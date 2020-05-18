Турбазы и агентства Республики Алтай открыли бронирование для туристов на лето. В этом году из-за закрытия границ спрос на места очень большой.

Часто звонят из крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург и остальных, которые находятся за Уралом. Кроме того, туристы стали интересоваться, нельзя ли поселиться там, где будет меньше людей.

"В отличие от прошлых лет их интересуют не традиционные для отдыха Чемальский и Майминский районы, а более отдаленные – это Онгудай, Улаганский район, даже Усть-Канский запрашивают, что бывает крайне редко", – рассказала порталу sibnet.ru менеджер агентства "Клуб путешествий" Ирина Савченко.

Заявки и брони принимают с открытыми датами, потому что еще неизвестно, когда базы распахнут свои двери для посетителей. Цены на туры пока не поднимают. Поездка на выходные с учетом проживания и питания на человека обойдется в 6-7 тысяч рублей, недельные туры – около 30 тысяч, а стоимость активных туров начинается от 16 тысяч рублей.