"Меня спасла внучка". История женщины с COVID, которая провела 10 суток в реанимации

57-летнюю жительницу Барнаула Аллу Викторовну 10 дней назад выписали из 5-й городской больницы. Женщина одной из первых в Алтайском крае заразилась COVID-19, еще в начале апреля. Болезнь протекала очень тяжело: двусторонняя пневмония, высокая температура. Почти месяц в госпитале и 10 суток в реанимации, между жизнью и смертью. А выжить ей помогла маленькая внучка, которая родилась в тот же день, когда скорая увезла женщину в больницу. Алла Викторовна рассказала amic.ru о том, как ее спасали и почему коронавирус – это действительно страшно.
"До сих пор говорю не своим голосом"
– Собственно говоря, мы еще не пережили эту историю, потому что меня выписали с улучшением, а не с выздоровлением. Врачи сказали, и я с ними совершенно согласна, что лучше долечиваться дома, чем если, не дай Бог, вирус мутирует и я подцеплю новый штамм на ослабленный иммунитет. Болезнь очень серьезная. Прошло столько времени, а я до сих пор еще говорю не своим голосом, и держится температура.
До сих пор непонятно, где именно я заразилась: Алтайский край не покидала. Но я очень общительный человек, особо никаких мер не соблюдала, видимо где-то и подхватила.
Заболела в конце марта. Поднялась температура, обратилась к врачам. У меня заподозрили пневмонию, выписали лечение. Но оно не помогало, становилось все хуже. 2 апреля вызвали скорую помощь, и меня увезли в четвертую городскую, а там – сразу в реанимацию и подключили к кислороду.
При поступлении я сдала тест на коронавирус, и уже в ночь с третьего на четвертое апреля пришел врач и сообщил, что результат положительный. Сразу же вызвали бригаду и меня на реанемобиле доставили в "пятерку" (городскую больницу № 5, – прим. авт.). Я так поняла, что там для меня подготовили специальную палату, бокс, и сразу, как привезли, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
Стимул жить
– Было очень тяжело. Очень. И физически, и психологически. Я была в критическом состоянии. Не могу сказать, чем и как меня лечили, так как сама не врач и абсолютно не разбираюсь в медицине. Но было очень много лекарств. Вначале они не давали результата, мне подбирали другие. Не сразу у врачей получилось меня вывести из кризиса.
В какой-то момент я почувствовала, что одной ногой нахожусь уже "там" – по ту сторону жизни. Удержаться мне помогла моя внучка. Она родилась 2 апреля, в тот же день, как меня увезли на скорой. Я ее ни разу не видела, даже не знала, как ее зовут. Но все время представляла себе ее толстые голые пяточки. И очень хотела увидеть. И это стимулировало жажду к жизни. И еще мои близкие. У меня в тот момент была неосознанная, но очень ощутимая связь с ними. Я чувствовала их любовь, физически ощущала, как они за меня переживают, и все это очень помогло мне.
Врачи догадывались по губам
Со мной круглосуточно находился кто-то из медиков. Я очень благодарна всем, кто мне помогал, кто меня спасал. Я была тогда в очень плохом состоянии, не могла говорить. И они по губам или как-то еще догадывались, что мне нужно.
Моя самая горячая благодарность вам: Олег, Аркадий, Роман, Юлия, Юлия Петровна и Александр. Это основная бригада реаниматологов. Потом меня перевели в другое отделение, там тоже были очень чуткие врачи, которым я тоже очень благодарна, но просто не всех запомнила по именам.
Спасибо вам большое за профессионализм, за чуткость, теплоту, внимание, которое мне уделяли, за то, что вывели меня из этого состояния.
Врачи, которые со мной работали, были полностью экипированы в защитные костюмы. В самом начале, когда была в полубессознательном состоянии, я даже понять не могла, кто они. Называла их про себя "зеленые человечки". Эти очки, маски с каемочкой… Потом стала различать. Но видно было, что им очень тяжело в этой экипировке. Очки постоянно запотевали, маска пузырилась. Им и так во всем этом находиться непросто было, а ведь еще и за больным надо ухаживать, манипуляции совершать.
