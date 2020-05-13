Детские сады Алтайского края до конца мая продолжат работать в дежурном режиме. В учреждениях смогут находиться лишь те дети, чьи родители обязаны обеспечивать непрерывную работу систем жизнеобеспечения. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве образования и науки края.

Как объяснила глава отдела организации образования и оценочных процедур Наталья Полосина, из-за открытия ряда предприятий возможно увеличение количества дежурных групп, но в них будут принимать только тех дошкольников, чьи родители работают согласно указу президента.

На данный момент в крае существует более 650 подобных групп. Чтобы отдать ребенка в детский сад, родителям необходимо предоставить справку с места работы.

Полосина также добавила, что в первую очередь сейчас важны безопасность и здоровье, а по этой причине детей лучше оставлять дома.

Напомним, что детские сады закрыты с конца марта. В них работают только дежурные группы для тех малышей, чьи родители трудятся в больницах, продуктовых магазинах и на иных предприятиях, деятельность которых является необходимой в условиях пандемии.