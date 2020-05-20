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"Иногда до слез": как выживает зоопарк в Барнауле, который спасают всем краем

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Директор Сергей Писарев рассказал, кто и как помогает кормить зверей во время эпидемии

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Парки Барнаула уже три недели, как не могут начать летний сезон работы из-за эпидемии коронавируса. Все аттракционы закрыты, а их владельцы считают убытки из-за простоя, продолжая надеяться на послабления Роспотребнадзора, и что с 1 июня им все-таки разрешат принимать посетителей. Однако в барнаульском зоопарке ситуация в разы сложнее: животных необходимо кормить каждый день и находить для этого деньги. В условиях кризиса в "Лесной сказке" даже открыли предварительную продажу билетов, чтобы хоть как-то заработать. Сводя концы с концами, директор зоопарка Сергей Писарев обратился за помощью к горожанам, губернатору Виктору Томенко, а также премьеру страны Михаилу Мишустину. Пока же ему ежедневно звонят алтайские политики, бизнесмены и обычные люди, готовые безвозмездно помогать зверям. 

Продают билеты на июнь

Как рассказал amic.ru директор зоопарка, сейчас идет благоустройство территории, на которой высаживают цветы, подаренные гимназиями города. Сергей Писарев надеется, что в ближайшие недели снимут ограничительные меры, и зоопарк снова будет принимать посетителей. Сейчас в финансовом плане у учреждения большие проблемы. Тем более, в отличие от других городских парков, в "Лесной сказке" постоянно находятся несколько сотен животных, за которыми нужно ухаживать каждый день. Только одному льву в сутки нужно минимум 10 килограммов мяса. Поэтому чтобы хоть как-то зарабатывать, в "Лесной сказке" решили открыть предварительную продажу билетов. Уже 122 сотрудника администрации Индустриального района города купили на 1 июня билеты для своих детей. Правда, повести они их туда смогут только после того, как зверинцу разрешат работать. В подарок каждому будущему посетителю Сергей Писарев дарит свою новую книгу о льве Алтае.

"Проблемы, как снежный ком наваливаются на нас. Мы надеемся, что в летний период времени откроемся. У нас большая ответственность только за 16 краснокнижных видов животных. Мы отличаемся в этом плане от всех других городских парков. Я не переживаю за аттракционы, которые простаивают. Передо мной сейчас как раз стоит лев Алтай. Я его же должен каждый день кормить чем-то", – сказал Сергей Писарев.

Звонят каждый день

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, как пояснил директор "Лесной сказки", ни один бизнесмен не отказал в помощи. Некоторые даже, наоборот, стали активнее звонить и интересоваться, что они могут сделать для животных дополнительно. Среди таких активных меценатов, как пояснил Писарев, например, директор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин, который каждую неделю привозит куриное мясо зверям, а сегодня еще и 500 килограммов свеклы. И такую помощь оказывают десятки алтайских бизнесменов и политиков. В том числе и спикер АКЗС Александр Романенко, который на уровне правительства края добивается выделения "Лесной сказке" различных беспроцентных кредитов. 

"Звонят по несколько раз на неделе. Так, Александр Сергеевич Романенко безумно любит голубей, которые у нас живут. Он каждый день спрашивает, как у меня дела, чем нужно помочь. На днях говорил с главой Барнаула Вячеславом Франком. Принято решение, что все арендные платежи за землю будут перенесены на следующий год. Мне просто стыдно обижаться. Все понимают в крае, что зоопарк – это единственный объект в Алтайском крае, где есть то, за что мы в ответе. Нужно сохранить животных, которые ни в чем не виноваты в этой ситуации", – пояснил Сергей Писарев.

По его словам, помимо политиков и меценатов, помогают обычные граждане. Так, несколько недель назад в социальных сетях руководство учреждения объявило сбор помощи животным на еду. Неравнодушных людей оказалось очень много. За счет этих средств удалось купить новую партию еды для животных. Одна пенсионерка лично принесла большой пакет с овощами и фруктами. В качестве благодарности Сергей Писарев устроил для женщины экскурсию.

