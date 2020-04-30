Суббота, 2 Май, 10:38

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 72,73
€ 79,12
17°

114431 +0
Обь
460см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

В закрытом гробу. Похоронные службы рассказали о правилах захоронения умерших с COVID

, ИА "Амител"
В Алтайском крае и Республике Алтай принятые правила немного отличаются
Иллюстрация: pixabay.com

Иллюстрация: pixabay.com

Закрытый гроб и провожающие в последний путь родственники на расстоянии в полтора-два метра. Руководители специализированных похоронных служб в Алтайском крае и Республике Алтай рассказали amic.ru о правилах захоронения умерших от коронавируса.

Гроб не открывать

В Алтайском крае информация о смерти мужчины, инфицированного COVID-19, появилась 24 апреля. Первой жертвой коронавируса стал житель с. Логовское Первомайского района. Похоронили его там же – в Первомайском районе, на обычном кладбище.

"Мы действовали в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, разработанными для такой ситуации, – рассказал руководитель специализированной похоронной службы "Память" Алексей Золотарев. – В морге тело умершего было пропитано обеззараживающим раствором, упаковано в специальный пакет и только после этого уложено в гроб. Похороны проходили с закрытым гробом. Открывать его не разрешалось. Родственники на прощании находились на расстоянии двух-трех метров от гроба. Похоронили усопшего на обычном кладбище в обычной могиле. Сотрудники похоронной службы были в защитных костюмах и респираторах. После похорон машину, в которой доставляли тело, и костюмы сотрудников тщательно продезинфицировали. По сути, мы приняли все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить распространения инфекции".

В то же время Золотарев отмечает, что у соседей, в Республике Алтай, подход к организации похорон умерших с коронавирусом жестче и более продуман.

Морг в 100 км от столицы

Хотя в Республике Алтай еще не зарегистрированы смерти больных коронавирусом, правительство уже заключило договоры с похоронными службами, рассказала руководитель организации "Эдем" Оксана Нагач. При этом, по ее словам, власти взяли на себя оплату всех расходов, связанных с доставкой тел и дезинфекцией автомобилей.

Вскрытие тел усопших, инфицированных коронавирусом, будет проводиться в отдельном морге, который находится в 100 км от Горно-Алтайска – в селе Чемал. Туда тела будут увозить сотрудники похоронных служб. Весь персонал должен быть в специальных костюмах, которые им уже выдали в администрации. Транспорт будет дезинфицировать санэпидемстанция.

После вскрытия тела его погрузят в обеззараживающий раствор, упакуют в специальный пакет, а потом уже уложат в гроб. И только после этого передадут родственникам, но гроб вскрывать запрещено. На похоронах можно будет находиться только самым близким родственникам, максимум 2-3 человека. Сами похороны будут проходить в обычном режиме. "Поднимался вопрос, чтобы хоронить умерших от коронавируса также в Чемальском районе, но решили, что людям это не понравится и в стране ведь нет режима ЧС, чтобы вводить такие жесткие меры. Поэтому решено пока так", – рассказала Оксана Нагач.

Напомним, в Алтайском крае 24 апреля стало известно о смерти 57-летнего жителя с. Логовское, инфицированного коронавирусом. У мужчины была почечная недостаточность, несколько лет он находился на гемодиализе, что значительно осложняло лечение инфекции.

Материалы по теме

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.04.2020 15:27
- гость -

зачем я это все прочитала?

30.04.2020 15:31
- гость -

А на какую сумму увеличилось процедура захоронения?!

30.04.2020 15:31
гость

первый инфицированный COVID-19 умер 24 апреля

Первой инфицированной была приехавшая из Доминиканы. А если это первый, который умер, то это намек, что будут другие. Оптимистичней было написать "единственный умерший"

30.04.2020 15:40
Кэт

Очередное раздутие ситуации в целях экономической выгоды

30.04.2020 15:45
Обыватель

Грамотного редактора!) Или грамотных писателей)

30.04.2020 16:00
- гость -

А номерочек с ноги снимать или нельзя?

30.04.2020 16:47
- гость -

А разве этот вирус не разновидность ОРВИ? Разве он не передаётся воздушно-капельным путём? Или покойники тоже чихают? Или это очень выгодно кому-то?

30.04.2020 17:06
- гость -

30.04.2020 16:47
- гость -
А разве этот вирус не разновидность ОРВИ? Разве он не передаётся воздушно-капельным путём? Или покойники тоже чихают? Или это очень выгодно кому-то?
------------
Точно такие же вопросы. Это же не чума, это ВИРУС. Покойник не будет на вас дышать и заражать.

30.04.2020 17:11
- гость -

Многие любят на последок целовать покойных. На похоронах это повальное. Правильно заколотить гроб. На всякий случай.

30.04.2020 17:40
- гость -

Если Вы услышали, что покойник чихнул, коронавирус Вам уже не грозит, Вам к другому доктору надо.

30.04.2020 18:34
- гость -

Простите паталогоанатома сколько всего выходит из трупа газов , в общем кремировать и сразу.

30.04.2020 21:42
Morena

Покойников больше живых боятся.

