Подарки, маски и медвежонок: как после долгого перерыва открылся барнаульский зоопарк

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С воздушными шарами, веселыми шляпками, но в масках прошло открытие зоопарка Барнаула после "коронавирусных выходных". Видимо, соскучившись по досугу вне стен дома, десятки барнаульцы с самого утра ринулись в зоопарк. Встречали первых посетителей сотрудники зверинца во главе с директором Сергеем Писаревым. Специально для гостей вывели на прогулку новую звезду зоопарка – медвежонка Глашу. Дети могли погладить бурого медвежонка и даже покормить его мороженым. Напомним, осиротевшую малютку нашли весной в Республике Алтай, и барнаульский зоопарк приютил ее под своим крылом.

Кроме этого, буквально за несколько часов до открытия в зоопарке родились четыре тигренка. Кажется, за время без посетителей животные не скучали, не так давно в зверинце появились на свет три львенка, лосята и козлята. Во второй половине апреля родился ягненок муфлона, а спустя несколько дней – еще один. В начале мая в парке появился на свет детеныш северного оленя.