Посты и тайные тропы. Что делают люди, чтобы попасть на "закрытый" Алтай

Как работает блокпост на границе Алтайского края и Новосибирской области в период пандемии коронавируса / Фото: Вячеслав Мельников

Почти месяц назад на границах Алтайского края ввели пропускной режим в связи с пандемией коронавируса. Лица, приезжающие в край из других регионов, обязаны две недели провести на карантине. Однако в социальных сетях полно рассказов о том, что такое решение – лишь фикция, якобы на самом деле на границе региона проезд свободный и соблюдать карантин никого не заставляют. Пропускают ли через границу Алтайского края без проверки и обязывают ли прибывающих в наш регион соблюдать двухнедельный карантин, выяснил корреспондент Вячеслав Мельников. Утром 27 мая он побывал на границе нашего региона с Новосибирской областью и узнал, как работают посты спустя месяц после закрытия границ и на какие ухищрения идут люди, чтобы попасть на Алтай.

Свободный въезд не для всех

С 1 мая, когда закрыли свободное посещение Алтайского края, на границе нашего региона с Новосибирской областью почти ничего не изменилось. По-прежнему здесь дежурят посты, в составе которых сотрудники полиции, Росгвардии и Роспотребнадзора. Все – в масках и защитных костюмах. Может быть, только стали более четкими и отлаженными действия: за месяц работы все привыкли к новым правилам и успели отработать спорные моменты.

Сейчас в Алтайский край свободно проезжают грузовые автомобили. Их даже не останавливают для проверки – они едут по рабочим вопросам, везут продукты и товары.

А вот всем легковым автомобилям останавливаться приходится. Сотрудник Роспотребнадзора измеряет температуру пассажирам, а полицейские вежливо осведомляются о цели прибытия на Алтай. Цель в данном случае решает все.

Если люди приезжают на Алтай по рабочей необходимости, у них проверяют документы, в том числе и справку от работодателя, и пропускают, желая счастливого пути.

То же самое, если автомобиль следует транзитом через Алтайский край в другой регион.

А вот те, кто пересекает границу без уважительной причины, например, в гости или на отдых, или возвращается из поездки по личным делам, заполняют документы об уведомлении обязательной самоизоляции.

За полтора часа, что корреспондент ИА "Амител" провел на границе, такие документы заполнили пассажиры трех автомобилей. Никто не спорил.

"Мы едем в Бийск по личным делам. Да, в курсе, что границы закрыты. Но что поделаешь, раз такая ситуация. Значит, будем сидеть дома все эти дни", – рассказывает один из водителей.

Постовые объясняют, что данные граждан вносятся в общую базу. И если вдруг в последующем этого человека остановят на улице, хотя он должен быть на карантине, его оштрафуют.

Тайные тропы и другие хитрости

Вообще сегодня ни скандалов, ни возмущений на границе не было. Хотя, по словам правоохранителей, четыре автомобиля с утра развернулись и уехали обратно в Новосибирск: у пассажиров не было при себе документов, подтверждающих уважительную причину приезда на Алтай, а заполнять согласие на изоляцию они не захотели.

Но такая "тишь да гладь" далеко не всегда. "Вы в пятницу сюда приезжайте, вот тогда здесь вся парковка забита и очень много возмущенных тем, что им не дают свободно проехать", – говорят постовые.

Перед выходными поток желающих попасть на Алтай особенно велик: люди едут на отдых. И число недовольных ограничениями на въезд возрастает в разы.

Удивительным образом увеличивается и поток "рабочих поездок" в эти дни. По крайней мере, граждане показывают такие документы. А уж с какой целью на самом деле "дорогие гости" едут с палатками в Алтайский край – остается на их совести.

Есть и те, кто попадает в регион, минуя кордоны, по "тайным тропам" – полевым дорогам. Постов там нет: на каждую тропинку заслон не поставишь, пожимают плечами правоохранители.

Выезд открыт

Автомобили, выезжающие из Алтайского края, на границе не останавливают: по указу губернатора ограничен въезд на территорию региона, а не выезд. Но сотрудники подчеркивают, что база "карантинников" общая для всех регионов. Поэтому тех, кто не захотел сидеть две недели на самоизоляции и уехал из Алтайского края, могут наказать за нарушение самоизоляции и в Новосибирске.