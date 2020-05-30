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Еще 71 человек заразился коронавирусом в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Общее число зараженных составляет 1779 человек
Фото: Yandex

Фото: Yandex

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердился 71 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштраб.

По муниципалитетам инфицированные распределились так: в Барнауле – 46 человек, Зональном районе – 5, Новоалтайске – 4, Славгороде – 4, Первомайском районе – 3, Павловском районе – 2, Ребрихинском районе – 2, Рубцовске – 1, Бийске – 1, Бийском районе – 1, Змеиногорском районе – 1, Тальменском районе – 1. 

На 30 мая общее число заболевших коронавирусной инфекцией – 1779 человек, в том числе 184 ребенка до 17 лет включительно. 

На 30 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 96002 человека. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 5163 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 21146 человек.

Напомним, что в регионе продолжают действовать ограничительный меры, связанные с распространением COVID-2019. Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сказал, что ослабить ограничения можно будет только тогда, когда снизится и стабилизируется ежесуточный прирост новых заболевших. Необходимо, чтобы хотя бы в течение недели число вновь выявленных зараженных COVID-19 не превышало 40 человек в сутки.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

30.05.2020 12:29
- гость -

Богаты люди улетают из региона в свои зарубежные дома. В страны, где нет роста коронавирусной инфекции. Через Минск - и через несколько часов в благополучных странах.

30.05.2020 12:37
- гость -

Хозяева бизнеса улетают. Рабы на плантациях. заражаются, болеют, умирают.

30.05.2020 12:37
гость

На то они и богатые. Пусть улетают.

30.05.2020 12:37
- гость -

Ну вот как так?!
Писали,что уникальное месторасположение,природные условия, удалённость населенных пунктов -всё это будет способствовать малому распространению вируса.Да и насколько край отставал по времени заражения от других регионов! Что сейчас имеем?
46 место по России. Но самое грустное,что ежедневно столько заболевших!

30.05.2020 12:40
гость

В США в основном улетают, это самая экономически сильная страна

30.05.2020 12:43
- гость -

Почему не пишут сколько выздоровели?

30.05.2020 12:43
- гость -

Почему не пишут сколько выздоровели?

30.05.2020 12:43
- гость -

Почему не пишут сколько выздоровели?

30.05.2020 12:44
- гость -

Почему не пишут сколько выздоровели?

30.05.2020 12:44
- гость -

Почему не пишут сколько выздоровели?

30.05.2020 12:44
Ебанат

Почему не пишут сколько выздоровели?

30.05.2020 12:54
- гость -

И весь прирост идет из стационаров, роспотребнадзор упорно НЕХОЧЕТ наводить порядок в больницах края, проще ИП бегать проверять, и бизнес кошмарить, может пора уже выполнять свои ррямые обязаности, санжпидем станции передали в подчинение роспотребнадзору и похоронили, отсюда и срачник в больницах и продуктовых магазинах

30.05.2020 13:00
Москвич

Болезнь стала выгодна врачам.
Ради сотен тысяч прибавки к зарплате они намеренно превращают больницы в рассадники заразы.
И так по всей стране.
Закономерный итог коммерциализации медицины.

30.05.2020 13:12
- гость -

30.05.2020 12:40
гость
В США в основном улетают, это самая экономически сильная страна
--------------------------------
Почему обязательно в США и при чем экономическое развитие?
У наших бизнесменов недвижимость в других странах. В Европе. Там прирост остановлен. А в АК самый разгар.
Да даже в Турцию уже многие отправились. Ведь если у тебя дом или квартира в другой стране, то впускают несмотря на закрытые границы для путешественников.

30.05.2020 13:14
- гость -

30.05.2020 12:43
- гость -
Почему не пишут
-----
Проспала ты всё! Надо раньше вставать! Уже успели, до тебя написали, что хотели!

30.05.2020 13:16
- гость -

30.05.2020 13:00
Москвич


Фейкомёт. Надо привлечь этого сельского "Москвича" за фейк.

30.05.2020 13:23
- гость -

30.05.2020 13:16
- гость -
30.05.2020 13:00
Москвич


Фейкомёт. Надо привлечь этого сельского "Москвича" за фейк.

30.05.2020 13:25
Москвич

Такого англицизма, как фейк, в УК РФ нет.
А серьмяжная правда такова, какова она есть и больше - никакова.
И это уже многие поняли и осознали, как и то, что защититься от заразы проще простого.
Надо просто-напросто правильно питаться, что позволяет поддерживать на должном уровне свой иммунитет.

30.05.2020 13:29
гость

властям края выделили 2 млрд на борьбу с короновирусом...... так что не ждите что будет лучше.... нужно же эти деньги распилить! а если не будет короновируса, то придется вернуть их..... вот и подумайте почему такие цифры в крае.... и считают всех, болеющих и нет... и которые умирают от других болезней! короновирус - уже давно политизирован и экономически выгоден для правительства, чтобы списать очень много денег! а на людей конечно всем пофиг и на бизнес людей тоже....

30.05.2020 13:30
- гость -

Вчера только Витю в рот целовали говорилки-трибунные, за его успехи А сегодня край помирает...

30.05.2020 13:33
- гость -

Бухгалтера-овшорного нужно гнать ссанными тряпками из нашего края

30.05.2020 13:34
гость

30.05.2020 13:30
- гость -

Ему край и не нужен... он здесь временно, чтобы поставить галочку и рвануть быстрее в Москву! это было сразу видно. Поэтому его семья и не живет в Барнауле! Единственный губернатор который пытался улучшить жизнь людей и навести порядок был Евдокимов!

30.05.2020 13:48
- гость -

Отмени призовые докторам и пандемия закончится сразу

30.05.2020 13:51
Пионер

Единственный губернатор который пытался улучшить жизнь людей и навести порядок был Евдокимов!

Угу. И его доблестная команда. Продавили петрушку и понеслось раздербанивание края семимильными шагами. За время существования РФ не было ни одного вменяемого губера. Соплежуи и жулики.

30.05.2020 14:01
- гость -

30.05.2020 13:25
Москвич
Посмотри указы в коронавирусное время. Сама увидишь, сколько статей на тебя.

30.05.2020 14:03
- гость -

30.05.2020 13:00
Москвич
Болезнь стала выгодна врачам.
Ради сотен тысяч прибавки к зарплате они намеренно превращают больницы в рассадники заразы. И так по всей стране.
Закономерный итог коммерциализации медицины.
----------
Ты бредишь. В больницах такой прирост, потому что там тестируют. Мы не больница, но как только нашу организацию обязали тестировать своих работников, тут же выявили инфицированых. Нам это не выгодно, нам за это не доплачивают. Наоборот, выявленные коронавирусные создают проблемы, приходится карантин объявлять в тех отделах, в которых они работают, людей на две недели отправлять домой, оплачивая им этот период. Сплошные расходы.

30.05.2020 14:05
- гость -

В других регионах люди создают в соцсетях мемориалы памяти погибшим от коронавируса землякам. Рассказывают доброе о жертвах болезни, чтобы не утрачивалась и не уменьшалась ценность каждой жизни.

30.05.2020 14:09
Шплинт

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