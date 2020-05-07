"Меня спасла внучка". История женщины с COVID, которая провела 10 суток в реанимации

57-летнюю жительницу Барнаула Аллу Викторовну 10 дней назад выписали из 5-й городской больницы. Женщина одной из первых в Алтайском крае заразилась COVID-19, еще в начале апреля. Болезнь протекала очень тяжело: двусторонняя пневмония, высокая температура. Почти месяц в госпитале и 10 суток в реанимации, между жизнью и смертью. А выжить ей помогла маленькая внучка, которая родилась в тот же день, когда скорая увезла женщину в больницу. Алла Викторовна рассказала amic.ru о том, как ее спасали и почему коронавирус – это действительно страшно.

"До сих пор говорю не своим голосом"

– Собственно говоря, мы еще не пережили эту историю, потому что меня выписали с улучшением, а не с выздоровлением. Врачи сказали, и я с ними совершенно согласна, что лучше долечиваться дома, чем если, не дай Бог, вирус мутирует и я подцеплю новый штамм на ослабленный иммунитет. Болезнь очень серьезная. Прошло столько времени, а я до сих пор еще говорю не своим голосом, и держится температура.

До сих пор непонятно, где именно я заразилась: Алтайский край не покидала. Но я очень общительный человек, особо никаких мер не соблюдала, видимо где-то и подхватила.

Заболела в конце марта. Поднялась температура, обратилась к врачам. У меня заподозрили пневмонию, выписали лечение. Но оно не помогало, становилось все хуже. 2 апреля вызвали скорую помощь, и меня увезли в четвертую городскую, а там – сразу в реанимацию и подключили к кислороду.

При поступлении я сдала тест на коронавирус, и уже в ночь с третьего на четвертое апреля пришел врач и сообщил, что результат положительный. Сразу же вызвали бригаду и меня на реанемобиле доставили в "пятерку" (городскую больницу № 5, – прим. авт.). Я так поняла, что там для меня подготовили специальную палату, бокс, и сразу, как привезли, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Стимул жить

– Было очень тяжело. Очень. И физически, и психологически. Я была в критическом состоянии. Не могу сказать, чем и как меня лечили, так как сама не врач и абсолютно не разбираюсь в медицине. Но было очень много лекарств. Вначале они не давали результата, мне подбирали другие. Не сразу у врачей получилось меня вывести из кризиса.

В какой-то момент я почувствовала, что одной ногой нахожусь уже "там" – по ту сторону жизни. Удержаться мне помогла моя внучка. Она родилась 2 апреля, в тот же день, как меня увезли на скорой. Я ее ни разу не видела, даже не знала, как ее зовут. Но все время представляла себе ее толстые голые пяточки. И очень хотела увидеть. И это стимулировало жажду к жизни. И еще мои близкие. У меня в тот момент была неосознанная, но очень ощутимая связь с ними. Я чувствовала их любовь, физически ощущала, как они за меня переживают, и все это очень помогло мне.

Врачи догадывались по губам

Со мной круглосуточно находился кто-то из медиков. Я очень благодарна всем, кто мне помогал, кто меня спасал. Я была тогда в очень плохом состоянии, не могла говорить. И они по губам или как-то еще догадывались, что мне нужно.

Моя самая горячая благодарность вам: Олег, Аркадий, Роман, Юлия, Юлия Петровна и Александр. Это основная бригада реаниматологов. Потом меня перевели в другое отделение, там тоже были очень чуткие врачи, которым я тоже очень благодарна, но просто не всех запомнила по именам.

Спасибо вам большое за профессионализм, за чуткость, теплоту, внимание, которое мне уделяли, за то, что вывели меня из этого состояния.

Врачи, которые со мной работали, были полностью экипированы в защитные костюмы. В самом начале, когда была в полубессознательном состоянии, я даже понять не могла, кто они. Называла их про себя "зеленые человечки". Эти очки, маски с каемочкой… Потом стала различать. Но видно было, что им очень тяжело в этой экипировке. Очки постоянно запотевали, маска пузырилась. Им и так во всем этом находиться непросто было, а ведь еще и за больным надо ухаживать, манипуляции совершать.

Для "неверующих"

Я знаю, что многие не верят в коронавирус. Это потому, что они с ним не столкнулись. В том отделении, где я лежала, "неверующих" больше не было. Там болели целыми семьями. Этот вирус очень коварный и непредсказуемый.

Я где-то его подхватила и так тяжело болею, а мой муж даже не заразился. Он две недели просидел на карантине, дважды сдавал тест, и оба раза результат отрицательный. То есть непонятно, как вирус передается и какую вызовет реакцию.

Сейчас я выздоравливаю. По крайней мере, надеюсь на это. Но температура пока все еще держится, сохраняется слабость. Врачи говорят, что это будет еще долго, возможно, в течение месяца – болезнь серьезная.

Я смотрю из окна на улицу и удивляюсь, когда вижу, как дети сидят гурьбой в песочнице, а рядом их мамы спокойно общаются. Да, свежий воздух нужен, но ведь в таких условиях лучше гулять в одиночестве. Надо соблюдать все меры предосторожности, о которых говорят врачи. Носить те же маски. Может быть, они и не имеют большого эффекта, но хуже от них точно не будет. Люди просто не знают, с чем могут столкнуться. И это плохо.