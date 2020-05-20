Коронавирус нашли на барнаульском шинном заводе

Один случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердился на барнаульском шинном заводе. Эту информацию подтвердили в региональном правительстве.
Подробности пока не разглашаются. Представители предприятия официального комментария по данному факту не давали.
Как ранее стало известно, случаи заражения коронавирусом подтвердились на 31 предприятии в Алтайском крае. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре, не уточнив, о каких именно предприятиях идет речь. В ведомстве дали понять, что в основном подобная информация распространяется только после того, как число зараженных превысит пять человек.
Комментарии
такое ощущение, что этот коронавирус гуляет по свету не первый десяток лет и диагностировали его как ОРВИ. А фиксировать его начали только когда появились тесты.
Про 31 предприятие не рассказали,а про шинный-сразу? Странненько.