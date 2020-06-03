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Виктор Томенко объяснил, почему не возобновляют плановую медпомощь в Алтайском крае

, ИА "Амител"
По словам губернатора, это делается в интересах самих пациентов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Плановый прием больных в Алтайском крае не возобновляется из-за риска распространения COVID-19 в медицинских учреждениях. Об этом сказал губернатор Виктор Томенко во время онлайн-брифинга 3 июня.

"Учреждения здравоохранения – это места, где риск распространения инфекции возрастает", – объяснил глава региона.

Как ранее сообщил amic.ru, 1 июня президент РФ Владимир Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи населению. Речь шла как о первичных медицинских услугах, так и специализированной и высокотехнологичной помощи. Приказ был адресован Минздраву, который должен отчитаться о выполнении до 20 июня.

При этом в тот же день в ходе пресс-конференции глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов заявил, что не готов назвать сроки начала оказания плановой помощи в регионе. Напомним, что больницы и поликлиники не работают с конца марта.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

3.06.2020 16:25
- гость -

Ну что сказать. Одни маты! ребенку нужны плановые обследования - никто ничего не делает. Хотите реальных смертей не от вашей царьзаразы? будут.

3.06.2020 16:25
кто за?

только импичмент!

3.06.2020 16:30
- гость -

Та и получается, у человека заболевание, но он не может попасть в больницу. Это приводит к осложнению и ослаблению иммунитета, ну а там и коронавирус подоспеет...
Вот и выявляется у человека заболевание и вирус одновременно.
Зато статистика по кароновирусу позволяет держать людей в страхе!.

3.06.2020 16:34
ручное управление

Потому что за рост числа ковидных - чиновников отчитывают, а за остальных больных - нет, хоть умри.

3.06.2020 16:43
...

В тц не возрастает, в пыльном транспорте не возрастает, нигде.. а медучереждениях возрастает. Посмотрите статистику смертей за месяцы самоизоляции. Вы нормальные там??? Сколько смертей не от ковида. А сколько их будет через некоторое время нам уже не узнать. Сколько людей можно было спасти, вовремя обследовав, назначив лечение. Когда этот бред закончится только(( показуха везде.. С масками, с закрытием региона, с тестированием. Пора подавать в суд. Другого выхода уже нет. Кто поможет нуждающимся в лечении людям?? Кто взял на себя право Бога решать кто нуждается в лечении, а кто может и так пока пожить. Все богоравные и их близкие наверняка имеют доступ к высокотехнологичной медпомощи. Кто ответит сейчас нуждающимся в помощи? А кто поможет потом тем, кто пострадает от не вовремя оказанной медпомощи. Хватит уже!! Открыли все, а как же - бизнес без денег, экономика. Все понятно, надо. Старики? Сидите дома, вы ж пенсию получаете. Зачем вам медицина. Про детей вообще молчу. Оптимизировали почти травму детскую. Верх цинизма! Может пора министерство здравзахоронения серьёзно так пооптимизировать

3.06.2020 16:49
- гость -

Если в ближайшую неделю не откроют детскую поликлинику прийду к Томенко пусть он лечит и обследует детей и отвечает за их "случайную" смерть. Передайте там.

3.06.2020 16:52
- гость -

Автобусы битком - норм. Все веселятся на улице/магазинах- отлично. Большинство как работали - так и ездят на работу.
открыть поликлиники??? да -вы-что!

3.06.2020 16:56
гость

щас еще Белокуриху откроют там то нет распространения вируса

3.06.2020 17:07
- гость -

На фоне переполненных автобусов все другие якобы меры якобы в интересах граждан улыбают (другое слово цензура не пропустит).

Жить пора обычно жизнью, дополненной мерами разумного дистанцирования и масочного режима

3.06.2020 17:19
- гость -

Если в ближайшую неделю не откроют детскую поликлинику прийду к Томенко пусть он лечит и обследует детей и отвечает за их "случайную" смерть. Передайте там.


Ага, передадим. Путину тоже, и Трампу. Для этого мы здесь!

3.06.2020 17:20
- гость -

жертв тех кто не получил плановое лечение уже в разы больше чем смертей от коронавируса

3.06.2020 17:26
- гость -

Придёшь сеордце лечить, подхватишь ковид. Ведь не заметно, что что-то делается для улучшения эпидобстановки.

3.06.2020 17:32
- гость -

Леруа битком уже третий месяц, Марии ра полные, никакой дистанции, автобусы битком. Зато лечиться нельзя, сдохните все..

3.06.2020 17:40
Гость

Надо составить список первоочередных болезней,кого за кем лечить после ковида.
Чтобы без очереди не лезли.

3.06.2020 17:48
- гость -

Мрази

3.06.2020 18:00
Morena

Что значит не готовы??? Так готовьтесь, работайте, до 20 числа у вас вагон времени. Или вы там заняты тем, что к 1 июля в бюлятьнях в нужном месте крестик ставит .

А как же поправка

одна из ключевых поправок, что на всей территории России человек имеет право на бесплатное лечение, квалифицированное и своевременное",

3.06.2020 18:05
Morena

Если так дальше пойдёт, то воспользоваться этой поправкой смогут далеко не все.

3.06.2020 18:07
Ученик

На днях нужна была срочная консультация кардиолога для решения вопроса о назначении химиотерапии! Пришлось записываться платно в Клинику Медицинского Университета!!! За прием и ЭКГ пришлось отдать 1100 р. Вот так! Бесплатно - нельзя, а платно - можно!!! Платите денежки, уважаемые инвалиды-пенсионеры! Беспредел!

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