Барнаульцы сдали работающие салоны красоты

Комитет по предпринимательству и потребительскому рынку администрации Индустриального района и Роспотребнадзор провели совместный рейд по салонам красоты. Специалисты проверили две точки – на Малахова, 111 и Георгиева, 55. Ранее на салоны пожаловались местные жители.

На момент проведения рейда салон на Георгиева был закрыт, а на Малахова действительно нашли нарушения, сообщает пресс-центр мэрии.

В частности, у организации нет отдельного входа, отсутствуют уголок потребителя и сведения о специалистах, оказывающих парикмахерские и косметологические услуги. Кроме того, помещение не оборудовано антибактериальным излучателем.

С нарушителями провели разъяснительную работу о необходимости соблюдения санитарных норм в период пандемии. Также планируется принять меры административного воздействия.

Как уже сообщал amic.ru, работа салонов красоты в Алтайском крае запрещена указом губернатора Виктора Томенко из-за пандемии коронавируса. Разрешено работать только организациям, оказывающим парикмахерские услуги. При этом необходимо соблюдать несколько требований. Это расположение на первом этаже и отдельный вход в помещение. При этом обслуживать можно не более двух человек одновременно, а каждый клиент должен находиться в отдельном кабинете.