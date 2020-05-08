План Б. Как в Алтайском крае готовятся к выпускным, которых может и не быть

Даже замуж можно выйти несколько раз, а выпускной в школе случается единожды. Так рассуждает барнаульская одиннадцатиклассница, которая очень надеется, что праздник не отменят. Она и еще тысячи школьниц целый год ждали вечера, когда в вечерних платьях, с прическами прокатятся на лимузине с друзьями, встретят последний школьный рассвет. Но всего этого в 2020 году может и не случиться. С апреля всех российских учащихся перевели на дистанционное обучение. И одиннадцатиклассники в школу больше не вернутся. И даже в этих условиях педагоги, родители и школьники не теряют надежды на нормальный выпускной, хотя в уме держат и вариант с полной его отменой.

Онлайн-выпускной

После двух месяцев дистанционного обучения дистанционный выпускной уже не кажется чем-то невероятным. И такой вариант некоторые школы действительно рассматривают. Конечно, для самого крайнего случая.

Школа № 132 выпускает в этом году 90 учащихся. И поскольку актовый зал столько не вместит, по просьбе родителей решили провести и официальную, и праздничную часть в банкетном зале "Времена года" (бывший Хаус-клуб), рассказала amic.ru директор Инна Борисенко.

"Но теперь мы готовим запасной вариант для официальной части: организовать вручение аттестатов для небольших групп в самом учебном заведении. Очень не хотелось бы просто выдать документы об окончании школы на вахте по одному. Если уже совсем никак – зачитаем приказ и слова благодарности на онлайн-конференции", – вздыхает Борисенко.

Краевой педагогический лицей тоже предусмотрел возможность удаленного формата.

"Мы надеемся, что все удастся провести полноценно, собрав в одном месте всех наших 180 выпускников, их родителей, педагогов. А потому продолжаем всю необходимую подготовку. Что можем, обсуждаем дистанционно: проговариваем, кто что говорит, порядок выступления. Но всегда должен быть и план Б и даже план В. И если будут действовать ограничения по количеству человек, то сделаем все на более мелкой площадке, разработаем график вручения дипломов. Современные школьники понимают, в какое время они живут. И если праздник придется проводить виртуально, то будут, конечно, переживать, но все примут", – уверена директор лицея Светлана Романенко.

Директор новоалтайского лицея № 8 Наталья Ерохина даже вслух не говорит об отмене школьного бала. Уверена, что выпускному быть. Школьники продолжают готовить свою часть поздравления, педагоги – свою.

Но стихи и речи еще можно разучивать, сидя дома. Репетиция же развлекательной части – вальсы, флешмобы, квесты, фотосессии – сейчас на паузе, говорит организатор выпускных, ведущий Алексей Ружников. Во-первых, всех школьников нельзя собирать в одном месте. Во-вторых, что готовить, если еще непонятно, будет ли праздник в традиционном, пышном формате.

Сколько стоит выпускной?

Родители заняли выжидательную позицию. По словам Алексея Ружникова, ему известно лишь о частичных отказах праздновать со всем классом. Но он опасается, что если неопределенность сохранится до конца мая, то передумавших оплатить ребенку выпускной будет много. Разумеется, главная тому причина – финансовая нестабильность. И раньше для некоторых семей 15 тысяч – это было ползарплаты. А теперь у кого-то речь вообще идет о потере работы.

В среднем выпускной в Барнауле обходится в 15-18 тысяч рублей. В эту сумму входит организация последнего звонка (который школы отменяют), выпускной банкет, фото и видеосъемка, ведущие и приглашенные артисты, лимузины. За подарки школе и учителям, участие в банкете родителей придется доплатить отдельно. Как и за выпускные наряды.

В школе № 132 общая стоимость последнего школьного вечера – 13,5 тысячи рублей (все, кроме платьев и костюмов, а также участия в банкете родителей). Как рассказала мама одного из одиннадцатиклассников, Елена Краус, предоплату за все они уже внесли. И пока никто в классе не передумал и не забрал деньги обратно.

