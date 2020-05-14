Правительство Алтайского края попросило жителей вовремя платить за коммунальные услуги. Об этом в ходе онлайн-брифинга 14 мая заявил глава Министерства строительства и ЖКХ региона Иван Гилёв.

Министр отметил, что от своевременности платы напрямую зависит успешность следующего отопительного сезона.

Также Гилёв рассказал, что из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса, у многих жителей края возникли проблемы с оплатой счетов ЖКХ, а у некоторых уже успел накопиться долг.

Напомним, что до 1 января 2021 года российское правительство запретило начислять пени за неоплату жилищно-коммунальных услуг населению и отключать доступ к ресурсам.