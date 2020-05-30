Еще 71 человек заразился коронавирусом в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердился 71 случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштраб.

По муниципалитетам инфицированные распределились так: в Барнауле – 46 человек, Зональном районе – 5, Новоалтайске – 4, Славгороде – 4, Первомайском районе – 3, Павловском районе – 2, Ребрихинском районе – 2, Рубцовске – 1, Бийске – 1, Бийском районе – 1, Змеиногорском районе – 1, Тальменском районе – 1.

На 30 мая общее число заболевших коронавирусной инфекцией – 1779 человек, в том числе 184 ребенка до 17 лет включительно.

На 30 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 96002 человека. Находятся под меднаблюдением и на самоизоляции – 5163 человека. Закончено наблюдение и самоизоляция для 21146 человек.

Напомним, что в регионе продолжают действовать ограничительный меры, связанные с распространением COVID-2019. Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко сказал, что ослабить ограничения можно будет только тогда, когда снизится и стабилизируется ежесуточный прирост новых заболевших. Необходимо, чтобы хотя бы в течение недели число вновь выявленных зараженных COVID-19 не превышало 40 человек в сутки.