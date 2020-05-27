Среда, 27 Май, 17:14

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 71,14
€ 77,79
18°

370680 +8338
Обь
421см +12


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дистанционное обучениеЕГЭ-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Барнаульцы сдали работающие салоны красоты

, ИА "Амител"
Теперь предпринимателям придется заплатить
Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Комитет по предпринимательству и потребительскому рынку администрации Индустриального района и Роспотребнадзор провели совместный рейд по салонам красоты. Специалисты проверили две точки – на Малахова, 111 и Георгиева, 55. Ранее на салоны пожаловались местные жители.

На момент проведения рейда салон на Георгиева был закрыт, а на Малахова действительно нашли нарушения, сообщает пресс-центр мэрии.

В частности, у организации нет отдельного входа, отсутствуют уголок потребителя и сведения о специалистах, оказывающих парикмахерские и косметологические услуги. Кроме того, помещение не оборудовано антибактериальным излучателем.

С нарушителями провели разъяснительную работу о необходимости соблюдения санитарных норм в период пандемии. Также планируется принять меры административного воздействия.

Как уже сообщал amic.ru, работа салонов красоты в Алтайском крае запрещена указом губернатора Виктора Томенко из-за пандемии коронавируса. Разрешено работать только организациям, оказывающим парикмахерские услуги. При этом необходимо соблюдать несколько требований. Это расположение на первом этаже и отдельный вход в помещение. При этом обслуживать можно не более двух человек одновременно, а каждый клиент должен находиться в отдельном кабинете.

Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

27.05.2020 15:45
- гость -

крысы

27.05.2020 15:50
гость

Стукачи

27.05.2020 15:52
Гость

Ай,молодца!

27.05.2020 15:58
prosto

Вот меня все время интересует мотив людей которые ведут себя как Павлик Морозов, правило бумеранга никто не отменил, прилетит ведь взад и похлеще

27.05.2020 16:05
- гость -

Вот не понимаю таких людей! Зависть что ли? Ну не хочешь, не ходи, сиди обросший!

27.05.2020 16:05
Правдофил

prosto, просто нужно определиться, вы хотите жить с порядком, как в Западных Странах, или в анархии как в Средней Азии или Африке?

27.05.2020 16:05
гость

доброжелатели-анонимщики

27.05.2020 16:08
Пенсионер

Очевидно салон на Георгиева был предупрежден "своим". Штрафовать надо по максимуму нарушителей!

27.05.2020 16:11
- гость -

27.05.2020 16:05
Правдофил
Согласен, должен быть порядок. Но о каком порядке можно говорить, если сама власть нарушает все мыслимые и немыслимые законы! Конституцию уже превратили непонятно во что! Лично я не доверяю и не уважаю власть и говорю это открыто! Как можно уважать власть которая врет в глаза народу.

27.05.2020 16:12
- гость -

А какой бы вой поднялся, если бы вышла новость, что человек заразился ковидом в неофициально работающем салоне красоты.

27.05.2020 16:15
- гость -

27.05.2020 16:05
Правдофил

prosto, просто нужно определиться, вы хотите жить с порядком, как в Западных Странах, или в анархии как в Средней Азии или Африке?

Да, у нас многие опустились до уровней дикарей и радуются этому! Но, случись что, то сразу государство виновато! А самим немного мозгами пораскинуть слабо.

27.05.2020 16:15
- гость -

27.05.2020 15:45
- гость -
крысы

Поддерживаю!
Если у организации нет отдельного входа, отсутствуют сведения о специалистах, оказывающих парикмахерские и косметологические услуги, помещение не оборудовано антибактериальным излучателем, то их надо закрывать и в обычное время. А они даже пожопились кварцевую лампу купить, чтобы обрабатывать помещение и инструменты, привет гепатит. Цена вопроса 1,5 т р.
Отсутствие сведений о специалистах свидетельствует о том, что там работают неизвестно кто, без медицинских книжек.

27.05.2020 16:17
- гость -

А какой бы вой поднялся, если бы вышла новость, что человек заразился ковидом в неофициально работающем салоне красоты.

Сам виноват.

27.05.2020 16:19
- гость -

Не красивые Барнаульцы сдали работающие салоны красоты!

Пишите заголовки правильно))))

27.05.2020 16:20
prosto

27.05.2020 16:05
Правдофил
Я конечно за то, чтобы был порядок и люди сами стремились к этому, а не по подленькому доносу, сижу из-за угла наблюдаю и стучу. Если все во круге начнут стучать, придем к тому что с товарищем поговорить не сможем, вдруг настучит как в Западных Странах

27.05.2020 16:20
гость

этим стукачам за это премию платят, называется "шершавый язык"

27.05.2020 16:21
- гость -

27.05.2020 16:19
- гость -

Да какая разница, красивые или некрасивые. В гробу все одинаково лежат.

