Несколько случаев заражения коронавирусом выявили в воинских частях Алейска и ЗАТО "Сибирский". Об этом в ходе онлайн-брифинга 18 мая сообщила заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Но точное число зараженных военнослужащих она назвать не смогла.

"Ими занимаются ведомственные санитарно-эпидемиологические службы, а мы занимаемся только их родственниками – гражданскими лицами. Например, в ЗАТО выявлены пять человек – по контакту", – сказала Калинина.

По последним данным регионального оперштаба, в Алейске насчитывается пятеро инфицированных, в ЗАТО "Сибирский" – девять. Всего в Алтайском крае лабораторно подтверждено 970 случаев заражения.