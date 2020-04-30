"Еле ползаем": директор вокзала в Барнауле об убытках и отмененных рейсах

Автовокзал Барнаула с 1 мая будет вынужден отменить все рейсы в другие регионы страны, включая Новосибирск и Республику Алтай. Сейчас наполняемость автобусов по этим направлениям составляет всего 10-20%. Ввозить людей стало просто экономически невыгодно. За последний месяц пассажиропоток в целом обрушился на 80%. По словам директора Алексея Богданова, автовокзал в нынешней ситуации было бы проще вообще закрыть, чтобы сэкономить на расходах. Однако этого нельзя сделать по законодательству и просто нужно ждать помощи правительства страны.

Проще закрыться

Как рассказал Алексей Богданов amic.ru, еще 17 марта были отменены все международные рейсы. В начале апреля стали закрывать границы и соседние с Алтаем регионы. В частности в Кузбассе. Но и по внутренним краевым рейсам просадка по наполняемости за месяц произошла колоссальная. Никогда за годы работы автовокзала, по словам Богданова, не было таких ужасающих цифр: около 20% от плана по доходу. 60% автобусов приходится снимать с рейсов из-за отсутствия пассажиров. Многие из них боятся заразиться в пути. Прецеденты уже есть. Так, житель Родинского района с коронавирусом возвращался домой на автобусе, и в пути ему стало плохо. В результате всем попутчикам пришлось уйти на самоизоляцию.

"Еле ползаем. Дохода нет. Пассажиров нет. Проще закрыть автовокзал, чтобы минимально сократить расходы во время нерабочих дней. Это выгоднее нам сейчас, ведь мы должны выводить на работу охранников, уборщиц, содержать территорию. Но мы не можем закрыться, потому что осуществляем транспортную деятельность по закону. Такие предприятия должны работать согласно указанию президента", – отметил Алексей Богданов.

Пассажирские перевозки, напомнил он, попали в отрасль, которые наиболее пострадали от эпидемии коронавируса. Поэтому, как надеется директор предприятия, правительство страны окажет поддержку и позволит не допустить закрытия автовокзала в Барнауле.

Возим воздух

С 1 мая в Алтайском крае начнет действовать жесткий пропускной режим. На границах с соседними регионами при въезде в край всех обяжут заполнять специальные документы и по возвращению домой уходить на две недели в режим самоизоляции. По мнению Алексея Богданова, официально никаких установок об отмене рейсов с мая в Новосибирск или Республику Алтай ему из руководства края не давали. Но на автовокзале уже решили, что проще отменить все рейсы в соседние регионы, чем возить воздух.

Так, после приезда в Горный Алтай пассажира обяжут уйти на две недели на самоизоляцию. Аналогичные правила с мая будут действовать и в Алтайском крае. Поэтому, как уверен директор вокзала, вряд ли в таких жестких условиях найдутся вообще желающие ездить на автобусе.

"Мы вынуждены закрыть все такие рейсы. Без слез не глянешь, как автобус до Новосибирска, рассчитанный на 49 мест, везет трех человек", – добавил директор предприятия.

Богданов отметил, что последствия коронавируса для автовокзала оценить сейчас еще сложно. Он надеется, что летом ситуация в стране и в крае улучшится и пассажиропоток вновь вырастет.

Насколько упал пассажиропоток в крае в целом?

По данным регионального Минтранса, за последний месяц он рухнул на 70%. Жители региона вообще перестали ездить общественным транспортом. В результате между селами были отменены сотни рейсов. Аналогичная ситуация и с авиаперевозками. До конца мая из-за отсутствия пассажиров авиаперевозчики отменили десятки рейсов. В том числе в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Казань, Симферополь.