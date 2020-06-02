"Будем разбираться индивидуально". В ПФР прокомментировали возвраты выплат на детей

Случаи возврата выплаты на детей в возрасте от 3 до 16 лет будут индивидуально отрабатываться с каждым заявителем. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе Управления ПФР по Алтайскому краю.
В первый день перечисления выплат на детей бюджет пополнился почти у 190 тысяч алтайских семей. При этом зарегистрировали случаи возврата денег из банков, а также отказов при подаче заявлений. Зачастую это вызвано техническими недочетами при оформлении заявления или ошибками в реквизитах.
Как объяснил управляющий краевым пенсионным фондом Борис Трофимов, ведомство обязательно разберется с каждым заявителем, который не дождался обещанных средств. С недополучившими деньги свяжутся посредством телефонного звонка или SMS, а необходимые документы можно будет предоставить любым удобным способом.
Комментарии
Куда звонить? мне сегодня сообщили, что деньги за моих детей выданы. Кому, неизвестно.
В прокуратуру?
матери твоих детей звони. Скорее всего ей выдали...
смутило, что начисление пришло в виде пенсии.
Если я правильно понимаю, государство ничего не выделило людям? Только громкие слова.
А выданные средства - это лишь досрочно выданные на средства из пенсионных накоплений граждан? В старости недосчитаемся.....
А никто и не обещал, что вы доживете до пенсии. Если смотреть рекламу по телевизору, понятно, что до 1 июля можно пинать собак, жениться на друге и обижать старух, потому что пока в конституции не закреплено. И как мы до сих пор живы.