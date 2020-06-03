Виктор Томенко объяснил, почему не возобновляют плановую медпомощь в Алтайском крае

Плановый прием больных в Алтайском крае не возобновляется из-за риска распространения COVID-19 в медицинских учреждениях. Об этом сказал губернатор Виктор Томенко во время онлайн-брифинга 3 июня.
"Учреждения здравоохранения – это места, где риск распространения инфекции возрастает", – объяснил глава региона.
Как ранее сообщил amic.ru, 1 июня президент РФ Владимир Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи населению. Речь шла как о первичных медицинских услугах, так и специализированной и высокотехнологичной помощи. Приказ был адресован Минздраву, который должен отчитаться о выполнении до 20 июня.
При этом в тот же день в ходе пресс-конференции глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов заявил, что не готов назвать сроки начала оказания плановой помощи в регионе. Напомним, что больницы и поликлиники не работают с конца марта.
Комментарии
Ну что сказать. Одни маты! ребенку нужны плановые обследования - никто ничего не делает. Хотите реальных смертей не от вашей царьзаразы? будут.
только импичмент!
Та и получается, у человека заболевание, но он не может попасть в больницу. Это приводит к осложнению и ослаблению иммунитета, ну а там и коронавирус подоспеет...
Вот и выявляется у человека заболевание и вирус одновременно.
Зато статистика по кароновирусу позволяет держать людей в страхе!.
Потому что за рост числа ковидных - чиновников отчитывают, а за остальных больных - нет, хоть умри.
В тц не возрастает, в пыльном транспорте не возрастает, нигде.. а медучереждениях возрастает. Посмотрите статистику смертей за месяцы самоизоляции. Вы нормальные там??? Сколько смертей не от ковида. А сколько их будет через некоторое время нам уже не узнать. Сколько людей можно было спасти, вовремя обследовав, назначив лечение. Когда этот бред закончится только(( показуха везде.. С масками, с закрытием региона, с тестированием. Пора подавать в суд. Другого выхода уже нет. Кто поможет нуждающимся в лечении людям?? Кто взял на себя право Бога решать кто нуждается в лечении, а кто может и так пока пожить. Все богоравные и их близкие наверняка имеют доступ к высокотехнологичной медпомощи. Кто ответит сейчас нуждающимся в помощи? А кто поможет потом тем, кто пострадает от не вовремя оказанной медпомощи. Хватит уже!! Открыли все, а как же - бизнес без денег, экономика. Все понятно, надо. Старики? Сидите дома, вы ж пенсию получаете. Зачем вам медицина. Про детей вообще молчу. Оптимизировали почти травму детскую. Верх цинизма! Может пора министерство здравзахоронения серьёзно так пооптимизировать
Если в ближайшую неделю не откроют детскую поликлинику прийду к Томенко пусть он лечит и обследует детей и отвечает за их "случайную" смерть. Передайте там.
Автобусы битком - норм. Все веселятся на улице/магазинах- отлично. Большинство как работали - так и ездят на работу.
открыть поликлиники??? да -вы-что!
щас еще Белокуриху откроют там то нет распространения вируса
На фоне переполненных автобусов все другие якобы меры якобы в интересах граждан улыбают (другое слово цензура не пропустит).
Жить пора обычно жизнью, дополненной мерами разумного дистанцирования и масочного режима
Если в ближайшую неделю не откроют детскую поликлинику прийду к Томенко пусть он лечит и обследует детей и отвечает за их "случайную" смерть. Передайте там.
Ага, передадим. Путину тоже, и Трампу. Для этого мы здесь!
жертв тех кто не получил плановое лечение уже в разы больше чем смертей от коронавируса
Придёшь сеордце лечить, подхватишь ковид. Ведь не заметно, что что-то делается для улучшения эпидобстановки.
Леруа битком уже третий месяц, Марии ра полные, никакой дистанции, автобусы битком. Зато лечиться нельзя, сдохните все..
Надо составить список первоочередных болезней,кого за кем лечить после ковида.
Чтобы без очереди не лезли.
Мрази
Что значит не готовы??? Так готовьтесь, работайте, до 20 числа у вас вагон времени. Или вы там заняты тем, что к 1 июля в бюлятьнях в нужном месте крестик ставит .
А как же поправка
одна из ключевых поправок, что на всей территории России человек имеет право на бесплатное лечение, квалифицированное и своевременное",
Если так дальше пойдёт, то воспользоваться этой поправкой смогут далеко не все.
На днях нужна была срочная консультация кардиолога для решения вопроса о назначении химиотерапии! Пришлось записываться платно в Клинику Медицинского Университета!!! За прием и ЭКГ пришлось отдать 1100 р. Вот так! Бесплатно - нельзя, а платно - можно!!! Платите денежки, уважаемые инвалиды-пенсионеры! Беспредел!