Пятница, 8 Май, 20:22

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,87
€ 80
19°

187859 +10699
Обь
515см +10


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

В Алтайском крае ввели обязательный масочный режим

, ИА "Амител"
Указ подписал губернатор Виктор Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о введении в регионе обязательного масочного режима. Правила начнут действовать с 12 мая.

Согласно документу, средства индивидуальной защиты (одноразовые или многоразовые) обязательно нужно носить на остановках общественного транспорта, в самом общественном транспорте (в том числе в такси), при посещении аптек, предприятий торговли и общественного питания.

О штрафах за нарушение масочного режима в указе ничего не сказано.

Как уже сообщал amic.ru, по данным на 8 мая в Алтайском крае коронавирус выявили у 621 человека. При этом 165 человек уже выздоровели. Трое скончались.

Материалы по теме

 

 

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

8.05.2020 19:14
CALIBR

На стройке , в цехах заводов,предприятий , дорожных работах ношение масок не обязательно.
Также необязательны маски в ритуальных залах , административных зданиях и местах лишения свободы.
Так получается или будет ещё один указ ,ужесточающий первый ??

8.05.2020 19:14
- гость -

Нет бесплатного обеспечения населения масками- не может быть штрафов. Иначе это спекуляция в пользу производителей средств индивидуальной защиты. Сам шить не умею

8.05.2020 19:14
М@з@ф@к@

Нет штрафа - значит можно не носить

8.05.2020 19:25
- гость -

О'кей, пусть бесплатно снабжают, из расчёта одна маска на 3 часа, т.е. 8 шт. в сутки, или денежная компенсация.

8.05.2020 19:27
- гость -

Ввели масочный режим, а где маски выдают? Томенко, иди читай афиши на заборах! Если требуешь, то обеспечь и не за счет кармана людей, а за счет бюджета! Введение закона ограничивающего права человека должны четко быть в рамках законности! У нас введен режим карантина? НЕТ!!! Вот и вводить какие либо ограничения Конституционных прав человека ты не имеешь права!

8.05.2020 19:29
- гость -

- Рабинович, как думаете, когда отменят обязательное ношение масок?
- Моня, я вас умоляю, серьёзные люди вложили деньги. Как отобьют и наварятся- таки тогда и отменят.

8.05.2020 19:34
- гость -

13 го

8.05.2020 19:36
- гость -

&#8213;Пацаки, почему не в намордниках? Приказ господина ПЖ - всем пацакам надеть намордники и радоваться.

8.05.2020 19:39
CALIBR

Решение проблемы носить - не носить простое : спрос будет не с граждан,спрос будет с владельцев вышеуказанных организаций. Будет запрещён вход/поездки без масок , но уже администраторами и владельцами транспорта.
Каждый будет волен в выборе...

8.05.2020 19:40
- гость -

А если я чатланин? Я могу не надевать цак?

8.05.2020 19:43
- гость -

Маски за свой счёт?
У меня лишних денег на эти забавы нет, маскарад оплачивать.
И ещё, насколько я знаю, использованные одноразовые маски являются "медицинскими отходами класса А" и требуют отдельного сбора и утилизации в соответствии со специальными регламентами.
Это вопрос к Роспотребнадзору, героически высасывающему из пальца новые "меры по борьбе". Как с этим быть? Кто за этим должен проследить и обеспечить? Уж не сам ли Роспотребнадзор?

8.05.2020 19:47
Лернс

Научат и приучат легко, штраф в Москве 5 тысяч.

8.05.2020 19:52
- гость -

Правильно, что силком заставляют маски носить в транспорте, магазинах и подобных местах. На сознательность россиян рассчитывать не приходится. Через одного - упёртые бараны.

8.05.2020 19:52
- гость -

А никого не смущает действия наших властей:
Российские тяжеловозы доставили в охваченную эпидемией Италию все самое необходимое для борьбы с инфекцией. Получается интереснейшая ситуация. Граждане России, заплатили налоги, эти налоги, наша власть отправила в Италию... Сейчас, власть заставляет Россиян снова раскошеливаться на маски, в противном случае будут большие штрафы! Улавливаете отношение наших властей к своим гражданам и гражданам Италии?

8.05.2020 19:53
- гость -

А если выйдет такой указ?

Обязательное ношение трусов с 12 мая. Полиция будет проверять. Кто не носит, штраф 5 тысяч.

8.05.2020 19:55
- гость -


8.05.2020 19:52
- гость -
Ну так пускай упертые бараны и выполняют незаконные требования властей. Им разве кто-нибудь запрещает!

8.05.2020 19:58
- гость -


8.05.2020 19:52
- гость -
По Вашему - я упертый баран, но так я не заставляю Вас приближаться ко мне. Видите я иду без маски - отойдите подальше и все. Боитесь Вы заразиться, а не я. Представляете, ходите в маске, боитесь коронавируса, а тут бац - кирпич... Вот обидно то...