27.05.2020 16:21
- гость -

что человек заразился ковидом в неофициально работающем салоне красоты.
а так ему и надо

27.05.2020 16:22
гость

может это надуманный предлог со стороны администрации чтобы вне планово провести проверку

27.05.2020 16:22
- гость -

ну то что народишко с гнильцой еще во время коллективизации и сталинских репрессий ясно стало

27.05.2020 16:23
- гость -


27.05.2020 16:15
- гость -
Может я Вас не понял, но при чем тут пораскинуть мозгами? Мое мнение, если боишься - сиди дома и не ходи никуда! Я не боюсь вируса, поэтому свободно хожу. Я не настаиваю и не заставляю всех наплевать на свою безопасность, у каждого разный иммунитет. Но оберегаться это проблема персональная. Почему к примеру кто то должен заботиться обо мне, как бы меня не заразить вирусом?

27.05.2020 16:24
Гость

Эх,если бы за это ещё и деньги платили!

27.05.2020 16:26
- гость -

крысы

27.05.2020 16:26
- гость -

27.05.2020 16:23
- гость -

Сами то поняли, что написали? По-вашему, ни магазины, ни парикмахерские и пр. не должны заботиться о том, заразят они вас вирусом или нет?

27.05.2020 16:26
гость

Кстати, так могут делать работники организаций, которых работодатель не обеспечил масками и дезинфекторами. Предложил самим купить, а зарплата как раз на маски, вот они и обиделись

27.05.2020 16:27
- гость -

27.05.2020 16:19
- гость -
Не красивые Барнаульцы сдали работающие салоны красоты!

Пишите заголовки правильно))))
--------------------------
Это мнение о клиентах высказывают гепатитные и туберкулёзные, сифилисные, возможно ВИЧ и ковидные па рик мах еры без санитарных книжек?

27.05.2020 16:28
П.Морозов

27.05.2020 15:50
гость
Где запись ведут?

27.05.2020 16:29
- гость -

27.05.2020 16:19
- гость -

Красивые барнаульцы в твоё прибежище бомжей не пойдут.

27.05.2020 16:30
гость

27.05.2020 16:23
- гость -
Почему к примеру кто то должен заботиться обо мне, как бы меня не заразить вирусом?

А почему к примеру кто то должен заботиться о вас, как бы вас не заразить СПИДОМ или гепатитом? Можно например брать у вас кровь грязной иглой. А можно покашлять на вас туберкулезом. Или нельзя?

27.05.2020 16:33
гость

Можно в общепите посуду не мыть, поел один суп, налили суп в эту же чашку, другой поел

27.05.2020 16:35
гость

Можно в общепите сотрудникам руки не мыть, невозможно узнать чистыми руками готовили или грязными

27.05.2020 16:36
Гость

Не "сдали",а сообщили о нарушении. Или корреспонденты тоже "по понятиям" живут? АУЕ?

27.05.2020 16:38
- гость -

27.05.2020 16:22
- гость -

Не гнильцу всю собрали и отправили пароходами в 20-ых годах путешествовать по жульверновским тропам

27.05.2020 16:43
Гость

Бывшая зависимая и с гепатитом работала в пекарне.Правда в соседнем Новосибе.
А вы про немытые руки и тела сотрудников общепита...

27.05.2020 16:49
Рубцовчанин

Когда же Вы сами научитесь заботиться о себе и защищать себя. Кто может объяснить зачем мы сидели весь апрель и причем тут предприниматели , если в АКБ заразились люди. Не ходите туда , где опасно и надейтесь только на себя .

27.05.2020 16:51
- гость -

16:36
Гость
Не "сдали",а сообщили о нарушении. Или корреспонденты тоже "по понятиям" живут? АУЕ?

Когда автобусы запретят? Как часто в автобусах обрабатывают "рукоходы" ?

27.05.2020 16:52
- гость -

Молодцы! Сознательность, это путь к процветанию!!! АУЕшные замшки про стукачей это признак быдла, которое будет всегда недовольно в силу недалекости ума и отсутствия воспитания и образованности

27.05.2020 16:54
Гость

Для 27.05.2020 16:36
Гость Это примерно как нерабочие неоплачиваемые дни.

27.05.2020 16:57
- гость -

27.05.2020 16:49
Рубцовчанин

Что сказать то хотели? В АКБ не ходят по собственному желанию. Туда на скорых в основном привозят. Тогда уж ни в одну больницу ходить не надо, вдруг заразишься чем. По вашему так и лечиться самостоятельно надо, и операцию при случае самому себе делать.

27.05.2020 16:59
Гость

27.05.2020 16:51
- гость Ну вы загнули.Это же надо жо...у оторвать от чиновничьего кресла,да поехать на конечную автобуса (обязательно в автобусе! а не на персональном авто с водителем и сворой пишущих дармоедов),да там постоять,понаблюдать,моют ли поручни в автобусах?
Слишком много работы!