Для "неверующих"
Я знаю, что многие не верят в коронавирус. Это потому, что они с ним не столкнулись. В том отделении, где я лежала, "неверующих" больше не было. Там болели целыми семьями. Этот вирус очень коварный и непредсказуемый.
Я где-то его подхватила и так тяжело болею, а мой муж даже не заразился. Он две недели просидел на карантине, дважды сдавал тест, и оба раза результат отрицательный. То есть непонятно, как вирус передается и какую вызовет реакцию.
Сейчас я выздоравливаю. По крайней мере, надеюсь на это. Но температура пока все еще держится, сохраняется слабость. Врачи говорят, что это будет еще долго, возможно, в течение месяца – болезнь серьезная.
Я смотрю из окна на улицу и удивляюсь, когда вижу, как дети сидят гурьбой в песочнице, а рядом их мамы спокойно общаются. Да, свежий воздух нужен, но ведь в таких условиях лучше гулять в одиночестве. Надо соблюдать все меры предосторожности, о которых говорят врачи. Носить те же маски. Может быть, они и не имеют большого эффекта, но хуже от них точно не будет. Люди просто не знают, с чем могут столкнуться. И это плохо.
Комментарии
Поправляйтесь быстрее, чтобы общаться с внучкой
хорошая страшилка
Я знаю, что многие не верят в коронавирус. Это потому, что они с ним не столкнулись. В том отделении, где я лежала, "неверующих" больше не было. Там болели целыми семьями. Этот вирус очень коварный и непредсказуемый.
Все самые заядлые скептики в мире признали этот факт.
больного человека с температурой отправили домой долечиваться. Тех, кто с ней живёт проверили, что они не заразились - значит и сейчас не заразятся?
Заболела в конце марта... Вопросы: почему сразу не был проведен анализ на короновирус? Кто виноват в том, что женщина оказалась в критическом состоянии? Почему женщина с пневмонией лечилась дома? Какие меры были приняты после? Как я понимаю, она еще в больничке №4 полежала, заражая окружающих и врачей.
ВЫЗДОРаВЛИВАЙТЕ!!!
Бессимптомных больных коронавирусом будут лечить на дому.
Если болезнь так тяжело протекает,то зачем подвергать риску всех домашних,соседей?
Скорейшего выздоровления.
Только подобную историю можно про много какую болячку навоять.
И из текста прямо понятно. Долечивать не стали. Отправили в поля заражать. Где правда?
Такие грустные истории может написать любой человек, переживший реанимацию или интесивную терапию. Или до короны там места пустовали, по-вашему? Что-то раньше никто у таких людей интервью не брал? Не интересно было? А сейчас резко интнресно стало? Вирус естественно есть, никто не спорит, но создается ощущение, сми с умыслом нагнетают панику по этому поводу. Тяжелые больные всегда будут и с коронавирусом и без него.
7.05.2020 08:39
- гость -
Заболела в конце марта... Вопросы: почему сразу не был проведен анализ на короновирус? Кто виноват в том, что женщина оказалась в критическом состоянии? Почему женщина с пневмонией лечилась дома? Какие меры были приняты после? Как я понимаю, она еще в больничке №4 полежала, заражая окружающих и врачей.
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Ну , очевидно потому,что ждали согласно выстроенной вертикали,указаний сверху .И они пришли , но в качестве рекомендаций. От Минздрава:
13.04.20
Минздрав России рекомендовал врачам рассматривать все случаи ОРВИ как подозрение на коронавирус. Об этом говорится во временных методических рекомендациях для медработников
«Наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ на фоне нарастания заболеваемости COVID-19. Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19»,— говорится во временных методических рекомендациях для медработников. Отмечается, что любой случай острой респираторной инфекции считается подозрительным на COVID-19 по определению «подозрительного случая» и «при отсутствии других известных причин, которые объясняют клиническую картину вне зависимости от эпидемиологического анамнеза».
В документе приводятся отличия коронавируса от других заболеваний. Так, инкубационный период при большинстве ОРВИ не превышает трех дней, а его длительность у коронавируса может составлять 1–14 дней. При гриппе заболевание начинается остро, а при COVID-19 и ОРВИ, как правило, нарастает постепенно. При гриппе и ОРВИ одышка и затрудненное дыхание «отмечаются значительно реже, чем при COVID-19».
