80 вахтовиков с Чаяндинского месторождения прибыли из Якутии в Барнаул. Все они являются жителями Алтайского края, а тесты на коронавирус у них показали отрицательный результат, сообщает оперштаб по региону.

"В общей сложности, начиная с 8 мая тремя рейсами домой вернулось 217 из 269 алтайских вахтовиков.. 22 жителя края остались для дальнейшей работы на нефтегазоконденсатном месторождении", - говорится в сообщении.

Еще у 30 человек тест либо показал положительный результат, либо диагноз еще не подтвердился. Такие работники должны заканчивать обследование и получать лечение по месту работы.

Вахтовиков встретили специалисты Роспотребнадзора, а медики провели необходимые обследования. Всех доставили до места размещения соблюдая все необходимые правила.

Напомним, ранее в Алтайский край прилетел спецрейс с 37 вахтовиками с Чаяндинского месторождения. У каждого члена этой группы коронавирус также не подтвердился.