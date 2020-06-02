"Перегибать палку не будем": глава "Алтайтурцентра" об отмене праздников и COVID

Туристическая отрасль в Алтайском крае несет колоссальные убытки. До конца июня отели и гостиницы останутся закрытыми, а праздники и фестивали, ради которых на Алтай приезжали со всех регионов Сибири, либо перенесли на осень, либо вовсе отменили. Некоторые муниципалитеты из-за отмены лишились возможности заработать, ведь для местных жителей приезжие туристы – единственный источник дохода. Новый директор "Алтайтурцентра" Денис Ивлев, занявший этот пост около трех месяцев назад, в интервью amic.ru рассказал, как пандемия отразится на формате проведения праздников, почему на них не выступает Олег Газманов, а гости так любят фестивали вареника и сыра.

"Не хочется перешагивать моральную планку"

– Все брендовые культурные мероприятия, включая "Шукшинский кинофестиваль", запланированные на лето, отменены. Есть ли понимание, как эпидемия повлияет на событийный туризм в Алтайском крае?

– Какие-то мероприятия приходится переносить, а что-то и вовсе отменять. К сожалению, мы не смогли по известным причинам провести праздник открытия летнего туристического сезона "Цветение маральника", хотя были большие надежды на него и ждали много гостей. То же самое по форуму "Визит-Алтай", который был запланирован на май, его предварительно перенесли на осень.

Не состоится большинство мероприятий летнего сезона. Это и "День России на Бирюзовой Катуни", и праздник вареника "Все будет смачно!" в селе Романово и другие. Поэтому задача сегодня непростая. Необходимо соблюсти все нормы, все меры, которые предписывает Роспотребнадзор. Думаем, что получится со второй половиной сезона, когда начнем поэтапно выходить из коронавирусной повестки. Но решение по проведению будем принимать исходя из эпидемиологической обстановки.

– А если осенью на Алтай массово полетят туристы, то в каком формате для них будут проводить праздники?

– Если появится возможность провести мероприятие в онлайн-формате – мы это с удовольствием сделаем. Сейчас много форумов уже проходит таким образом. А вот как проводить праздники для туристов в офлайне, зависит от рекомендаций Роспотребнадзора. Не хочется, популяризируя Алтайский край, перешагивать моральную планку и говорить: "Все на Алтай!" Нет. Мы говорим четко, что на первом месте у нас всегда стояла, и стоит, безопасность гостей. Сейчас та ситуация, которая больше предъявляет нам требований по проведению таких мероприятий. Перегибать палку ради популярности региона не будем.

– Однако из-за отмены праздников муниципалитеты лишились дополнительного заработка. В том же Романово продают вареники для туристов по 500 рублей за порцию. Богатые москвичи или жители Кузбасса могут за вечер потратить десятки тысяч. Как отмена мероприятий скажется на организаторах?

– Думаю, что скажется, и серьезно. Местные жители лишатся возможности подзаработать, начиная от аренды домиков, заканчивая продажей той же еды и сувенирной продукции. От ограничений пострадают именно те категории бизнеса, которые работают на краевых и муниципальных праздниках, куда приезжают десятки тысяч человек. И таких предпринимателей ждут убытки. Мы можем провести праздники онлайн, но дистанционно далеко не всю продукцию и сувениры можно продать.

– Буквально на прошлой неделе федеральные эксперты отмечали, что даже если границы будут открыты, люди побоятся летать в Италию, Францию и Испанию. Появится большой шанс для внутреннего туризма. И в частности у Алтайского края и Республики Алтай. Если к нам все рванут отдыхать, начнут снимать дома, номера в гостиницах, то чем мы будем удивлять?

– На сегодняшний день сложно сказать, в каком формате заработает отрасль туризма. Возможно, для некоторых будет нерентабельно принимать людей. Если турбаза, рассчитанная на 100 человек, сможет принимать по новым требованиям условно только 20 человек, то ей проще вообще не работать. Люди все равно поедут к нам, но в каком объеме сможет принимать коечный фонд Алтайского края? Мы сейчас понимаем, что нам везде придется учитывать какие-то ограничения. Повторюсь еще раз: забота о безопасности у нас на первом плане. Будем ориентироваться на требования, на возможность коллективных средств размещения.

