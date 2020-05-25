Прилетевшие из Якутии алтайские вахтовики возвращаются к обычной жизни

В ближайшие дни все вахтовики, прибывшие в Алтайский край из Якутии, вернутся к обычной жизни. Об этом сообщила глава краевого Минсоцзащиты Наталья Оськина на аппаратном совещании в правительстве региона.

По ее словам, сейчас в обсерваторах находятся 117 прибывших из Якутии вахтовиков. Специалисты ведомства ежедневно проверяют условия пребывания людей.

При этом 24 мая обсерватор "Сосновый бор" уже покинула первая группа из ста вахтовиков. 34 из них были доставлены до железнодорожного вокзала Барнаула, еще 66 человек забрали родственники.

27 и 28 мая карантин закончится еще у 117 жителей края, прилетевших из Якутии. Сданные ими тесты на COVID-19 показали отрицательные результаты.

В обсерваторе "Лесные дали" в настоящее время находятся 43 вахтовика из других регионов России, которые по окончании срока изоляции поедут работать на Корбалихинский рудник в Змеиногорском районе.

Как отмечается на официальном сайте Алтайского края, на 25 мая 2020 года в обсерваторах "Сосновый бор" и "Лесные дали" находится 172 человека, госпитализированные отсутствуют.