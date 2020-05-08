Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о введении в регионе обязательного масочного режима. Правила начнут действовать с 12 мая.

Согласно документу, средства индивидуальной защиты (одноразовые или многоразовые) обязательно нужно носить на остановках общественного транспорта, в самом общественном транспорте (в том числе в такси), при посещении аптек, предприятий торговли и общественного питания.

О штрафах за нарушение масочного режима в указе ничего не сказано.

Как уже сообщал amic.ru, по данным на 8 мая в Алтайском крае коронавирус выявили у 621 человека. При этом 165 человек уже выздоровели. Трое скончались.