"Нужно демонстрировать возможности всех уголков Алтайского края"

– Природа Алтая, как известно уникальна. И интересных маршрутов у нас много. То же "Золотое кольцо Алтая". Удовольствие не из дешевых. Ждать ли повышения цены в ближайшее время из-за отсутствия большого количества гостей?

– Отрасль туризма не регулируется на сегодняшний день государством, и цена может меняться – от сезона, от популярности того или иного продукта в большую или меньшую сторону. Если руководство турбаз или гостиниц решат, что им проще принять меньше человек, но взять с них больше денег за размещение – они так и будут делать. Таков закон рынка. Мы как госучреждение никак не можем повлиять на это.

– Вам не кажется, что в Алтайском крае избыток мероприятий? Их очень много. То фестиваль вареника, то огурца, то сыра- колбасы, то пива. С одной стороны, в села приезжают туристы, но для местных жителей – это настоящие мучения. У них подготовка за месяц начинается, каждая организация должна эти вареники налепить, оформить палатку. Как от подобных "обязаловок" в райцентрах и муниципалитетах отойти? Чтобы праздник был действительно эффектным.

– Насколько я знаю, местные жители и предприниматели с удовольствием ждут праздника. Это очередной повод показать, как и чем живет район. "Алтайтурцентр" поддерживает это различными способами, демонстрируя туристические возможности всех уголков края. В том числе того же Романовского района. Кому-то гастрономическая тема с варениками очень интересна, кому-то важны грязи на соленых озерах в селе Гуселетово. Если человек узнает, что район известен не только оздоровительным направлением, но и может предложить гастрономическую тему, то это повышает интерес к району и ценность турпродукта.

В Старобелокурихе проходит праздник огурца, где можно познакомиться с рецептами соленья, которые передаются из поколения в поколение. Понятно, что у каждой семьи есть свой личный рецепт, но все равно интересно приехать, посмотреть, попробовать. Мы специально зовем людей только на крупные мероприятия, хотя более мелкие также рекламируем. Но вряд ли площадка позволяет принять всех туристов.

– При этом во время таких крупных фестивалей некоторые местные жители умудряются заработать за день десятки тысяч рублей.

– И это замечательно. Позиционируя себя как регион с развитым туризмом и отличной гастрономией, мы стимулируем производство продукции из местного сырья и помогаем бизнесу в продажах, в том числе в рамках проводимых событийных мероприятий.

"Нам надо пиарить и свои коллективы".

– Выгодно ли проводить такие крупные праздники, как фестиваль этнокультуры на "Бирюзовой Катуни"? Вроде прекрасная природа, но гостей не так много. Возможно, из-за отсутствия крупных артистов. На условного Олега Газманова приехали бы со всего края. На тот же "АлтайФест" и на его хедлайнера приезжают даже те, кто не любит пиво.

– О рентабельности вы и сами ответили, когда говорили, что на варениках зарабатывают. Вот она где рентабельность. Наша же задача – позиционирование края как одного из главных туристических регионов страны. Если посмотреть, чем торговали на празднике "Цветение маральника" пять лет назад, то качество сувенирной продукции за это время заметно выросло. В том числе благодаря той работе по обучению, которую "Алтайтурцентр" проводит с ремесленниками. Гости и туристы могут купить что угодно, а мы можем поднять Алтайский край на новый уровень. Это просто один из вариантов позиционирования региона. Сами понимаете, что в Алтайском крае есть что показать и о чем рассказать, но сложно все это представить в интернете.

Что касается артистов, то это возможно. Однако бесконечно увеличивать цену праздников нельзя, приглашая звезду и тратя на нее много денег в рамках одного мероприятия. Опять же, привлекать заезжей звездой? Нам есть что показать в Алтайском крае, мы на это и ориентируемся. Приходится где-то экономить, в том числе на эстрадной составляющей, но нам надо пиарить и свои коллективы, которым нужно развиваться и показывать себя.

– Тогда, по вашему мнению, чего все-таки не хватает крупным площадкам и как сделать праздники в крае еще интереснее?

– Крупным площадкам обычно не хватает загрузки и погоды. Активностей на алтайских событийных мероприятиях всегда много, и каждый год мы расширяем или меняем их ассортимент. Работаем с предпринимателями и муниципалитетами над качеством и содержанием услуг, оказываемых на площадках, оптимизируем транспортную логистику.

