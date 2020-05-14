Правительство Алтайского края попросило жителей вовремя платить за коммунальные услуги. Об этом в ходе онлайн-брифинга 14 мая заявил глава Министерства строительства и ЖКХ региона Иван Гилёв.
Министр отметил, что от своевременности платы напрямую зависит успешность следующего отопительного сезона.
Также Гилёв рассказал, что из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса, у многих жителей края возникли проблемы с оплатой счетов ЖКХ, а у некоторых уже успел накопиться долг.
Напомним, что до 1 января 2021 года российское правительство запретило начислять пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг населению и отключать доступ к ресурсам.
Комментарии
"министр попросил население вовремя оплачивать услуги ЖКХ" - ЧЕМ? Не у всех людей как у министоров запасы и не всех кормят налоги и бюджет, многие остались без работы. Так вот чем оплачивать то?
Также Гилёв рассказал, что из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса, у многих жителей края возникли проблемы с оплатой счетов ЖКХ, а у некоторых уже успел накопиться долг.
Все трудности кончились??? а мне зпл еще за март не дали.
Денег нет у людей. Работать начали, заработаем и оплатим.
Все вопросы к путину! Он замутил этот банкет..!
Вот пусть голубец и заплатит
даже Грузия оплатила ЖКХ своим гражданам за март, апрель и май, и вроде не сверхдержава.
Лучше б объявил, что ради такого случая тарифы повышать в этом году не будут, а если и повысят, то на 4%, как по России, а не на 6,9%, как у нас. И планку бы на получение субсидии снизил с 22% до 15%, как в других регионах. А то в самом нищем регионе дерут с людей три шкуры, устанавливая самые высокие расценки - и все им мало!
И пени они продолжают начислять!
спасибо деду за победу
министр попросил.... Ну конечно...! надо сказать....КРЕКС. ПЕКС. ФЕКС. и дальше ...коммуналка заплатись. Да...! и ещё вырвать волосок из бороды ну...или с другого места. Это что-бы наверняка прошла оплата.
кстати совет дирехтеров СГК не решил продать яхты и отказаться от этого пира во время чумы ? Пора бы продать, потом просто утопить прийдется! Довели народ !
Попросил. Хорошо, что не ключи от квартиры , где деньги
Спасибо деду за Победу, а бабушке - за Мерседес
14.05.2020 13:00
гость
кстати совет дирехтеров СГК не решил продать яхты и отказаться от этого пира во время чумы ?
они немного другое уже хотят от управляющих компаний
14.05.2020 12:41
гость
Все трудности кончились??? а мне зпл еще за март не дали.
так ваш работодатель машенник, в марте все еще работали.
14.05.2020 13:05
Дед и его много побед
Спасибо деду за Победу, а бабушке - за Мерседес
Поганый у вас язык, не трогали бы деда и его победы, такие как вы ее проср@ли
"От своевременности оплаты зависит следующий отопительный сезон"
Ну, пусть этот, Гилёв, попробует не обеспечить отопительный сезон.
Вместо помощи каким то детям, я лично платил налоги путинскому государству регулярно, оплатили бы коммуналку всем за пару месяцев, вот это был бы нормальный ход т.к. и у ук и у монополистов производящих услуги жкх не было бы проблем ну и у людей конечно. Но вместо этого кидают подачки детям определенного возраста, лишний раз убеждаюсь что эти власти не очень логичны, мягко говоря.
Какие же идиоты....Какие же людишки никчемные пишут... Завистливые, желчные, недалёкие. Вы сами себя отравляете своим ядом. Задумайтесь об этом пока не поздно.
14.05.2020 13:50
- гость - А вы язык засунули себе в одно место и продолжайте молчать, такая ваша жизненная позиция? Не отравляет вам нервы? А когда вам присунут по самые гланды вы же не будете уподобляться никчемным людишкам и возмущаться? Зачем отравлять себя ядом. Терпила
Министр отметил, что от своевременности платы напрямую зависит успешность следующего отопительного сезона.
вроде отопительный сезон закончился, за отпление будет выставлено 0 в течение 4-х месяцев - это он о чём...
электроэнергия для населения (новый тариф с 01.02.2020):
Для населения:
— до 150 кВт (включит.) — 0,8018 руб./кВт
— свыше 150 кВт и до 800 кВт — 1,0904 руб./кВт
— свыше 800 кВт — 2,6808 руб./кВт
отопление:
— центральное отопление (абонентская плата в течение года) — 2,86 руб./кв.м.
— центральное отопление (в течение отопительного периода) — 9,42 руб./кв.м.
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Тарифы в Луганске.