1.05.2020 07:08
- гость -

Ссыкунам дай волю, они огнеметами квартиры выжигать будут, где кто то простудился. Немного изменилось с тех пор когда сжигали ведьм.

1.05.2020 23:16
Евгений

Читаю и глаза на лоб лезут. Что за бред!!! Уже доказано, инфекция может передаваться только и исключительно воздушно-капельным путём. Что за мракобесие? Думаю, весь этот абсурд делается исключительно для того, чтобы ещё больше запугать население и окончательно подавить волю к критическому осмыслению всей этой ситуации

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
10:17
Еще 13 пациентов вылечились от коронавируса в Алтайском крае 1
09:50
Один новый случай заболевания COVID-19 выявили в Республике Алтай 1
09:38
Молодой человек облегчился на крыше барнаульского кафе 6
09:03
Министр строительства России заразился коронавирусом 10
08:37
Чемпионка Европы составила топ-10 самых красивых девушек-боксеров 1
08:00
Без права на ошибку. История солдата, который отдал войне семь лет своей жизни 2
07:42
Настоящая любовь. Видео с пожилой парой на детской площадке растрогало соцсети 0
07:10
Страховка от коронавируса: сколько будет стоить и реально ли она защитит от инфекции 2
06:29
Без салюта, но с фонарями и флагами: как будут праздновать 9 Мая в Барнауле 3
06:00
Тепло и ветрено. Прогноз погоды в Алтайском крае на 2 мая 0
23:46
Пойманный с трупом жены житель Рубцовска покончил с собой 4
22:47
Врач рассказала о состоянии больных коронавирусом в Республике Алтай 0
21:44
Первоапрельская шутка обернулась уголовным делом против бийчанина 11
20:53
Глава Роспотребнадзора назвала условия послаблений в режиме самоизоляции 9
20:00
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 33 6
19:44
Два Алтая вошли в пятерку лидеров Сибири по заболеваемости COVID-19 5
19:00
Магнитная буря обрушится на Землю в начале мая 3
18:39
Нетрезвых водителей будут выявлять в Барнауле 15
18:05
Новый микрорайон с высотками появится в частном секторе Барнаула 10
17:35
Сотрудник СИЗО в Бийске заразился коронавирусом 0
17:07
Нас не загонят: лучшие фото монстрации в Сибири, которая прошла в интернете 2
16:45
Денис Проценко о COVID-19: "Тяжелых случаев меньше не становится" 6
16:19
Умер почетный гражданин Бийска Александр Черемисин 5
15:47
Названа ожидаемая дата открытия детских лагерей в Алтайском крае 8
15:22
COVIDом единым. Как депутаты АКЗС спорили и принимали законы на дистанционной сессии 1
15:09
Вернулся из командировки: майор части ЗАТО Сибирский мог заразиться COVID-19 3
14:56
Число заражений коронавирусом в России обновило рекорд 13
14:30
Блокпост как на войне: репортаж с границы Алтая, где приезжающих встречает Росгвардия 21
14:09
"Спасибо за все". Автомобиль исписали ругательствами в Барнауле 17
13:47
Еще 124 человека взяли под наблюдение в Алтайском крае из-за COVID-19 4
13:22
Футболисты Кокорин и Соболев намерены помочь врачам Алтая, борющимся с COVID-19 4
13:09
В Новоалтайске строят трехэтажную школу за 490 млн рублей 1
12:43
Томенко и Романенко поздравили край с 1 мая и напомнили о вкладе Алтая в Победу 8
12:27
Пассажирскую навигацию по Оби открыли в Барнауле 0
12:05
В память о подвиге. В парках Барнаула появились новые деревья в честь ветеранов ВОВ 0
11:56
Лидер алтайских эсеров Александр Терентьев поздравил жителей края с Первомаем 1
11:31
Свыше 40 случаев COVID-19 подтвердили за сутки в Алтайском крае 98
11:17
Великий капитан: алтайской легенде футбола Алексею Смертину исполнилось 45 лет 6
10:59
Свыше 700 алтайских полицейских дежурят в майские праздники 6
10:38
Вместо квартиры – буфет. Первый в Барнауле дом-гостиницу признали долгостроем 1
10:25
Из алтайских больниц выписали 56 пациентов, вылечившихся от COVID-19 15
09:58
В Барнауле водитель перевернулся на иномарке и скрылся с места ДТП 4
09:35
Поездом, самолетом, автомобилем: как с 1 мая выехать из "закрытого" на карантин Алтая 6
09:09
В Роспотребнадзоре рассказали, как вести себя на майских праздниках во время пандемии 1
08:50
Верховный суд призвал отправлять правонарушителей не в СИЗО, а под домашний арест 2
08:33
Житель Алтайского края спас лебедя, занесенного в Красную книгу 1
08:19
Спикер АКЗС предположил, когда снимут карантин в Змеиногорске 3
08:05
Эксперты назвали заболевания, которые сильнее всего влияют на смертность при COVID-19 10
07:52
Большой праздник труда. Как отмечали Первомай в СССР 1
07:36
Как работают пропускные пункты в Алтайском крае и всех ли въезжающих ожидает карантин 8

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.