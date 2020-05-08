Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о введении в регионе обязательного масочного режима. Правила начнут действовать с 12 мая.
Согласно документу, средства индивидуальной защиты (одноразовые или многоразовые) обязательно нужно носить на остановках общественного транспорта, в самом общественном транспорте (в том числе в такси), при посещении аптек, предприятий торговли и общественного питания.
О штрафах за нарушение масочного режима в указе ничего не сказано.
Как уже сообщал amic.ru, по данным на 8 мая в Алтайском крае коронавирус выявили у 621 человека. При этом 165 человек уже выздоровели. Трое скончались.
Комментарии
На стройке , в цехах заводов,предприятий , дорожных работах ношение масок не обязательно.
Также необязательны маски в ритуальных залах , административных зданиях и местах лишения свободы.
Так получается или будет ещё один указ ,ужесточающий первый ??
Нет бесплатного обеспечения населения масками- не может быть штрафов. Иначе это спекуляция в пользу производителей средств индивидуальной защиты. Сам шить не умею
Нет штрафа - значит можно не носить
О'кей, пусть бесплатно снабжают, из расчёта одна маска на 3 часа, т.е. 8 шт. в сутки, или денежная компенсация.
Ввели масочный режим, а где маски выдают? Томенко, иди читай афиши на заборах! Если требуешь, то обеспечь и не за счет кармана людей, а за счет бюджета! Введение закона ограничивающего права человека должны четко быть в рамках законности! У нас введен режим карантина? НЕТ!!! Вот и вводить какие либо ограничения Конституционных прав человека ты не имеешь права!
- Рабинович, как думаете, когда отменят обязательное ношение масок?
- Моня, я вас умоляю, серьёзные люди вложили деньги. Как отобьют и наварятся- таки тогда и отменят.
13 го
―Пацаки, почему не в намордниках? Приказ господина ПЖ - всем пацакам надеть намордники и радоваться.
Решение проблемы носить - не носить простое : спрос будет не с граждан,спрос будет с владельцев вышеуказанных организаций. Будет запрещён вход/поездки без масок , но уже администраторами и владельцами транспорта.
Каждый будет волен в выборе...
А если я чатланин? Я могу не надевать цак?
Маски за свой счёт?
У меня лишних денег на эти забавы нет, маскарад оплачивать.
И ещё, насколько я знаю, использованные одноразовые маски являются "медицинскими отходами класса А" и требуют отдельного сбора и утилизации в соответствии со специальными регламентами.
Это вопрос к Роспотребнадзору, героически высасывающему из пальца новые "меры по борьбе". Как с этим быть? Кто за этим должен проследить и обеспечить? Уж не сам ли Роспотребнадзор?
Научат и приучат легко, штраф в Москве 5 тысяч.
Правильно, что силком заставляют маски носить в транспорте, магазинах и подобных местах. На сознательность россиян рассчитывать не приходится. Через одного - упёртые бараны.
А никого не смущает действия наших властей:
Российские тяжеловозы доставили в охваченную эпидемией Италию все самое необходимое для борьбы с инфекцией. Получается интереснейшая ситуация. Граждане России, заплатили налоги, эти налоги, наша власть отправила в Италию... Сейчас, власть заставляет Россиян снова раскошеливаться на маски, в противном случае будут большие штрафы! Улавливаете отношение наших властей к своим гражданам и гражданам Италии?
А если выйдет такой указ?
Обязательное ношение трусов с 12 мая. Полиция будет проверять. Кто не носит, штраф 5 тысяч.
8.05.2020 19:52
- гость -
Ну так пускай упертые бараны и выполняют незаконные требования властей. Им разве кто-нибудь запрещает!
8.05.2020 19:52
- гость -
По Вашему - я упертый баран, но так я не заставляю Вас приближаться ко мне. Видите я иду без маски - отойдите подальше и все. Боитесь Вы заразиться, а не я. Представляете, ходите в маске, боитесь коронавируса, а тут бац - кирпич... Вот обидно то...
Всё правильно, менять Их надо. Можно и в масках.