– Это все хорошо, но турист все равно поедет на соленые озера в районы края. А там три домика за огромные деньги. Инфраструктура в муниципалитетах не совсем готова к большому количеству гостей. Вы сами говорили, что площадка не выдержит несколько тысяч человек, если они приедут на какой-то праздник. Как сделать так, чтобы человек, приехавший на Алтай, понимал, за что он платит?

– Есть четкая вертикаль финансирования, и в ней мы работаем. Не можем же мы все дороги в Алтайском крае взять и за свой счет сделать? У нас первое место по протяженности дорог в России. И мы не можем сразу все закатать в асфальт. Главное, обеспечить проезд туристам, чтобы они добрались до конечной площадки. А дальше уже вопрос кошелька. Если может турист платить – он будет останавливаться в хороших отелях. Мы хотим, чтобы развивался сектор гостиниц от трех звезд. Мы и обучаем местных предпринимателей. Если человек приезжает, значит, перед тем как приехать, он посмотрел карту и заранее выбрал, где, в каком домике или коттедже планирует провести отдых. Он выбирает, исходит из собственного бюджета и едет целенаправленно. За 10 лет отрасль туризма в крае заметно выросла. Но нам еще многое предстоит. Где-то не хватает дорог, где-то выездных площадок… На это нужно время.

– И все же сейчас фестивалей для туристов стало очень много. Не кажется ли вам, что нужно отказываться от них и сделать действительно всего несколько крупных праздников в году?

– Может казаться, что праздников много. Но часть из них проходит в муниципалитетах. А если разобраться, то фестивалей у нас в регионе не так и много. Опять же, мы с вами говорили, что локальные праздники в муниципалитетах нужно поддерживать, поскольку это их возможность показать себя, развитие предпринимательства. Я думаю, что календарь событий в регионе сформирован оптимально. Мы собрали все возможности Алтайского края, реализуем их совместно с муниципалами. Да, год от года эта ситуация меняется. Новенького хочется всегда. С другой стороны, есть и отраслевые органы власти, которые так же организовывают свои мероприятия.

– Вы, когда пришли на эту должность, написали в соцсетях: "Еду спасать Алтай!". При каких обстоятельствах вы получили предложение на работу в Алтайском крае и какой опыт Бурятии мы можем применить у себя в регионе?

– Примерно такой же вопрос мне задали на комиссии, когда я проходил отбор на должность в Бурятии: что алтайского примените в республике? Я, совершенно не раздумывая, сказал, что надо свое делать, зачем смотреть на алтайский опыт, понятно, что его много. А сейчас понимаю, что все равно мы учимся друг у друга. Куча каких-то "фишек", которые регионы не стесняются подсматривать и внедрять. Праздники – они цикличные, проходят каждый год, что-то раз в два года. Но вы, журналисты, первыми задаете вопрос: "Что нового будет у нас в сезоне?", поэтому изобретаем и свои "фишки", и подсматриваем. Мы всегда учимся, всегда готовы выступить экспертами для других регионов.

В Бурятии есть несколько интересных праздников. Например, "Неделя туризма на Великом Шелковом пути". Есть много муниципальных праздников, посвященных монопродуктам. День черемухи, например. Мы похожи как регионы, похожа природа. И там, и у нас (а я могу сравнивать) хорошо развивается гастрономический туризм. Поскольку Бурятия – центр буддизма, там большая духовная, религиозная составляющая. Это тоже играет немаловажную роль. Что касается приглашения на работу в "Алтайтурцентр", то мне просто позвонили, сделали предложение. Я согласился. Воодушевленный, что востребован на Родине, шуткой "Еду спасать Алтай" известил друзей. В принятом решении, что будет лучше для меня продолжить работу дома, не сомневаюсь.

Денис Ивлев родился 25 августа 1977 года в Барнауле. В 1999 году окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности "Мировая экономика". В 1999-2018 годах – сотрудник органов исполнительной власти Алтайского края. В 2018-м руководил деятельностью экспертного бюро "Тур.База Консалтинг". С февраля 2019 занимал должность заместителя министра туризма Республики Бурятия. Курировал создание и работу ГАУ "Туристский информационный центр Республики Бурятия", проведение крупных событийных мероприятий, а также вопросы поддержки субъектов туристской отрасли и продвижения туристского продукта. С 12 февраля 2020 года назначен на должность директора краевого государственного учреждения "Туристский центр Алтайского края".