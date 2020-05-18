На Корбалихинский рудник АО "Сибирь-Полиметаллы", где ранее был выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции, привезут более 150 человек, которые сменят своих коллег. Об этом в ходе онлайн-брифинга 18 мая рассказала замруководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

"С 21 мая будет проведена смена вахт. До 20 числа на территории промплощадки продолжают деятельность те работники, которые там и находились. С 21 мая будет новый заезд тех сотрудников, которые прошли обсервацию и у которых тесты показали отрицательный результат – от 150 до 240 человек", – пояснила Калинина.

Она отметила, что последний случай заболевания на руднике был зафиксирован 6 мая, а к 20 мая у сотрудников, которые контактировали с зараженными, закончится инкубационный период.

Ранее amic.ru сообщал о втором алтайском предприятии, где сразу несколько рабочих заразились коронавирусом. Речь идет о "Кучуксульфате", расположенном в Благовещенском районе.