказали не будет онлайн пропусков...сделают офлайн. бум на почте стоять в очередях получать ) ) ) )
уже 100500 раз говорили чем он отличается от гриппа:
1) характерной пневмонией, которую видно на КТ, причем КТ позволяет позволяет поставить диагноз коронавируса даже без тестов, настолько она специфична
2) более высоким индексом репродукции (базовым репродуктивным числом)... у короны он равен 3, у гриппа 1,4... это кажется смешная разница, но через 10 циклов гриппом заразится примерно 29 человек от одного (1,4 в 10 степени), а ковидом - 59 тысяч (3 в десятой степени)
3) отсутствием барьерного иммунитета (вирус новый) в популяции
4) длительный инкубационный период, во время которого бессимптомный человек может быть заразен
5) более длительное течение заболевания - около 3 недель... то есть если случай тяжелый, то человек 2-3 недели занимает больничную койку... где вы такое с гриппом видели?
И всё это может привести к лавинообразному росту, с которым не справится система здравоохранения
собственно это мы видим на примерах Италии, Испании, США - забиты палаты интенсивной терапии, медикам не хватает средств защиты и т.д.
Именно поэтому по идее меры правильные: лавинообразный рост сдерживается карантином, а в это время подготовлено большое количество коек
потому что рано или поздно переболеют все, но нужно было время, чтобы система здравоохранения была готова к наплыву тех, у кого таки будет в тяжелой форме