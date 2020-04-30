В закрытом гробу. Похоронные службы рассказали о правилах захоронения умерших с COVID

Закрытый гроб и провожающие в последний путь родственники на расстоянии в полтора-два метра. Руководители специализированных похоронных служб в Алтайском крае и Республике Алтай рассказали amic.ru о правилах захоронения умерших от коронавируса.

Гроб не открывать

В Алтайском крае информация о смерти мужчины, инфицированного COVID-19, появилась 24 апреля. Первой жертвой коронавируса стал житель с. Логовское Первомайского района. Похоронили его там же – в Первомайском районе, на обычном кладбище.

"Мы действовали в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, разработанными для такой ситуации, – рассказал руководитель специализированной похоронной службы "Память" Алексей Золотарев. – В морге тело умершего было пропитано обеззараживающим раствором, упаковано в специальный пакет и только после этого уложено в гроб. Похороны проходили с закрытым гробом. Открывать его не разрешалось. Родственники на прощании находились на расстоянии двух-трех метров от гроба. Похоронили усопшего на обычном кладбище в обычной могиле. Сотрудники похоронной службы были в защитных костюмах и респираторах. После похорон машину, в которой доставляли тело, и костюмы сотрудников тщательно продезинфицировали. По сути, мы приняли все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить распространения инфекции".

В то же время Золотарев отмечает, что у соседей, в Республике Алтай, подход к организации похорон умерших с коронавирусом жестче и более продуман.

Морг в 100 км от столицы

Хотя в Республике Алтай еще не зарегистрированы смерти больных коронавирусом, правительство уже заключило договоры с похоронными службами, рассказала руководитель организации "Эдем" Оксана Нагач. При этом, по ее словам, власти взяли на себя оплату всех расходов, связанных с доставкой тел и дезинфекцией автомобилей.

Вскрытие тел усопших, инфицированных коронавирусом, будет проводиться в отдельном морге, который находится в 100 км от Горно-Алтайска – в селе Чемал. Туда тела будут увозить сотрудники похоронных служб. Весь персонал должен быть в специальных костюмах, которые им уже выдали в администрации. Транспорт будет дезинфицировать санэпидемстанция.

После вскрытия тела его погрузят в обеззараживающий раствор, упакуют в специальный пакет, а потом уже уложат в гроб. И только после этого передадут родственникам, но гроб вскрывать запрещено. На похоронах можно будет находиться только самым близким родственникам, максимум 2-3 человека. Сами похороны будут проходить в обычном режиме. "Поднимался вопрос, чтобы хоронить умерших от коронавируса также в Чемальском районе, но решили, что людям это не понравится и в стране ведь нет режима ЧС, чтобы вводить такие жесткие меры. Поэтому решено пока так", – рассказала Оксана Нагач.

Напомним, в Алтайском крае 24 апреля стало известно о смерти 57-летнего жителя с. Логовское, инфицированного коронавирусом. У мужчины была почечная недостаточность, несколько лет он находился на гемодиализе, что значительно осложняло лечение инфекции.