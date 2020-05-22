Наказание за несоблюдение масочного режима ужесточат в Алтайском крае

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко во время заседания оперативного штаба рассказала об ужесточении наказания за несоблюдение масочного режима.

"Проверено более 6 тысяч объектов, на 30% из них выявлены нарушения. По договоренности с органами местного самоуправления мы информацию им давали, повторно выходили, просили, призывали. Сегодня принято жесткое решение, что по информации органов местного самоуправления будем составлять протоколы об административных нарушениях", — отметила Пащенко.

Она добавила, что за неделю выписано восемь протоколов об административном правонарушении, а еще 16 находятся в разработке. Штраф для индивидуальных предпринимателей – от 50 до 150 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 200 до 500 тысяч рублей. Нарушения, которые встречаются чаще всего это отсутствие входного контроля, режима дезинфекции и социального дистанцирования.

Напомним, что за прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 74 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших достигло 1185 человек, в их числе 144 ребенка.