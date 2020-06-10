Ремонт Дворца спорта в Барнауле могут отложить на долгое время из-за COVID

Второй этап реконструкции Дворца спорта и зрелищ в Барнауле могут отложить из-за экономических последствий от пандемии коронавируса. Ожидалось, что собственник арены – бизнесмен Михаил Дроздов – этим летом завершит ремонт фасада, где появится большое электронное табло. Но из-за отмены массовых мероприятий спортивный объект несет огромные убытки и ремонт в данный момент просто невозможно закончить.

Как сообщил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, ближайшая задача – завершить строительство осенью ледовой арены в Рубцовске. Ее стоимость около 240 миллионов рублей. Строит объект в рамках концессионного соглашения все тот же бизнесмен Михаил Дроздов. Только после этого можно будет говорить о завершении реконструкции "Титов-Арены" в Барнауле.

"Только потом мы вернемся к вопросу ремонта фасада. Мы посмотрим на экономическую ситуацию у партнера, когда закончится эпидемия коронавируса", – отметил министр.

Обновленную "Титов-Арену" торжественно открыли в сентябре 2019 года. Внутри дворца провели капитальный ремонт. В процессе реконструкции площадки с помощью переноса ВИП-ложи, число посадочных мест удалось увеличить с 3800 до 4600 человек. В отремонтированном фойе появилось два кафе. На первом этаже появится официальный магазин спортивной атрибутики "Динамо-Алтай".

Новый владелец объекта, который Дроздов приобрел у "Крайсовпрофа" в 2018 году примерно за 200 миллионов, не успел завершить ремонт фасада. Здание успели обшить сэндвич-панелями темно-синего цвета. Весной 2020 года на арене должны были сделать второй слой панелей уже белого цвета. Нанести на них логотип команды "Динамо-Алтай".

Со стороны центрального выхода на проспект Социалистический должен был появиться большой экран 8 на 12 метров. В этой фан-зоне можно будет смотреть не только хоккей, а также футбол, бокс, олимпиаду и другие спортивные соревнования. Также кассы возле дворца должны были перенести внутрь здания, а рядом с входом установить фонтан.

Однако проект реконструкции Дворца спорта вызвал неоднозначную реакцию у градостроительного совета Барнаула. В частности, их не устроило цветовое решение спортивного объекта, которое не вписывается в архитектурный ансамбль центра города. В итоге проект было предложено переделать.