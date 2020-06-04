Продление на два вздоха. Почему бизнес не готов на зарплатные кредиты?

Алтайские бизнесмены, пережившие не один кризис, не готовы брать кредиты даже на льготных условиях. Почему? Потому что наступит момент, когда и кредиты придется отдавать, и на что-то жить. И тогда, говорит президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, все рухнет. В "Переговорке" на amic.ru он объясняет Александру Михельсону, почему госпомощь может стать для большинства компаний лишь отсрочкой ("на два вдоха") от гибели и почему алтайскому бизнесу не снизят налоговое бремя. А заодно он рассказывает, за что именно уважает Томенко, и рекомендует разрешить "закрытым" компаниям снова работать.

02:48 "Первоначально всем казалось: "О, классно! Государство сейчас поможет!" К середине мая большая часть бизнеса осознала, что рассчитывать на получение помощи не стоит. Достаточно большое количество мер поддержки продекларировано, но ты оказываешься немножко в стороне". Чесноков говорит о компаниях, которым не досталось помощи, и объясняет, почему так вышло.

04:40 "То есть ты уходишь на больничный, а тебе государство оплачивает. Таким образом, с меня, как с работодателя, снята обязанность выплачивать заработную плату. Но оказалось: в крае зарегистрировано 14 тысяч таких людей (кто может воспользоваться такой возможностью, – прим. ред.), а обратились только чуть больше тысячи. Мы делаем вывод, что об этой форме поддержки люди просто не знают. Ну, потому что это глупо – не пользоваться такой возможностью". Глава ТПП о мерах поддержки, которыми можно пользоваться, если о них знать.

05:16 "Предприниматели, уже более 30 лет занимающиеся бизнесом, которые прошли 90-е, то есть становление новейшей истории, кризисные времена 1998, 2008 года, выжили и продолжают вести собственный бизнес… Психология такая: человек привык рассчитывать на собственные силы". Чесноков о том, почему алтайские предприниматели зачастую даже не просят о помощи, которая вроде бы им положена.

06:12 "На удивление, большая часть опрошенных ответила, что они не обращались за кредитом и не планируют обращаться". Почему? Да потому что берешь чужие, а отдаешь свои. Но есть и другая причина: "Может быть, ты и получишь, но ты получишь в размере МРОТ, то есть объем не тот, который позволит удовлетворить свои потребности".

08:00 "Мне импонирует нынешний губернатор Виктор Петрович Томенко. Он открытый, видно, что он слушает, слышит, принимает и пытается реализовать, слушать предложения, и ищет пути, как их реализовать". Чесноков рассказывает, как он объяснял Томенко о том, что мешает бизнесу развиваться.

08:48 "У нас, к сожалению, нет ни одного вида налога, по которому было бы хотя бы какое-либо снижение. А это самая основная нагрузка, которую несет бизнес. Мы хотим, чтобы бизнес выходил из тени. Ну, мы тогда давайте как-то продемонстрируем… Но мы боимся сделать шаги". О том, как предприниматели пытались снизить налоги и что из этого вышло.

12:20 "Засвидетельствуйте, что это форс-мажор, и я освобождаюсь от платежей. Но это (пандемия и самоизоляция, – прим. ред.) не попадает под понятие форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажор, как таковой, не освобождает вас от исполнения обязательств. Он освобождает вас от уплаты штрафных санкций в период действия форс-мажорных обстоятельств".

13:11 "Думаю, что однозначно люди потеряют работу. Наступит такой момент, когда тебе нужно будет возвращать кредиты, тебе нужно будет на что-то жить. И, в конце концов, вы все рухнете. И что, продление на два вздоха этого момента… Кому-то лучше или хуже вы сделаете?" Чесноков о том, как самоизоляция и пандемия повлияют на рынок труда.

15:51 "Проседание будет в любом случае. Но говорить о том, что мы рухнем… Я вообще по натуре оптимист". Глава ТПП позитивно смотрит в будущее.

17:05 "Я бы все-таки рекомендовал пусть и не полное, но поэтапное открытие. При строгом соблюдении мер предосторожности расширять сферы деятельности". Чесноков о том, что нужно открыть в Алтайском крае (например, частные медицинские клиники).