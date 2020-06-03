Виктор Томенко объяснил, почему не возобновляют плановую медпомощь в Алтайском крае

Плановый прием больных в Алтайском крае не возобновляется из-за риска распространения COVID-19 в медицинских учреждениях. Об этом сказал губернатор Виктор Томенко во время онлайн-брифинга 3 июня.

"Учреждения здравоохранения – это места, где риск распространения инфекции возрастает", – объяснил глава региона.

Как ранее сообщил amic.ru, 1 июня президент РФ Владимир Путин поручил возобновить оказание плановой медпомощи населению. Речь шла как о первичных медицинских услугах, так и специализированной и высокотехнологичной помощи. Приказ был адресован Минздраву, который должен отчитаться о выполнении до 20 июня.

При этом в тот же день в ходе пресс-конференции глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов заявил, что не готов назвать сроки начала оказания плановой помощи в регионе. Напомним, что больницы и поликлиники не работают с конца марта.