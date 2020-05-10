Сто вахтовиков Чаядинского месторождения прибыли в Барнаул

Первые сто вахтовиков, работающие на Чаядинском месторождении, прибыли 10 мая специальным авиарейсом в аэропорт Барнаула, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Несмотря на отрицательные результаты анализов, вахтовиков дополнительно обследуют врачи региона. Если среди них окажутся люди с симптомами, то их направят в ковидный госпиталь, остальных — в обсерватор Первомайского района. В соответствии с решением санитарных властей режим домашней самоизоляции использоваться не будет", — сообщили в оперштабе.

Напомним, Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — одно из крупнейших на Востоке России. Она является базовым для формирования Якутского центра газодобычи и ресурсной базой для газопровода "Сила Сибири". Всего на месторождении работают 269 жителей Алтайского края.