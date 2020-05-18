Несколько случаев заражения коронавирусом выявили в воинских частях Алейска и ЗАТО "Сибирский". Об этом в ходе онлайн-брифинга 18 мая сообщила заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина. Но точное число зараженных военнослужащих она назвать не смогла.
"Ими занимаются ведомственные санитарно-эпидемиологические службы, а мы занимаемся только их родственниками – гражданскими лицами. Например, в ЗАТО выявлены пять человек – по контакту", – сказала Калинина.
По последним данным регионального оперштаба, в Алейске насчитывается пятеро инфицированных, в ЗАТО "Сибирский" – девять. Всего в Алтайском крае лабораторно подтверждено 970 случаев заражения.
Комментарии
Мутноооо,, в казармах и нет контактных, или только вахтовики болеют а вояки все с имунитетом
Разве можно такое писать в прессе?
Если приехали, например, откуда-нибудь, и сразу поставили людей на контроль, то распространения не будет. Хочется верить, что так оно и было, и у военных все строже.
Всё это сугубо предположения, так как информацией не владею.
В сибирский служить ездят и из Барнаула из других ближних населенных пунктов,так что привезти могут откуда угодно.