Майские праздники сказались на росте заболеваемости COVID-19 в Алтайском крае

Несоблюдение режима самоизоляции в майские праздники сказалось на росте числа заболеваемости в Алтайском крае. Об этом во время пресс-конференции 18 мая рассказала заместитель руководителя управления Роспотребнадзора региона Ульяна Калинина.
"Если говорить о результатах майских праздников, то можно констатировать, что нарушение режима самоизоляции, конечно же, сказалось на итогах заболеваемости. Если в первых числах мая ежедневно регистрировалось от 16 до 33 случаев заболевания в день, то в последние шесть дней на территории Алтайского края ежедневно – от 38 до 45 новых случаев. То есть сейчас можно говорить о стабильно высоком ежедневном уровне заболеваемости", – отметила Ульяна Калинина.
В большей степени случаи заболевания выявили среди контактных лиц. Из общего числа зараженных число контактных составляет 70%. "Однако в последние дни регистрация контактных лиц составляет до 80%. То есть выше среднего уровня заболеваемости. Поэтому несоблюдение режима в майские праздники дало прирост заболеваемости", – говорит Калинина.
Ранее amic.ru писал, что число зараженных в Алтайском крае приближается к 1 тысяче. За последние сутки выявили 45 новых случаев.
Комментарии
ну не знаю, где кто контактировал, только по ощущениям на майские в городе была пустыня в общественных местах
Майские, не майские, каждый вечер слышен бухой ор на улице.
Про какой режим самоизоляции они всё время говорят? Никакой самоизоляции нет, всё пущено на самотёк, маски не носят, никто ничего не дезинфицирует, всем плевать. Объясните, зачем мы содержим роспотребнадзор и другие госструктуры?
18.05.2020 13:51
Павсекакий
Ситуация с недокарантином показала, что налоги в этой стране платить занятие глупое и бессмысленное.