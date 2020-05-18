Начало купального сезона в Барнауле предварительно назначено на 12 июня, сообщает пресс-центр мэрии.

Решение о начале летних купаний еще не окончательное и может корректироваться с учетом эпидемиологической обстановки в крае. В этом году, помимо городского пляжа на острове Помазкин, будет традиционно работать "Водный мир", а также открытые и закрытые бассейны.

Как отметили в администрации, к началу купального сезона в разрешенных местах проводится поэтапная подготовка, чтобы отдых был безопасным. Специалисты исследуют воду и песок, изучают изменения дна, а на берегу устанавливают кабинки и проводят санитарную обработку. Кроме того, для спасения утопающих на официальных пляжах появятся посты спасателей.

В мэрии напомнили, что купание в несанкционированных местах – это риск для жизни и здоровья. Полицейские организовали рейды по местам народных купаний и уже провели профилактические беседы с 17 барнаульцами на речном вокзале и острове Помазкин.

Ранее amic.ru сообщил, что в минувшие выходные в Алтайском крае утонул 13-летний подросток. Вместе со своими друзьями он купался на берегу Чумыша в селе Бураново, а ближе к вечеру дети прибежали к местному жителю и сообщили о пропаже товарища. Спасатели, приехавшие на место, до темноты искали ребенка, но не смогли найти тело.