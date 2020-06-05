Коронавирус подтвердился у сотрудницы Центра детского творчества в Барнауле

Коронавирус выявили у одной из сотрудниц Центра детского творчества Центрального района Барнаула. Об этом сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на главу учреждения Татьяну Бердышеву.

Как рассказала руководитель, в последний раз женщина была на работе 28 мая. Вечером дома у нее резко поднялась температура, а симптомы ОРВИ появились еще у двух коллег. Все трое сразу же обратились за медицинской помощью.

Сейчас работница находится в больнице с подтвержденным COVID-19, еще одна сотрудница также госпитализирована, однако результатов анализов пока нет. Третьей врачи поставили диагноз "аллергический ринит".

"Роспотребнадзор мне позвонил, мы в срочном порядке все собрались, уехали с работы. Послали документы, с кем заболевшая сотрудница контактировала. Все сидим на самоизоляции дома, ждем, когда придут и возьмут анализы", – добавила Бердышева.

Глава ЦДТ отметила, что источник заражения не понятен, поскольку женщина не была за границей и не контактировала с зараженными. При этом Центр детского творчества приостановил работу с детьми еще 28 марта, а занятия проводились в дистанционном режиме.