В соцсетях развернулись споры по поводу того, какие все-таки санкции грозят нарушителям масочного режима в Алтайском крае. Как контролируют соблюдение режима в регионе и могут ли наказывать за неисполнение указа? За разъяснениями amic.ru обратился в пресс-службу МВД региона.
Этим занимаются сотрудники органов внутренних дел во время рейдов.
"Полицейские также ведут разъяснительную работу среди населения, выносят предупреждения, настоятельно рекомендуют использовать средства защиты в тех местах, которые обозначены указом губернатора", – пояснила amic.ru начальник пресс-службы ГУ МВД России по краю Светлана Ляпунова.
Конечно, вас могут и не поймать. Но лучше всегда держите маску при себе и надевайте ее в общественных местах.
Да. Если пошли без маски – вы нарушитель. И вас ждет административное наказание по статье 20.6.1 КоАП РФ "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения", пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. То есть:
- для физлиц – штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей;
- для должностных лиц – штраф от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;
- для ИП – штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;
- для юрлиц – штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.
Кроме того, как напомнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, в крае указом губернатора введен режим повышенной готовности. Все правила, установленные этим режимом, обязательны для исполнения населением края.
Респиратор или маску обязательно нужно носить:
- при нахождении на остановочных пунктах;
- в общественном транспорте;
- в такси;
- при посещении магазинов и предприятий сферы услуг;
- в предприятиях общепита;
- в аптеках.
Об этом говорится в указе губернатора Алтайского края Виктора Томенко.Маска помогает не заразиться коронавирусной инфекцией, если пользоваться ею правильно. Как ранее пояснили в Роспотребнадзоре, средства индивидуальной защиты в первую очередь выполняют барьерную функцию, препятствуют распространению инфекции. Ведь вирус содержится в капельках слюны, которые выделяются во внешнюю среду, когда человек общается, кашляет или чихает.
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