8.05.2020 19:59
- гость -

Всё правильно, менять Их надо. Можно и в масках.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20:18
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 40 0
19:54
Половина застройщиков не успеют сдать в срок новое жилье из-за пандемии COVID-19 0
19:24
Заказнику в Алтайском крае присвоили имя героя Великой Отечественной войны 0
18:59
В Алтайском крае ввели обязательный масочный режим 18
18:49
На стрижку газонов в Барнауле выделили почти 10 млн рублей 3
18:31
"Дворовый" концерт. Артисты музкомедии спели о войне для жильцов барнаульского дома 0
18:07
Каждый шестой житель Алтайского края находится за чертой бедности 4
17:54
Little Big выпустили клип на новую песню Hypnodancer 3
17:46
РПЦ: из-за коронавируса храмам не хватает денег на зарплаты сотрудникам 21
17:35
15-летнюю девушку разыскивают в Рубцовске 1
17:24
Виктор Томенко по видеосвязи пообщался с ветераном Великой Отечественной войны 2
17:10
Алтайский край стал лидером по снижению цен на бензин в России 5
17:03
В АлтГТУ выбрали проект памятника предприятиям, эвакуированным в годы войны 3
16:55
Катя Лель рассказала о встрече с инопланетянами, просветлении и выходе из матрицы 13
16:44
В праздничные дни полиция Алтайского края будет работать в усиленном режиме 1
16:32
Убирайся или плати. Наказание за неявку на субботник ввели в одном из домов Барнаула 16
16:21
Меняйло: вопрос с электронными пропусками в Сибири решен 17
16:15
DJ-сет с военными песнями на крыше парковки в Барнауле отменили 1
16:01
Протоиерей Смирнов попал в больницу с подозрением на коронавирус 15
15:54
К 75-летию Победы. Аэрография с военной символикой появилась в Барнауле 0
15:43
Алтайским медикам начали доплачивать за борьбу с коронавирусом 4
15:30
В закрытом на карантин Змеиногорском районе восстановили сотовую связь 0
15:17
Китай угрожает США огромным долгом из-за обвинений в создании коронавируса 22
15:05
Больше нет Bentley и Porsche. На чем ездят алтайские депутаты 1
14:56
Более 10 тысяч новых случаев заражения COVID-19 выявили в России за сутки 5
14:43
"В Болгарии русский солдат". Памятник Алексею Скурлатову установили в Барнауле 40
14:32
Сырье с Корбалихинского рудника разрешили доставить в Рубцовский район 12
14:17
Трамп назвал позором вручение Пулитцеровской премии за статьи против России 7
14:06
Министр спорта не исключил очередного отказа от достройки ледовой арены "Алтай" 6
13:55
Многодетным семьям в России хотят раздавать защитные маски и ноутбуки 8
13:46
Бывший алтайский депутат выйдет из колонии досрочно 7
13:38
Атомная благодать. Протоиерей Смирнов назвал ядерное оружие "прекрасным изобретением" 8
13:26
DJ-сет с песнями военных лет организуют на крыше здания в Барнауле 0
13:15
Туроператорам разрешат не возвращать деньги за отмененные туры 13
13:03
Разрушенный участок дороги восстановили на пересечении Просторной и Юрина в Барнауле 20
12:52
"Не жили богато": алтайскому спорту не будут урезать финансирование из-за COVID-19 2
12:47
Губернатор Липецкой области предложил использовать химикаты для разгона жителей 14
12:38
8 мая на трех перекрестках Барнаула временно отключат светофоры 0
12:30
Жительница Алтайского края перевела мошенникам почти миллион рублей 7
12:18
Где и когда в барнаульских дворах пройдут концерты на 9 мая. Карта 6
12:04
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае выросло на 16 21
11:54
Министр спорта Алтая рассказал, когда откроются фитнес-залы и возобновят соревнования 5
11:45
Новый мост в Барнауле украсили ко Дню Победы 2
11:37
Эксклюзивный онлайн-концерт Елены Ваенги пройдет накануне Дня Победы 4
11:28
Россиянам советуют носить с собой документы на жилье 43
11:14
Суд отменил решение депутатов об отставке главы района на Алтае 0
11:01
Какие продукты помогут сохранить здоровье и улучшить настроение во время самоизоляции 0
10:54
Новый случай заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
10:49
ФАС проверит наличие картельного сговора на рынке лимонов 2
10:42
Выходила на берег Катюша. Первый дворовый концерт для ветеранов прошел в Барнауле 13
10:24
Когда в Алтайском крае введут масочный режим 84
10:13
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за апрель 2020 года 0
10:01
Двухметрового мужчину разыскивают в Барнауле 5
09:49
В Минздраве спрогнозировали "активное распространение" коронавируса 2
09:36
Врач пояснил, как правильно носить защитные маски весной 11
09:19
Павел Дуров рассказал, почему не стоит переезжать в США 50
09:07
"Путь Победы" и музыка войны: концерт звезд "Русского Радио" покажут на RU.TV 5
08:53
Легковой автомобиль столкнулся с маршруткой в Барнауле 2
08:31
Тропу, на которой можно будет наблюдать за дикими животными, создают в Алтайском крае 2
08:17
На Алтае мошенник обманул хозяйку ателье, предложив ей контракт на пошив масок 0
08:04
Жителям Алтайского края дольше всех в России копить на квартиру в Москве 9
07:52
Диетологи назвали три каши, которые приводят к развитию диабета и ожирению 7
07:42
Как ни в коем случае нельзя использовать георгиевскую ленточку и что она символизирует 37
07:30
Дорого-богато. Кто из жен алтайских депутатов заработал больше всех в 2019 году 11
07:14
План Б. Как в Алтайском крае готовятся к выпускным, которых может и не быть 7
07:02
Александр Соболев рассказал, какую компенсацию родители заплатили "Динамо-Барнаул" 1
06:50
44 дня несчастья. Когда начнется ретроградная Венера и что нельзя делать в это время 2
06:35
Подписание акта о капитуляции Германии в 1945 году: архивные фото 1
06:28
Алтайские ветераны и труженики тыла получили выплаты, приуроченные к 75-летию Победы 8
06:15
Алтайские медики заявили о дефиците иммуноглобулина 14
06:03
Будет жарко, но не всем. О погоде в Алтайском крае 8 мая 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.