"Мы ничего не отменяли, брони не снимали, о возврате предоплаты не разговаривали. Подождем еще. Но даже если не получится собрать всех в одном месте, мы все равно устроим детям праздник, организуем хотя бы какой-то вечер", – пояснила Елена Краус.

Собеседница добавила, что точно известно лишь одно: банкет придется переносить с конца июня на середину июля. Но ресторан забронирован на конкретный день, и родители рассчитывают, что новую дату им согласуют без проблем.

Вера и Анатолий Вытоптовы (он – депутат АКЗС и бизнесмен) ориентировались на 15-20 тысяч рублей за выпускной сына.

"Мы долго с другими родителями обсуждали место, программу. И так в итоге окончательный вариант согласовать не успели – ввели режим самоизоляции. Я думаю, если разрешат провести, а зал на новую дату уже будет занят, то небольшое кафе мы все-таки найдем", – пояснила Вера Вытоптова. Предоплату они пока не вносили. Так что в случае отмены и возвращать нечего.

Мама одиннадцатиклассницы Ольги из школы в спальном районе Барнаула тоже пока никаких денег не сдавала, хотя стоимость праздника определили давно – 15 тысяч рублей.

"Все, на что я потратилась, это платье за 4,3 тысячи рублей и 3 тысячи на фотокнигу и видео. Детей начали снимать еще с начала учебного года, и большая часть материала собрана, тут никаких возвратов и не будет. Что же касается остального, то я отложила предоплату на последний момент. Тем более что и бронировать-то особо было нечего: мы сразу не планировали никаких лимузинов, артистов и что там еще обычно делают. Только кафе, а так все своими силами", – рассказала она.

Но большинство родителей уже сдали часть суммы (обычно за несколько месяцев берут предоплату 10-30%), а где-то и больше половины. Мамы и папы, конечно, держатся и верят в лучшее: так хочется, чтобы ребенок по-настоящему – пышно и торжественно – попрощался со школой. Хотя и немного переживают, вернут ли им деньги за банкеты и выступление артистов, если выпускные официально отменят.

А вернут ли деньги?

В ресторане "Барнаул", где в конце июня должно было пройти три выпускных вечера, amic.ru пояснили, что в случае отмены выпускных или пролонгирования запрета на работу ресторанов, деньги заказчикам вернут в полном объеме. Обычно это 30% от общей стоимости банкета. Волнения есть, но никто пока никаких действий не предпринимает: от брони не отказываются, даты не переносят.

Руководитель банкетного зала Makell hall Александра Макелько разводит руками: сейчас все ждут официального заявления властей. И решение по возврату предоплаты будут принимать по ситуации. Самоизоляция – это новый, незнакомый бизнесу режим. Никаких официальных алгоритмов действий нет.

Нет однозначного решения и у организаторов праздников.

"Все зависит от того, как этот момент прописан в договоре. Как правило, все идут навстречу родителям, и я думаю, что большинство вернут деньги за неоказанные услуги. Тем более что закон на стороне потребителей. Но многим будет очень тяжело изъять из оборота средства, полученные еще несколько месяцев назад. Сейчас ведь все рестораны, все представители сферы развлечений сидят без работы. Я думаю, что будет волна судебных разбирательств по авансам", – поясняет Алексей Ружников.

Девчонки ревут

Если взрослые переживают за финансовую сторону вопроса, то детей волнует утраченный праздник. Об этом дне мечтали весь год – важный и очень трогательный момент перехода во взрослую, самостоятельную жизнь. Еще и возможность выдохнуть, легко и весело закрыть этап изнурительной "зубрежки".

