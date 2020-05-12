Алтайский край готов перейти к первому этапу выхода из карантинных мер, согласно критериям Роспотребнадзора. Об этом в своем аккаунте в Instagram написала депутат регионального Заксобрания Мария Прусакова со ссылкой на слова главы краевого Минздрава Дмитрия Попова. Он выступил сегодня на совещании в АКЗС.

По словам Попова, темп прироста заболевших в крае 4,8% на фоне 5,1% по стране; при необходимых 70 тестах на 100 тысяч населения в сутки в крае делается 76. Кроме того, при необходимых 50% свободного коечного фонда – в регионе более 70%. Попов заверил депутатов, что если ситуация не ухудшится, то министерство будет рекомендовать послабление карантинных мер в ближайшее время.

Как уже сообщал amic.ru, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что регионы будут выходить из режима ограничений в три этапа. Первый этап снятия предусматривает возможность занятий спортом на улице. Второй этап будет допускать прогулки, а также начало работы образовательных организаций и точек торговли. На третьем – откроют парки и скверы с учетом соблюдения дистанции.