27.05.2020 17:03
гость

А как, правда, будет, когда поликлиники откроют. туда же вся зараза придет

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
17:00
В Рособрнадзоре рассказали, нужны ли будут на ЕГЭ маски и перчатки 1
16:47
Уголовное дело по факту смерти электромонтера возбудили в Алтайском крае 0
16:34
Последний прилетевший вахтовик из Якутии покинул алтайский обсерватор 1
16:25
Экс-губернатора Чувашии, подавшего в суд на Путина, госпитализировали с пневмонией 15
16:14
Творить и руководить. Куда пойти работать в период пандемии 2
16:03
Огромный бюст Сталина случайно нашли на Алтае 9
15:56
Имущество разделят в суде. Стали известны подробности развода Пелагеи и Телегина 1
15:45
Стоп-кадр. Последствия шторма в Барнауле 2
15:36
Барнаульцы сдали работающие салоны красоты 41
15:26
Свыше восьми тысяч новых случаев COVID-19 выявили в России 2
15:12
ВТБ запустил электронную регистрацию сделок с готовым жильем 1
15:02
Эксперт объяснил опасность зарядки мобильных телефонов в течение всей ночи 6
14:50
У беременной жительницы Горного Алтая выявили коронавирус 0
14:38
Котлован в алтайском селе закопали после вмешательства следователей 3
14:27
ДК "Трансмаш" в Барнауле повторно выставят на торги 3
14:13
ООО "Энергия Маркет" раскрывает информацию за 2019 год 1
14:00
Девятерых жителей Алтайского края вывезут из Армении на родину 1
13:45
Электромонтера "Россетей" убили в Алтайском крае 26
13:35
Еще три человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае 20
13:28
Перевалили за 1500. Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 25
13:17
Привлекли даже пожарный поезд. Несколько крупных возгораний ликвидировали на Алтае 0
13:05
Более 1000 алтайских компаний стали пользоваться телефонией через интернет 0
12:55
Врезавшийся в здание водитель и скрывшийся велосипедист. Кого ищет ГИБДД Барнаула 2
12:42
Россияне стали реже покупать товары из Китая 8
12:30
Давление в норме. МТС сделал приложение для удаленного контроля "сердечников" 0
12:15
В Горном Алтае произошло землетрясение силой 3,5 балла 0
12:04
В Барнауле разработали новую бактерицидную лампу для больниц 8
11:51
Родители на Алтае отказались госпитализировать зараженных коронавирусом детей 4
11:43
Сельский боевик. Перестрелку устроили в Алтайском крае 11
11:31
В алтайском доме престарелых нашли зараженных коронавирусом 15
11:27
"Ситуация тяжелая". Аэропорт Барнаула начал сокращать расходы из-за отмены рейсов 13
11:14
Природа очистилась максимально. Огромные крысы пришли в "Пятерочку". Видео 4
11:03
Как своевременная проверка масла помогает контролировать состояние техники 0
10:55
20 алтайских школьников будут получать стипендии от депутата Госдумы 3
10:43
Вернуть доверие. Экс-глава Чувашии подал в суд на Владимира Путина 16
10:24
Пенсионерка из Бийска лишилась денег в надежде получить кешбэк за оплату ЖКХ 5
10:07
Диетолог назвал главную причину набора веса во время самоизоляции 4
09:55
В Барнауле устранили последствия штормового ветра 13
09:44
Нечасто такое увидишь. Путин бросил ручку на стол во время совещания по пожарам 44
09:31
Автомобиль сбил велосипедиста в Барнауле 58
09:17
В России у кошки диагностировали коронавирус 11
09:08
Четыре новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
08:44
Встреча под часами. Два автомобиля столкнулись в центре Барнаула 5
08:31
"Дело утопающих". Почему барнаульские бизнесмены отказываются от рассрочки по аренде 5
08:17
Какие дороги сделают на Алтае в 2020 году и как это снизит аварийность 19
08:03
Что такое опрессовка и чего нельзя делать во время ЧП на теплосетях. Инфографика 4
07:51
Можно ли отказаться от ваучера авиакомпании и вернуть деньги за отмененный рейс 3
07:42
Один час – как 100 сигарет. Роспотребнадзор рассказал о вреде кальяна 6
07:30
Первый министр энергетики России умер от коронавируса 6
07:15
Осторожно, потребуется добавка. Сногсшибательный салат с лососем и рапсовым маслом 4
07:04
Погода идеальная, а прибыль падает. Как коронавирус добивает торговлю квасом на Алтае 19
06:53
"Первый сорт". Из-за ранней весны в Алтайском крае уже выросли грибы 3
06:40
Ученые нашли способ усилить иммунитет для борьбы с раком 0
06:29
Безумные интерьеры русских квартир 8

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.