Барнаульцы сдали работающие салоны красоты

Комитет по предпринимательству и потребительскому рынку администрации Индустриального района и Роспотребнадзор провели совместный рейд по салонам красоты. Специалисты проверили две точки – на Малахова, 111 и Георгиева, 55. Ранее на салоны пожаловались местные жители.
На момент проведения рейда салон на Георгиева был закрыт, а на Малахова действительно нашли нарушения, сообщает пресс-центр мэрии.
В частности, у организации нет отдельного входа, отсутствуют уголок потребителя и сведения о специалистах, оказывающих парикмахерские и косметологические услуги. Кроме того, помещение не оборудовано антибактериальным излучателем.
С нарушителями провели разъяснительную работу о необходимости соблюдения санитарных норм в период пандемии. Также планируется принять меры административного воздействия.
Как уже сообщал amic.ru, работа салонов красоты в Алтайском крае запрещена указом губернатора Виктора Томенко из-за пандемии коронавируса. Разрешено работать только организациям, оказывающим парикмахерские услуги. При этом необходимо соблюдать несколько требований. Это расположение на первом этаже и отдельный вход в помещение. При этом обслуживать можно не более двух человек одновременно, а каждый клиент должен находиться в отдельном кабинете.
Комментарии
крысы
Стукачи
Ай,молодца!
Вот меня все время интересует мотив людей которые ведут себя как Павлик Морозов, правило бумеранга никто не отменил, прилетит ведь взад и похлеще
Вот не понимаю таких людей! Зависть что ли? Ну не хочешь, не ходи, сиди обросший!
prosto, просто нужно определиться, вы хотите жить с порядком, как в Западных Странах, или в анархии как в Средней Азии или Африке?
доброжелатели-анонимщики
Очевидно салон на Георгиева был предупрежден "своим". Штрафовать надо по максимуму нарушителей!
27.05.2020 16:05
Правдофил
Согласен, должен быть порядок. Но о каком порядке можно говорить, если сама власть нарушает все мыслимые и немыслимые законы! Конституцию уже превратили непонятно во что! Лично я не доверяю и не уважаю власть и говорю это открыто! Как можно уважать власть которая врет в глаза народу.
А какой бы вой поднялся, если бы вышла новость, что человек заразился ковидом в неофициально работающем салоне красоты.
27.05.2020 16:05
Правдофил
prosto, просто нужно определиться, вы хотите жить с порядком, как в Западных Странах, или в анархии как в Средней Азии или Африке?
Да, у нас многие опустились до уровней дикарей и радуются этому! Но, случись что, то сразу государство виновато! А самим немного мозгами пораскинуть слабо.
27.05.2020 15:45
- гость -
крысы
Поддерживаю!
Если у организации нет отдельного входа, отсутствуют сведения о специалистах, оказывающих парикмахерские и косметологические услуги, помещение не оборудовано антибактериальным излучателем, то их надо закрывать и в обычное время. А они даже пожопились кварцевую лампу купить, чтобы обрабатывать помещение и инструменты, привет гепатит. Цена вопроса 1,5 т р.
Отсутствие сведений о специалистах свидетельствует о том, что там работают неизвестно кто, без медицинских книжек.
А какой бы вой поднялся, если бы вышла новость, что человек заразился ковидом в неофициально работающем салоне красоты.
Сам виноват.
Не красивые Барнаульцы сдали работающие салоны красоты!
Пишите заголовки правильно))))
27.05.2020 16:05
Правдофил
Я конечно за то, чтобы был порядок и люди сами стремились к этому, а не по подленькому доносу, сижу из-за угла наблюдаю и стучу. Если все во круге начнут стучать, придем к тому что с товарищем поговорить не сможем, вдруг настучит как в Западных Странах
этим стукачам за это премию платят, называется "шершавый язык"
27.05.2020 16:19
- гость -
Да какая разница, красивые или некрасивые. В гробу все одинаково лежат.
что человек заразился ковидом в неофициально работающем салоне красоты.
