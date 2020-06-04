Анна Попова: единой вакцины от коронавируса не будет

Единой вакцины от коронавируса не будет. Вместо этого специалисты создадут несколько лекарственных средств, предназначенных для разных групп населения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе онлайн-дискуссии в клубе "Валдай".

"Одного какого-то препарата точно не будет. Будет целый спектр различных вакцин и препаратов, которые будут использоваться для разных групп", – цитирует Попову ТАСС.

При этом озвучивать сроки появления лекарств пока рано, считает глава ведомства. "Озвученные сроки – это чья-то надежда, а мне кажется, что нам сегодня пока обнадеживаться рановато", – сказала она.

Ранее Анна Попова заявила, что полностью победить COVID-19 невозможно вне зависимости от характера принятых мер, поскольку есть риски возникновения новых очагов заражения.

По последним данным, общее число больных коронавирусом в России составляет 441 108 человек. В Алтайском крае, по данным на 4 июня, подтверждено 2 135 случаев заболевания.