Еще один пациент с коронавирусом скончался в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирована одна смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб.
"За минувшие сутки скончался один человек от тяжелого течения COVID-19. За весь период умерли 22 человека, в том числе 12 – от COVID-19, 8 – от иных причин смерти, 2 случая находятся на экспертизе", – говорится в сообщении.
Ранее amic.ru писал о том, что Алтайский край вошел в пятерку сибирских регионов с самым высоким приростом инфицированных COVID-19 за неделю с 23 по 29 мая. Количество выявленных случаев за указанный период выросло в 1,4 раза. Меньше всего заболевших коронавирусом выявляют в Горном Алтае и Республике Хакасии. В этих регионах показатель равен общероссийскому – 1,2.
Комментарии
в том числе 12 случаев от COVID-19, 8 случаев – иные причины смерти
А зачем нам сообщают, про иные причины смерти? Имеют в виду иные причины смерти, спровоцированные ковидом?
специально нагнетают обстановку добавляя иные причины смерти! официально - 12 человек, значит и надо писать 12! или вы еще всех остальных посчитайте кто от чего умирает..... Амик совсем начал глупости писать, лишь бы что-то написать....
30.05.2020 12:42
гость
чтобы кошмарить. за первый квартал умерло больше 7000 человек, но нет, мыбудем упорно талдычить, что коронавирус - самое опасное заболевание. И плевать, что уже давно доказано, что нет никакой геометрической прогрессии распространения.
30.05.2020 12:42 30.05.2020 13:13 30.05.2020 13:13
- гость -
Томенковский тролль проснулся!
30.05.2020 12:42 30.05.2020 13:13 30.05.2020 13:13
- гость -
Томенковский тролль проснулся!
30.05.2020 12:42 30.05.2020 13:13 30.05.2020 13:13
- гость -
Томенковский тролль проснулся!
30.05.2020 12:42 30.05.2020 13:13 30.05.2020 13:13
- гость -
Томенковский тролль проснулся!
Сентябрь. Велосипед. Хочу.
Гоняйте на велосипеде.Кто вам мешает?
Возраст умышленно скрывают, значит старый помер
Старичков щас полные улицы транспорт магазины, Оськина ими не занимается наверно снова свалила
30.05.2020 13:53
- гость -
Возраст умышленно скрывают, значит старый помер
Если скрывают возраст, значит умирают молодые. Все это понимают.