Глава Минспорта Алтайского края Алексей Перфильев подписал приказ о послаблении ограничений в работе краевых государственных спортивных учреждений.

Ожидается, что часть запретов снимут не позднее 22 мая. При этом новые меры в первую очередь затронут тренировки на свежем воздухе. Руководителям спортивных учреждений уже поручили до 21 мая разработать план занятий. При этом находиться на открытых спортплощадках смогут не более 15 человек под руководством тренера.

Также на занятиях должно быть обеспечено соблюдение санитарно-эпидемиологических правил: контроль температуры тела, дезинфекция рук, наличие индивидуальной бутылки с водой и так далее.

Сам министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев пояснил, что ведомство готовится открыть тренировки на свежем воздухе, но окончательное решение закрепится в будущем указе губернатора.