Смены в алтайских лагерях в этом году будут двухнедельными

Детские лагеря в 2020 году откроются 1 июля, а длительность смены сократится до 14 дней вместо 21-го. Об этом рассказал глава Минобрнауки региона Максим Костенко во время прямого эфира в Instagram.

"В этом году мы видим необходимость снижения продолжительности смены. Согласовали до 14 дней. Открыться с 1 июля, надеюсь, нам позволит эпидемиологическая ситуация", – сказал Костенко.

Министр объяснил, что количество смен при этом увеличится – детей ждут два заезда в июле и два в августе. Лагеря Алтайского края, которые не смогут открыться в этом году, вернут родителям деньги за путевки.