"Иногда до слез. Звонят без перерыва. Многие сейчас в городе освобождают свои погреба. Каждый готов отдать свеклу, редьку, морковку, картошку. Все, что у него осталось с зимы. Они даже готовы сами все привезти к нам. Кроме того, помогают и фермеры с зерном и сеном. Даже пенсионеры. Недавно представители Союза пенсионеров Индустриального района даже предлагали собрать для зоопарка деньги. Я им сразу сказал, что денег с пенсионеров не возьму. Они тогда принесли варенья для медведя", – добавил Сергей Писарев.

Обратился за помощью к Мишустину

Поскольку зоопарк "Лесная сказка" является частным, то он не вошел в числе тех учреждений, кто может рассчитывать на помощь, обещанную президентом страны Владимиром Путиным. По линии Всероссийского союза зоопарков и аквариумов России Сергей Писарев вместе с коллегами написал коллективное обращение Михаилу Мишустину с просьбой оказать финансовую поддержку отрасли.

"Это недоразумение, что частные зоопарки страны не получили помощи от правительства. По чьей-то глупости явно. Президент страны четко сказал, что нужно помогать не только государственным, но и частным зоопаркам. Иногда слова, сказанные президентом, выполняются очень плохо", – заключил Сергей Писарев. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

20.05.2020 07:51
гость

Свободу животным!
Писарев, отпусти несчастных на волю, они сами прокормятся!

20.05.2020 07:56
- гость -

20.05.2020 07:51
гость
ты вот серьезно? тебя в лес кинуть, ты прокормишься? ))

20.05.2020 08:01
гость

Жуткие условия содержания. В прошлой статье Писарев обещал продать машины ради питомцев. Уже всё продал?



20.05.2020 08:09
гость

"до слёз"- это первый кадр, где животное с тоской, сквозь железные прутья тюрьмы, на замок смотрит...

20.05.2020 08:14
гость

"Это недоразумение, что частные зоопарки страны не получили помощи от правительства. По чьей-то глупости явно. Президент страны четко сказал, что нужно помогать не только государственным, но и частным зоопаркам. Иногда слова, сказанные президентом, выполняются очень плохо", – заключил Сергей Писарев.

Да как он смеет называть решения правительства глупыми! И зачем тогда он к этому правительству за помощью обращается? По чьей-то глупости явно.

20.05.2020 08:23
- гость -

20.05.2020 08:09
гость

Это и есть Отжатый Волк

20.05.2020 08:30
гость

Ага, как денежки лопатой грести, так всё сам, сам, а как поприжало- сироткой прикинулся. Что-то не один владелец закрытого из-за короновируса мелкого или среднего бизнеса не просит работников кормить, хотя у многих ситуация в разы хуже.

20.05.2020 08:35
Итальянец

Жалкое впечатление производит этот зверинец. Дальше будет хуже! Уже сейчас надо начинать пристраивать животных и не пополнять новыми. А территорию рекультивировать и превратить в обычный парк с лужайками.

20.05.2020 08:39
- гость -

"территорию рекультивировать и превратить в обычный парк с лужайками", на которой будут обитать бомжи, а потом власти продадут этот парк под застройку.

20.05.2020 08:47
- гость -


20.05.2020 08:30
гость


тупенький, писарев и не просит денег для работников

20.05.2020 08:48
- гость -

"Иногда до слез": как выживают люди в Барнауле, которых уволили под шумок их и их семьи никто не спасет.

20.05.2020 09:08
- гость -

ЗООПАРК ДОЛЖЕН БЫТЬ точка. То ли отписались обиженные жизнью и эгоисты?! Что бы воспитать достойное поколение необходимы в прежнюю очередь зоопарки, музеи, планетарии...А вы готовые похоронить все что имеем. Как тут топили конный вид спорта от того что там упали с лошади, нормально? Двигают одни кинотеатры с попкорном. Не являюсь частым гостем зоопарка, но когда отпала необходимость возить детей в Новосибирский зоопарк, считаю хорошим делом, также как и появление страусиной фермы. Лучше душите СЕЛФ с отдачей музея и театра кукол.

20.05.2020 09:13
Ыть

Очень показательно, что единорос писарев заботиться о животных больше, чем о людях, у которых отобрал пенсии

20.05.2020 09:13
- гость -

Сами замутили этот зверинец, сами и тяните и не жалуйтесь.

20.05.2020 09:23
гость

20.05.2020 09:08
- гость

Насколько достойным вырастет поколение, наблюдающее за измученными животными в клетках?
Если нет хороших условий, то зачем держать животных в неволе? Ради своей выгоды.

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