Все крупные фестивали, запланированные на лето 2020 года, в Алтайском крае отменены из-за эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом. Деньги, которые удастся сэкономить на проведении мероприятий, будут направлены на борьбу с болезнью. Об этом сообщила министр культуры региона Елена Безрукова.

Так, отменен литературный фестиваль Роберта Рождественского, традиционно проходивший в июне. Осенью не состоится Всероссийский театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. Его решили перенести на следующий год.

"К сожалению, впервые за историю Шукшинские дни на Алтае не состоятся. Мы вынуждены пойти на эти меры. Ведь необходима серьезная подготовка к проведению, которая сейчас не может вестись по понятным причинам. На таких мероприятиях всегда много людей, приезжают гости. Мы обязательно отметим дни рождения Василия Шукшина и Роберта Рождественского в онлайн-формате", – сказала Елена Безрукова.

По ее словам, деньги, которые удастся сэкономить, будут направлены на борьбу с коронавирусом.

Ранее были отменены несколько крупных кинофестивалей, включая Каннский и Московский. Все они состоятся уже в следующем году. В 2020 году планировалось более 50 различных мероприятий и показов фильмов в рамках Шукшинского кинофестиваля. Ожидалось, что на него приедет обладатель двух "Золотых пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля, сербский постановщик Эмир Кустурица, который якобы уже дал согласие на визит на Алтай. Однако теперь этим планам не суждено сбыться.