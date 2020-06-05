Коронавирус подтвердился у сотрудницы Центра детского творчества в Барнауле

Коронавирус выявили у одной из сотрудниц Центра детского творчества Центрального района Барнаула. Об этом сообщают "Вести Алтай" со ссылкой на главу учреждения Татьяну Бердышеву.
Как рассказала руководитель, в последний раз женщина была на работе 28 мая. Вечером дома у нее резко поднялась температура, а симптомы ОРВИ появились еще у двух коллег. Все трое сразу же обратились за медицинской помощью.
Сейчас работница находится в больнице с подтвержденным COVID-19, еще одна сотрудница также госпитализирована, однако результатов анализов пока нет. Третьей врачи поставили диагноз "аллергический ринит".
"Роспотребнадзор мне позвонил, мы в срочном порядке все собрались, уехали с работы. Послали документы, с кем заболевшая сотрудница контактировала. Все сидим на самоизоляции дома, ждем, когда придут и возьмут анализы", – добавила Бердышева.
Глава ЦДТ отметила, что источник заражения не понятен, поскольку женщина не была за границей и не контактировала с зараженными. При этом Центр детского творчества приостановил работу с детьми еще 28 марта, а занятия проводились в дистанционном режиме.
Комментарии
На шашлыки съездила?
".... источник заражения не понятен..."
Вот и началось неконтролируемое распространение
в автобусе
5.06.2020 13:46
- гость -
До этого заражение было под роспись и по графику.
А центры детского творчества что, работают?
Да, тот же вопрос, кто позволит открыть в работу ЦДТ?
погрешность у тестов сколько процентов?
5.06.2020 13:56
- гость -
Да, тот же вопрос, кто позволит открыть в работу ЦДТ?
Прежде чем вопросы задавать, текст то хоть читаете?
5.06.2020 14:09
- гость -
и?
там написано что она была на работе значит он работал но подпольно
5.06.2020 14:09
- гость -
Если они приостановили работу с детьми, то какого она делала на работе? Дистанционно можно работать хоть откуда. А так - до работы на транспорте, с риском заразиться или заразить других, на работе - опять же контакт с риском. И зачем, если можно было без этого?
Прежде чем вопросы задавать, текст то хоть читаете?
Да это школота сидит,они только писать умеют, читать не успели научиться - Карантин))))
Ребятишки, там же написано работали удаленно с детьми!
Сами шаряхаются где попало потом заражают всех
5.06.2020 14:23
- гость -
То есть в вашем понимании удаленная работа - это работа из офиса, ВУЗа, школы, центра детского творчества?
5.06.2020 14:34
- гость -
Самое главное, что бы вы сидели дома, а то заразите всех.... тоже ерунду начнут писать)))
5.06.2020 14:23
- гость -
Удаленная работа это работа с учащимся на удаленном расстоянии. Не всегда дома есть должное оборудование для обучения, приходится ехать на работу. Но там ты сидишь один. Ну и желательно на работу ехать не в ОТ, а пешком или на машине.
В леруа мерлен съездила за обоями?
Странные у нас люди, человек заболел, где угодно могло это произойти, в магазине безмасочник чихнул и готово, она же и виновата. Может, хватит всех кругом ненавидеть и виноватить?
Людииии!!! Вы люди??!