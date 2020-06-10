Виктор Томенко действительно согласовывает ежедневную информацию по коронавирусу, но не содержащиеся в ней показатели. Об этом РИА "Новости" рассказал представитель оперштаба Алтайского края по ситуации с COVID-19 Евгений Нечепуренко.
Ранее оперштаб опубликовал в своем Telegram-канале статистику по коронавирусу за 8 июня, которая начиналась со слов: "Виктор Петрович, добрый день. Информация на согласование". Сообщение исправили, однако скриншот попал в местные СМИ и Telegram-каналы.
По словам Нечепуренко, документы оперштаба выходят за подписью или по согласованию с руководителем этого самого оперштаба – то есть губернатора Виктора Томенко. Но глава согласовывает не цифры, а саму информацию. Нечепуренко подчеркнул, что все данные формируются профильными органами: краевыми ГУ МВД, Роспотребнадзором, Минздравом и так далее.
Комментарии
Не прошло и трех дней как оперштаб Алтайского края ответил на сообщения о согласовании данных по коронавирусу. Надо полагать ответ с Виктором Петровичем согласовывали?
Клоуны, как смешно выглядят оправдания, не понятно они в правду верят что это прокатит и народ не понимает, а все распоряжения ночные по местному времени, это тоже просто совет с баярами затянулся,
Как самому то не стремно, выгони нафиг помошников, они подставляют губера своими анонсами, сложилось впечатление что он и дышит по команде с сверху
Такой же цирк и с президентом, за ри дня начинают кукврека ь типа вот вот выступит, скоро обращение будет, идиоты а то не знаете время эфира??
Цель любого согласования - одобрение или неодобрение. Если Опер.штаб подает сводку Главе,значит цель этой подачи идентична выше сказанному.
Другого толкования быть не может,так как сводка - единственный источник информации для Губернатора неподвластная проверке по умолчанию.
А кто-то думал, что информация по коронавирусу достоверная и правдивая и властью не контролируется?!
"Согласовывает сводку, но не цифры в ней содержащиеся"
Сводка = цифры. Каждый день на стол губернатора поступает отчет о количестве вновь выявленных больных. И раз он его согласовывает, значит с определенного времени это стало необходимо. Чтобы не уходили реальные цифры? Чтобы рисовать "динамику"? Чтобы не нервировать Центр? Зачем еще необходимо это согласование?
Что можно согласовывать в сводке? Только цифры. Ну не запятые же в тексте расставляет Губернатор.
"""Так же мало смысла посылать с вахты спрашивать у старшего офицера разрешения дать команде обед, не дать которого он не может. Или мне, сходя на берег, обращаться к вахтенному начальнику - младше меня чином - с неизменным "Разрешите?", когда я имею на то согласие старшего офицера... А между тем эти бессмысленные вещи необходимы""" © Леонид Соболев. "Капитальный ремонт"
И так практически каждый день...
Утром пишут,вечером оправдываются!!!
Народ совсем верить перестал.