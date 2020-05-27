Правительство Алтайского края сообщило о 69 новых случаях инфицирования коронавирусом в Алтайском крае.
В географии распространения инфекции прибавилось два района – Шелаболихинский и Быстроистокский.
За сутки в Барнауле выявили 39 зараженных, в Рубцовске – 7, Бийске – 5, в Новоалтайске, Ребрихинском и Первомайском районах – по 2. В Советском, Романовском, Егорьевском, Тюменцевском, Косихинском, Курьинском, Шипуновском, Солонешенском, Шелаболихинском, Быстроистокском районах, а также в Алейске и Горняке – по одному новому случаю.
Таким образом, на данный момент в Алтайском крае в общей сложности выявлено 1554 зараженных COVID-19. В тяжелом состоянии находятся 32 человека, девять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Выздоровели 693 человека.
Комментарии
Растёт кол-во так парки не откроются к дню защиты детей
Вы серьезно рассчитывали, что парки откроются? К привычной жизни все вернутся только тогда, когда будет вакцина или эффективное лекарство. Лично я больше переживаю не за парки и торговые центры, а за себя, чтоб не заболеть этой гадостью.
На 27 мая:
Общее число выявленных - 1554
Выздоровело - 693,( 606 взрослых, 87 детей ), ( за последние сутки - 21)
Бессимптомное течение - 1030.
27.05.2020 13:56
Гость
А человек переживает,что в этом году не сможет продавать сладкую вату детям.
27.05.2020 14:02
гость
Зачем вам столько цифр и симптомно-бессимптомно?
Не проще: заболело столько,умерло столько. Остальные выздоровят.
Почему количество заболевших как цены в магазине заканчиваются на 9.
14:32, наверное потому же))
Или потому что COVID-19 тоже заканчивается на 9...
Или просто так случается...
Бессимптомное течение - 1030
Интересно они бессимптомно в больницах или бессимптомно дома? Бессимптомно общаются с родными, которые ходят в магазин? И если в больницах, хватает ли еще на всех мест?
заболело столько,умерло столько. Остальные выздоровят
Ну это никто не знает, может не все выздоровят. По мировой статистике 5 выздоравливают, 1 умирает. У нас пока лучше
А откуда инфа, что 1030 бессимптомно?
Сколько добавила "железка"? Одного?
Или по примеру "Горки"-заболел один медбратан,а потом бац! и 150 больных!?
27.05.2020 14:29
гость
Я и говорю:или-или. Остальное-игра с цифрами.
Дурням есть занятие. Посоревноваться в арифметике. Попричитать и поистерить что все умрут, а они останутся, потому что каску носят.
Работать надо. Тем более Путин разрешил
А откуда инфа, что 1030 бессимптомно?
эта информация в открытом доступе. Другие новостные сайты посмотрите, там подробно расписано. Тот же барнаул ньс более полную информацию всегда дает.
114 случаев – завозные. То есть продолжают завозить и завозить.
1114 человек – это заболевшие после контактов с ранее инфицированными.
114+1114=1228.
Всего инфицированных 1554.
Получается, что 326 заболели сами по себе, не от контактов? Новое слово в науке!
Как рассказывал главврач ковидного госпиталя из Татарстана, если не удается установить зараженных из окружения и рабочего коллектива, значит, пациент подхватил инфекцию в магазине или транспорте.
27.05.2020 14:59
- гость -
От контактов,только неизвестно с кем. Если ты заболеешь-всех,с кем 14 дней контактировал вспомнишь? И может они не "ранее инфицированы" а бессимптомные.
А еще слова есть всякие: плато, манто, хрен в пальто! Их с умным видом если говорить- то можно телку на секс развести
Бессимптомное течение - 1030
Интересно они бессимптомно в больницах или бессимптомно дома? Бессимптомно общаются с родными, которые ходят в магазин? И если в больницах, хватает ли еще на всех мест?
Бессимптомные находятся дома на самоизоляции, т.к. они не болеющие и лечение им не требуется. С легким течением тоже лечатся дома, им не нужно постоянное наблюдение врачей.