а так ему и надо
может это надуманный предлог со стороны администрации чтобы вне планово провести проверку
ну то что народишко с гнильцой еще во время коллективизации и сталинских репрессий ясно стало
27.05.2020 16:15
- гость -
Может я Вас не понял, но при чем тут пораскинуть мозгами? Мое мнение, если боишься - сиди дома и не ходи никуда! Я не боюсь вируса, поэтому свободно хожу. Я не настаиваю и не заставляю всех наплевать на свою безопасность, у каждого разный иммунитет. Но оберегаться это проблема персональная. Почему к примеру кто то должен заботиться обо мне, как бы меня не заразить вирусом?
Эх,если бы за это ещё и деньги платили!
крысы
27.05.2020 16:23
- гость -
Сами то поняли, что написали? По-вашему, ни магазины, ни парикмахерские и пр. не должны заботиться о том, заразят они вас вирусом или нет?
Кстати, так могут делать работники организаций, которых работодатель не обеспечил масками и дезинфекторами. Предложил самим купить, а зарплата как раз на маски, вот они и обиделись
27.05.2020 16:19
- гость -
Не красивые Барнаульцы сдали работающие салоны красоты!
Пишите заголовки правильно))))
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Это мнение о клиентах высказывают гепатитные и туберкулёзные, сифилисные, возможно ВИЧ и ковидные па рик мах еры без санитарных книжек?
27.05.2020 15:50
гость
Где запись ведут?
27.05.2020 16:19
- гость -
Красивые барнаульцы в твоё прибежище бомжей не пойдут.
27.05.2020 16:23
- гость -
Почему к примеру кто то должен заботиться обо мне, как бы меня не заразить вирусом?
А почему к примеру кто то должен заботиться о вас, как бы вас не заразить СПИДОМ или гепатитом? Можно например брать у вас кровь грязной иглой. А можно покашлять на вас туберкулезом. Или нельзя?
Можно в общепите посуду не мыть, поел один суп, налили суп в эту же чашку, другой поел
Можно в общепите сотрудникам руки не мыть, невозможно узнать чистыми руками готовили или грязными
Не "сдали",а сообщили о нарушении. Или корреспонденты тоже "по понятиям" живут? АУЕ?
27.05.2020 16:22
- гость -
Не гнильцу всю собрали и отправили пароходами в 20-ых годах путешествовать по жульверновским тропам
Бывшая зависимая и с гепатитом работала в пекарне.Правда в соседнем Новосибе.
А вы про немытые руки и тела сотрудников общепита...
Когда же Вы сами научитесь заботиться о себе и защищать себя. Кто может объяснить зачем мы сидели весь апрель и причем тут предприниматели , если в АКБ заразились люди. Не ходите туда , где опасно и надейтесь только на себя .
16:36
Гость
Не "сдали",а сообщили о нарушении. Или корреспонденты тоже "по понятиям" живут? АУЕ?
Когда автобусы запретят? Как часто в автобусах обрабатывают "рукоходы" ?
Молодцы! Сознательность, это путь к процветанию!!! АУЕшные замшки про стукачей это признак быдла, которое будет всегда недовольно в силу недалекости ума и отсутствия воспитания и образованности
Для 27.05.2020 16:36
Гость Это примерно как нерабочие неоплачиваемые дни.
27.05.2020 16:49
Рубцовчанин
Что сказать то хотели? В АКБ не ходят по собственному желанию. Туда на скорых в основном привозят. Тогда уж ни в одну больницу ходить не надо, вдруг заразишься чем. По вашему так и лечиться самостоятельно надо, и операцию при случае самому себе делать.
27.05.2020 16:51
- гость Ну вы загнули.Это же надо жо...у оторвать от чиновничьего кресла,да поехать на конечную автобуса (обязательно в автобусе! а не на персональном авто с водителем и сворой пишущих дармоедов),да там постоять,понаблюдать,моют ли поручни в автобусах?
Слишком много работы!
А как, правда, будет, когда поликлиники откроют. туда же вся зараза придет