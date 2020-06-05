Змеиногорская ЦРБ перестала быть ковидным госпиталем

8 июня ковидный госпиталь Змеиногорского района вернется в формат работы центральной районной больницы. Об этом сообщает "правительственный" телеграм-канал "Ленина, 59".

"Держать в боевом дежурстве более 100 койко-мест сегодня нецелесообразно, все работники Корбалихинского рудника выписаны", – говорится в сообщении.

Минздрав Алтайского края принял решение вернуть работу этого медучреждения в привычный формат. При этом несколько койко-мест для больных коронавирусом в госпитале останутся.

Ранее amic.ru публиковал историю медсестры, которая работает с пациентами в больнице Змеиногорска. Остаться в ковидном госпитале было ее собственным выбором.