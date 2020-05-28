СМИ: Коронавирус обнаружен в одном из барнаульских детских садов

В городском комитете по образованию сообщили, что случай заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован у воспитателя детского сада №222 на Павловском тракте, пишет ГТРК "Алтай".

Отмечается, что заражение произошло через контакт с инфицированным родственником. Группа, в который работала воспитатель, сейчас закрыта.

Создан список контактных лиц, среди которых 13 сотрудников образовательного учреждения и столько же воспитанников. Информация направлена в Роспотребнадзор.

В детском саду работали четыре дежурных группы, каждая из которых имеет отдельный вход. В учреждении соблюдаются все правила безопасности.

Информации о закрытии сада пока нет.