Еще один пациент с коронавирусом скончался в Алтайском крае

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирована одна смерть пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперштаб.

"За минувшие сутки скончался один человек от тяжелого течения COVID-19. За весь период умерли 22 человека, в том числе 12 – от COVID-19, 8 – от иных причин смерти, 2 случая находятся на экспертизе", – говорится в сообщении.

Ранее amic.ru писал о том, что Алтайский край вошел в пятерку сибирских регионов с самым высоким приростом инфицированных COVID-19 за неделю с 23 по 29 мая. Количество выявленных случаев за указанный период выросло в 1,4 раза. Меньше всего заболевших коронавирусом выявляют в Горном Алтае и Республике Хакасии. В этих регионах показатель равен общероссийскому – 1,2.