В этом же отделении нужно параллельно открывать психиатрический стационар
7.05.2020 09:03
- гость -
Такие грустные истории может написать любой человек, переживший реанимацию или интесивную терапию. Или до короны там места пустовали, по-вашему? Что-то раньше никто у таких людей интервью не брал? Не интересно было? А сейчас резко интнресно стало? Вирус естественно есть, никто не спорит, но создается ощущение, сми с умыслом нагнетают панику по этому поводу. Тяжелые больные всегда будут и с коронавирусом и без него.
Как вы понять не можете! Не панику нагнетают, а пытаются включить мозг людям. Однако у некоторых нельзя включить то, чего нет
7.05.2020 08:53
- гость -
Бессимптомных больных коронавирусом будут лечить на дому.
Если болезнь так тяжело протекает,то зачем подвергать риску всех домашних,соседей?
Забодали уже с этим вопросом!!! Читали хоть постановление?
заразилась COVID-19, еще в начале апреля
Заболела в конце марта. Поднялась температура, обратилась к врачам. 2 апреля вызвали скорую помощь, и меня увезли в четвертую городскую
В больнице заразилась?
7.05.2020 09:18
- гость -
По Вашему у меня выключен мозг, если я не бегаю из угла в угол с выпученными глазами и не говорю всем об опасности вируса, не сижу дома, не трясусь от мысли заразиться?
Я понимаю, что вирусы вокруг меня с самого рождения и это нормально. Всегда появляются новые и новые вирусы (мутации). Организм борется с ними вырабатывая иммунитет, поэтому мы иногда болеем...
тоже верю в корону. Но ещё больше я верю в грипп и ОРЗ.
У меня заподозрили пневмонию, выписали лечение. Но оно не помогало, становилось все хуже. 2 апреля вызвали скорую помощь,
Да ну. С заподозренной пневмонией не взяли в больницу и лечили на дому? Не верю.
Если сама отказалась от госпитализации, то это другая песня уже.
умные учатся на чужих ошибках, а некоторым надо обязательно свой лоб разбить, чтобы дошло
Если вызванный на дом врач определяет пневмонию,он предлагает принудительно-добровольную госпитализацию.
Скорейшего выздоровления, вашу внучка ваша победа.
7.05.2020 10:07
- гость -
Правильно. Получилась запущенная пневмония, а это похуже модного вируса будет.
Не поняла: тяжелое состояние, ИВЛ, врачи, медсестры, лекарства... МЕНЯ СПАСЛА ВНУЧКА!
7.05.2020 09:20
- гость -
Не читали. Просветите
7.05.2020 08:36
- гость -
больного человека с температурой отправили домой долечиваться. Тех, кто с ней живёт проверили, что они не заразились - значит и сейчас не заразятся?
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Выписывают, когда результаты на коронавирус приходят отрицательные. Тем не менее, организму ещё долго придется восстанавливаться.
7.05.2020 09:50
- гость -
Да ну. С заподозренной пневмонией не взяли в больницу и лечили на дому? Не верю.
Если сама отказалась от госпитализации, то это другая песня уже.
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Не сталкивались, поэтому и не верите. А я сталкивалась. Госпитализируют с подтвержденной пневмонией, а не с подозрением. А с подозрением на снимок направляют.
7.05.2020 10:07
- гость -
Если вызванный на дом врач определяет пневмонию,он предлагает принудительно-добровольную госпитализацию.
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На глаз он вам определит? Была пневмония, врач заподозрил - направил на снимок. И только когда на снимке подтвердилось, что пневмония, тогда и дали направление на госпитализацию.
7.05.2020 11:38
Злая гостья
Не поняла: тяжелое состояние, ИВЛ, врачи, медсестры, лекарства... МЕНЯ СПАСЛА ВНУЧКА!
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Думала о внучке, хотела жить, боролась, это многое значит для выздоровления. Когда человек не хочет жить, организм хуже борется с болезнью.
В реанимации чаще выживают те, кто цепляется за жизнь, а не опускает руки.