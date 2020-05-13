А штрафовать будут?

Да. Если пошли без маски – вы нарушитель. И вас ждет административное наказание по статье 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. То есть:

для физлиц – штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей;

для должностных лиц – штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;

для ИП – штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

для юрлиц – штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Кроме того, как напомнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в крае указом губернатора введен режим повышенной готовности. Все правила, установленные этим режимом, обязательны для исполнения населением края.