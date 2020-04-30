Вячеслав Франк попросил барнаульцев не нарушать режим самоизоляции в праздники

Глава Барнаула Вячеслав Франк обратился к жителям города перед майскими праздниками. Обращение опубликовано на официальном сайте города.
"В период майских праздников убедительно прошу вас воздержаться от поездок к родственникам, друзьям, знакомым. Не покидайте пределы региона! Поздравьте своих близких по телефону или онлайн. Продолжайте соблюдать режим самоизоляции! Используйте маски и перчатки, старайтесь выдерживать безопасную дистанцию на улице, в общественном транспорте и при посещении магазинов", – сказал Франк.
Градоначальник также обратился к садоводам и попросил их соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора.
"Особая просьба к пожилым людям: постарайтесь оставаться дома, ограничьте личные контакты. Самое главное сейчас – сохранить здоровье", – добавил Франк.
Комментарии
Так точно товарищ майор!
Не подведём.
Другой фотки нет? Надоела эта вечно молящаяся.
Начальник штаба, не хухры-мухры.
Про общественный транспорт поподробнее, пожалуйста. Объясните владельцам ОТ, чтобы они нанесли разметку в ОТ по 1,5 метра. И про магазины. Уважаемый мэр был там? У продавцов маски спущены с носа, руками эти маски тыркают туда-сюда. Потом этими же руками берут продукты и пробивают их. Беспорядок везде полнейший.
Кто такой этот Франк и откуда он взялся?
1724 Откуда и все.
уважаемый мэр барнаула почему сократили садовоческие автобус
Да не просить надо, а штрафовать! Где ваши патрули? У любого магазина, не торгующего товарами первой необходимости, выставлять патруль и штрафовать всех приходящих. Их от работы освободили, чтобы дома сидели, а они шастают по магазинам. Всей семьей идут, чтобы купить какую-нибудь мелочевку. А работники этих магазинов тоже не прочь бы побыть дома, так нет же надо обслуживать этих "самоизолированных".
Да не просить надо, а штрафовать! Где ваши патрули? У любого магазина, не торгующего товарами первой необходимости, выставлять патруль и штрафовать всех приходящих.
Сиди дома уже.
Какие конкретно магазины вы имеете ввиду? Бытовую технику? А если у пеня неожиданно чайник сгорит, мне в кастрбльке чай греть? Или строительный магазин? А если кто то решит ремонт сделать дома, пока время есть? Или неожиданно кран прорвёт, где сантехнику купить? А такие вещи обычно неожиданно из стоя выходят. Пивнушки вот надо закрыть. Толпы молодняка на крыльце Пивнушки стоят, "культурно отдыхают", дыша микробами и перегаром
30.04.2020 17:59
- гость -
Стесняюсь спросить, а на каком основании штрафовать? Карантина нет, есть просто выходные. Да и работает почти все.
Другой фотки нет? Надоела эта вечно молящаяся.
Эта самая приличная. Других ты испугаешься.
Все вопросы к тому, что все работает к господину Томенко. Это он все открыл и всем разрешил работать
Всей семьей идут, чтобы купить какую-нибудь мелочевку
Точно, сам видел, беру пиво, заходит мужик за пивом с заспанными глазами, а с ним жена и ребенок лет семи.