"Конечно, сын очень хотел бы попасть на свой выпускной. А девчонки-одноклассницы вообще ревут. Столько усилий зря. Причитают: что наш выпуск такого сделал, что остается без праздника. Мы с родителями обсуждали, может перенести на конец лета все эти банкеты. Но дети против, собираться надо сейчас, пока "горячо", потом уже все разбегутся", – говорит папа одиннадцатиклассника из 69-й школы.

Выпускница 42-й гимназии тоже настроена на празднование именно сейчас. И продолжает подготовку. Платье за 9 тысяч рублей уже висит в шкафу, успела купить до закрытия магазинов.

"Когда ввели режим самоизоляции на одну неделю, то все еще были уверены, что торжество состоится. Когда продлили до одного месяца – уверенность исчезла. Выпускной – это событие, которое бывает раз в жизни. Даже замуж можно выйти несколько раз. Мы верим, что нас не оставят без праздника. Но если даже и оставят, то мы его проведем сами. Как минимум встретим рассвет в Нагорном парке", – сказала девушка.

Еще одна выпускница, Арина, отложила выбор гардероба на потом и теперь вынуждена искать платье в онлайн-магазинах. Может наряд мечты уже не купит, но от праздника точно не откажется. Даже если ресторан отменят – соберутся небольшой компанией одноклассников и где-нибудь отметят.

"Очень не хочется пропустить последнее в жизни школьное мероприятие. Зато теперь у меня плюс одна "трушная" (настоящая, – прим. авт.) история, которую я буду детям рассказывать", – говорит девушка.

А кто-то будет рассказывать детям историю о том, как взял и не пошел на свой выпускной. Папа ученика 42-й школы вспоминает, что сын сразу отказался от участия в праздновании, даже аттестат не хотел получать в торжественной обстановке. Сказал, что ему это не интересно. Родители не настаивали, сами против траты приличной суммы денег за "посиделки в кабаке". А теперь даже и рады – пусть концентрируется на экзаменах, а не страдает лишний раз об упущенных танцах с девочками.

Нашел дела поважнее выпускного и сын жительницы Барнаула Елены. Она его поддерживает.

"Он сказал: мама, зачем тратить деньги. И мы решили, что просто куда-нибудь с ним сходить. И что-нибудь ему купим. Может, гитару новую попросит. Тем более даже не понятно, состоится ли торжество. К чему весь этот пафос. Пир во время чумы", – сказала она.

Пир во время несданного ЕГЭ

Потерять несколько тысяч рублей и веселый вечер – это неприятно, но не страшно. Настоящая проблема – провалить экзамен, от которого зависит поступление.

"Я полагаю, что к концу июня ситуация будет менее напряженной. Да, это хорошая добрая традиция. Да, хочется поблагодарить учителей, встретиться всем в стенах школы в последний раз. Но главное сейчас – организовать сдачу экзаменов. Поверьте, и у педагогов, и у школьников голова сейчас забита именно этим. А уж про выпускной будут думать в последнюю очередь", – сказал amic.ru глава регионального отделения профсоюза работников образования Юрий Абдуллаев.

Жительница Барнаула Татьяна – из тех, кто совершенно не переживает насчет платьев, танцев и вовремя поданного горячего. Ее вопрос выпускного вообще не волнует. Отменят и Бог с ним.

"Возможный перенос ЕГЭ на август – вот это беда. Дочь так долго готовилась к экзаменам. Репетиторы, курсы, а сейчас мы все в подвешенном состоянии. И это просто ужас, хаос, комбо. Чтобы сохранить знания, придется снова и снова заниматься. А если это растянется на все лето? И если ребенок заболеет во время сдачи и придется пересдавать? Это же сколько времени мы потеряем. Когда на кону поступление в вуз, о каком празднике можно вообще думать-то", – возмущается она.

И все же пока вариант с полной отменой остается крайним, маловероятным. Во всяком случае, министр образования Алтайского края Максим Костенко пообещал, что выпускные состоятся. Просто не в конце июня, как обычно, а после 11 июля, когда дети сдадут ЕГЭ.