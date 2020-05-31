"Врачи – герои". Жительница Бийска об условиях лечения в ковидном госпитале

Врачи, которые лечат больных с коронавирусной инфекцией и не видят при этом ни свои семьи, ни детей, настоящие герои, считает Александра, жительница Бийска. Вместе с мужем они переболели COVID-19, лечились в бывшем роддоме, который сейчас превратили в госпиталь для больных с коронавирусом, а потому точно знают в каких условиях и как приходится работать врачам.

Одна болезнь, симптомы разные

"Мой муж полицейский. Их обязали проверять, как соблюдают карантин люди, потенциально зараженные коронавирусом, – рассказывает Александра. – Как-то он пришел домой, и ему стало плохо. Поднялась высокая температура. Мы вызвали скорую. Мужу поставили диагноз ОРВИ, температуру сбили и посоветовали обратиться к врачу в поликлинике. На следующий день пришел врач. Но, несмотря на то, что мы объясняли, что муж контактный и может быть заражен коронавирусом, анализ тогда не взяли".

Тестирование провели только через неделю. Результат оказался положительным. Тогда супруга Александры сразу положили в госпиталь. Чуть позже взяли анализ и у девушки. Она тоже оказалась заражена. Александра очень переживала, что пока супругу и ей не сделали тест, продолжала вести обычный образ жизни, в том числе ходила на работу, а потому могла заразить еще кого-нибудь. Однако тестирование контактных лиц показало, что инфицированных в ее окружении нет.

"Мы лежали в боксе вдвоем с мужем. Коронавирус у нас был в легкой форме. Но симптомы были разные: у мужа – высокая температура, болел живот, у меня без температуры, но болело горло. Лечение было симптоматическим. А также давали противовирусные препараты и наблюдали за состоянием. Через 10 дней взяли повторный анализ. Сейчас уже все хорошо, мы вылечились, выписались и уже ходим на работу", – рассказывает Александра.

Пациенты уезжают, врачи остаются

Особое уважение у нее вызывал медицинский персонал, который, несмотря на множество сложностей, к пациентам относился очень заботливо. "Знаете, насколько внимательны они к нам были? Это настоящие герои, это не пафос, это констатация факта. И врачи, и медсестры вынуждены жить в этом же госпитале для больных с коронавирусом. Не видят свои семьи, своих детей, им самим морально очень тяжело. А еще эти защитные костюмы, в которых душно и жарко. И в таких условиях они очень сильно поддерживают нас, пациентов. Ни одного грубого слова, шутки, улыбки, все это очень разряжает атмосферу, помогает пережить все неудобства", – рассказывает Александра.

Девушка настолько впечатлилась работой медиков, что уже дважды после выписки приезжала и передавала им в госпиталь торты – чтобы хоть немного подсластить жизнь. "Они ведь едят ту же больничную пищу, что и пациенты. Никто их там отдельно не кормит. А сами понимаете, что такое больничная еда. Мы пролечились 10 дней и выписались, а они остались там, и еще неизвестно на сколько".

Сейчас Александра ходит на работу. Говорит, что и она, и муж соблюдают все необходимые меры безопасности. На работе (а она трудится в торговле) – обязательны перчатки и каждые три часа новая маска.

Хотя сама девушка и перенесла COVID-19 в легкой форме, но в больнице видела и тяжелые случаи. "Знаю, как откачивали врачи молодого парня. У него были хронические заболевания, и коронавирус вызвал обострение, организм просто не выдерживал. Видела, как бегали врачи. У большинства, конечно, коронавирус проходит в легкой форме, но людям старшего возраста и тем, у кого есть хронические заболевания, надо быть очень осторожными. Тем более что лекарства от этого вируса пока нет".

Справка: За сутки 29 мая в Алтайском крае зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе насчитывается уже 1779 человек заболевших COVID-19, среди них – 184 ребенка. В 1144 случаях заболевание протекает бессимптомно. Но 41 пациент в настоящий момент находится в тяжелом состоянии, из них 15 – на аппарате ИВЛ. Умерли 22 пациента с коронавирусом. По данным оперштаба, в 12 случаях причиной смерти стал COVID-19, в восьми – другие заболевания. Еще по двум летальным исходам продолжается экспертиза. Из больниц уже выписали 759 человек.