"Будем разбираться индивидуально". В ПФР прокомментировали возвраты выплат на детей

Случаи возврата выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет будут индивидуально отрабатываться с каждым заявителем. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Управления ПФР по Алтайскому краю.

В первый день перечисления выплат на детей бюджет пополнился почти у 190 тысяч алтайских семей. При этом зарегистрировали случаи возврата денег из банков, а также отказов при подаче заявлений. Зачастую это вызвано техническими недочетами при оформлении заявления или ошибками в реквизитах.

Как объяснил управляющий краевым пенсионным фондом Борис Трофимов, ведомство обязательно разберется с каждым заявителем, который не дождался обещанных средств. С недополучившими деньги свяжутся посредством телефонного звонка или SMS, а необходимые документы можно будет предоставить любым удобным способом.